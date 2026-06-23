3Bmeteo cerca il nuovo volto social: aperte le candidature

3Bmeteo rinnova la propria Academy e cambia approccio. Dopo quattro edizioni dedicate alla formazione meteorologica, il progetto si trasforma in un percorso orientato alla comunicazione digitale e alla content creation, con l’obiettivo di individuare nuovi storyteller capaci di raccontare in modo coinvolgente i temi della meteorologia e dell’ambiente.

Le candidature sono aperte dal 15 giugno al 10 luglio, mentre la 3Bmeteo Academy si svolgerà dal 14 al 18 settembre 2026 nella sede dell’azienda a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo.

Una Academy dedicata alla comunicazione digitale

La nuova edizione dell’Academy segna un’evoluzione del format. Non sarà più un ciclo di lezioni frontali dedicate esclusivamente alla meteorologia, ma una settimana “a porte aperte” pensata come occasione di incontro, confronto e scambio tra professionisti del brand e giovani creativi appassionati di comunicazione e tematiche ambientali.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare la mission di 3Bmeteo, che punta a raccontare la meteorologia come una scienza accessibile e utile per interpretare i dati e comprendere i cambiamenti climatici, contribuendo così a una maggiore consapevolezza collettiva sui temi ambientali.

L’obiettivo è trasformare l’Academy in un vero percorso di scouting, individuando creator e storyteller in grado di raccontare l’identità e i valori di 3Bmeteo e di rendere i contenuti meteorologici più coinvolgenti e rilevanti per la community.

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente attraverso il sito dedicato entro il 10 luglio. La selezione dei profili si svolgerà dal 13 al 31 luglio, mentre i candidati scelti riceveranno la comunicazione tra il 3 e il 7 agosto.

Una settimana tra formazione, laboratori e creator

Il programma alternerà momenti di approfondimento teorico ad attività pratiche e occasioni di confronto diretto con il team di 3Bmeteo.

La giornata inaugurale sarà dedicata alla scoperta del Brand DNA, con la visita alla sede dell’azienda, la presentazione dei diversi team e un focus su brand identity, posizionamento, valori e progetti.

Nei giorni successivi i partecipanti lavoreranno sulla social strategy, prenderanno parte a workshop dedicati alla content creation e incontreranno creator affermati del panorama nazionale. È inoltre prevista una giornata dedicata alla media experience, durante la quale sarà possibile cimentarsi con prove di registrazione in studio, prima della sessione conclusiva in cui ciascun partecipante presenterà il proprio progetto.

La partecipazione sarà completamente gratuita e, per agevolare l’arrivo di creator provenienti da tutta Italia, 3Bmeteo sosterrà integralmente anche i costi di alloggio.

I criteri di selezione

Come indicato sul sito ufficiale della 3Bmeteo Academy, la selezione dei candidati sarà basata su quattro criteri principali.

Il primo riguarda la creatività, che sarà valutata attraverso la realizzazione di un contenuto social, lasciando piena libertà nella scelta del formato e del canale.

Saranno inoltre valutate le capacità comunicative mediante un video di presentazione, nel quale i candidati dovranno dimostrare di saper “bucare lo schermo”.

Completeranno il profilo l’esperienza maturata nella gestione di profili social o community, proprie o di terzi, e un percorso formativo coerente con il mondo della comunicazione.

L’obiettivo è rendere la meteorologia sempre più accessibile

Attraverso la 3Bmeteo Academy 2026, l’azienda conferma il proprio impegno nel rendere la meteorologia e i temi ambientali sempre più accessibili e comprensibili per gli utenti.

La creatività digitale viene così valorizzata come strumento per costruire nuovi linguaggi narrativi capaci di coinvolgere la community anche sui temi della sostenibilità e dei cambiamenti climatici.

Fondata nel 1999, 3Bmeteo è una digital company specializzata in clima e previsioni meteorologiche. Tra sito web e applicazioni mobili registra picchi di quasi 20 milioni di utenti unici al mese e fino a 800 milioni di pagine viste mensili secondo i dati Audicom 2025. Le previsioni sono elaborate da un team composto da meteorologi certificati, modellisti, grafici e programmatori, operativo tutti i giorni dell’anno, e vengono utilizzate da clienti professionali come Autostrade per l’Italia e RFI, oltre che da numerose testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive nazionali e locali.