Il tormentone sta finendo: ecco come cambia la colonna sonora dell’estate tra cantautorato e pop

L’estate musicale italiana cambia volto. Se per decenni i tormentoni hanno accompagnato le vacanze di milioni di persone, diventando una colonna sonora condivisa tra spiagge, bar e piazze, oggi lo scenario è molto più frammentato. La canzone estiva continua a esistere, ma non è più un fenomeno unico e totalizzante: ogni ascoltatore costruisce la propria playlist, tra generi diversi, artisti emergenti e successi nati anche lontano dall’Italia.

È questa la fotografia tracciata dagli editor di Spotify, che individuano le principali tendenze destinate a caratterizzare l’estate musicale del 2026. Secondo la piattaforma, non esiste più un solo tormentone capace di mettere d’accordo tutti, ma un mosaico di stili e influenze che riflette un pubblico sempre più eterogeneo.

L’estate italiana tra cantautorato e pop

Tra i protagonisti della stagione non mancano i grandi nomi del pop italiano. Jovanotti e Alfa uniscono le forze con un brano pensato per accompagnare serate intorno al falò e chitarre in spiaggia, mentre i Pinguini Tattici Nucleari tornano con una nuova storia d’amore accompagnata da sonorità synth dal sapore anni Ottanta.

Ultimo propone un ritornello da stadio in vista del grande concerto di Tor Vergata, mentre Bresh sperimenta atmosfere lo-fi ispirate al produttore americano Mk.gee, già collaboratore di Justin Bieber, regalando una colonna sonora ideale per un’estate tra gli scogli della Liguria.

La scena urban continua a dominare

La musica urban resta uno dei generi più forti anche nell’estate 2026. Tra le novità spicca il sound sperimentale del producer MILES, che fonde richiami ai videogiochi 8-bit, dance ed hyperpop, influenzando anche artisti come Artie 5ive e ANNA.

Dalla Francia arriva invece l’afropop di Mauvais Djo, membro del collettivo Triangle des Bermudes, mentre tra gli artisti italiani continuano a dominare Tony Boy, Geolier e Sfera Ebbasta.

I ritmi latini vanno oltre il reggaeton

La musica latina amplia ulteriormente i propri confini. Se in passato il termine era quasi sinonimo di reggaeton, oggi le contaminazioni sono molteplici.

Fred De Palma, Emis Killa e Anitta puntano sul merengue, Samurai Jay propone il merengueton ispirato ai successi dell’estate precedente, Gaia guarda alla bossa nova, mentre il rapper italo-brasiliano G.Mineiro porta al centro della scena il funk brasiliano con il brano “Splinter Cell”, uno dei fenomeni più seguiti dalla Generazione Alpha.

Il ritorno delle radici popolari

Tra le tendenze dell’anno emerge anche una riscoperta delle sonorità folkloristiche e della tradizione mediterranea.

Serena Brancale, insieme alle artiste siciliane Levante e DELIA, recupera elementi della musica popolare, mentre Angelina Mango e Marco Mengoni danno vita a un incontro musicale che guarda alle radici italiane. Irama propone atmosfere da tango in piazza e i Nu Genea continuano il loro percorso tra funk e tradizione mediterranea.

Dance protagonista delle notti d’estate

Per chi trascorrerà l’estate tra festival, beach party e dj set, non mancano le produzioni dance.

Gli olandesi ANOTR propongono un mix di funk house e french touch, mentre HUGEL reinterpreta in chiave afro house “Bam Bam” di Sister Nancy, storico classico della dancehall giamaicana.

Spotify: “L’era del tormentone unico è finita”

“L’era del ‘tormentone’ unico e onnipresente è tramontata. Oggi l’estate italiana è un mosaico di suoni, generi e culture”, commenta Dario Manrique, Editorial Lead Italia e Spagna di Spotify.

“La musica dell’estate continua ad essere anche un fenomeno culturale di massa, ma è diventata un’esperienza molto più personale. Assistiamo a una riscoperta delle nostre radici folk, a una continua evoluzione della scena urban e all’esplorazione di ritmi latini che vanno ben oltre i cliché. I trend di quest’estate sono un’istantanea di un Paese che abbraccia la diversità, e la nostra playlist ‘Estate 2026’ ne è il riflesso”.

I brani più attesi dell’estate 2026

Ecco la classifica numerata da 1 a 20, ordinata alfabeticamente per titolo del brano e già presente nella playlist Estate 2026, che conta oltre 1 milione di follower.