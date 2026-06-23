La pirateria provoca danni per 2,3 miliardi. Piracy Shield efficace ma serve educare alla legalità e fare squadra

Nel 2025 il danno potenziale al Sistema Paese della pirateria – film, serie/fiction e sport live – è stimato in circa 2,3 miliardi di euro in termini di fatturato. L’impatto include una perdita di Pil di 902 milioni, mancate entrate fiscali per 408 milioni e circa 11.100 posti di lavoro persi o mancate opportunità occupazionali.

Sono i dati della ricerca Fapav/Ispos presentata agli Stati generali della lotta alla pirateria a Roma. La pirateria di contenuti audiovisivi si attesta al 37% della popolazione italiana, -4% su anno, “una tendenza alla diminuzione, particolarmente marcata tra i giovanissimi”.

Il rapporto Fapav-Ipsos mostra nel 2025 una tendenza alla diminuzione nella pirateria: rispetto al 2024 si registra un calo del 4% e, guardando al biennio, la riduzione raggiunge il 7%. “In termini assoluti, questo significa che oltre 1 milione di persone hanno smesso di piratare negli ultimi due anni”. Prosegue, secondo l’analisi, soprattutto il trend di diminuzione tra i più giovani: nel 2025 il 37% degli adolescenti dai 10 ai 14 anni ha commesso almeno un atto di pirateria audiovisiva, in ulteriore calo rispetto al 40% del 2024 e al 45% del 2023, “raggiungendo il minimo storico”. I film si confermano i contenuti più piratati (28% di incidenza), seguiti da serie/fiction (22%), programmi Tv (20%) e sport live (14%).

Riguardo gli adulti, quelli che hanno piratato almeno una volta sono il 37% e si stimano circa 290,6 milioni di atti di pirateria, in calo del 9% sul 2023. I film si confermano il contenuto più piratato con il 28%, seguiti da serie/fiction al 23%, programmi tv al 19% e sport live al 14%. Per lo sport live se “per la prima volta dal 2021 si assiste ad una lieve flessione dell’incidenza dei pirati” aumentano gli atti illeciti (+8% sul 2023): chi ha piratato nel 2025 ha piratato più spesso che in passato. Al contrario, i pirati ad alta frequenza (chi pirata più volte in un mese, il 10% del totale pirati sport live) mostrano comportamenti più intensivi, con 26,1 atti medi annui.

In termini di atti complessivi, si registrano dinamiche differenziate: rispetto a due anni fa, i film scendono a 96 milioni di atti circa (-16%) le serie/fiction a 82,4 milioni (-9%.), i programmi TV a 73 milioni (-5%.). In generale, la pirateria digitale si conferma la modalità predominante con il 35% di incidenza; seguono la pirateria indiretta e quella fisica (rispettivamente 11% e 9%). Il passaparola resta il principale canale di informazione sui servizi illeciti (47%), seguito dai motori di ricerca (34%) e dai social network (29%).

Significativa anche la percezione di altri rischi legati alla pirateria, su tutti quello di infettare il proprio device contraendo virus e/o malware (il 36% degli adulti ha effettivamente sperimentato questa conseguenza). Seguono il rischio di essere identificati dalle Forze dell’Ordine (34%), il furto di dati personali (33%) e quello di dati finanziari sensibili (25%).

Il 22% degli adulti ha fruito almeno una volta del cosiddetto ‘pezzotto’

Quest’anno il 22% della popolazione adulta ha fruito almeno una volta di Iptv illecite, il cosiddetto ‘pezzotto’, in calo se si guarda al biennio (quando era un 23%). Gli abbonati attivi risultano il 6% della popolazione con più di 15 anni, corrispondente a oltre 3 milioni di italiani. Anche per la quota di abbonati si registra un limitato ma positivo calo per la prima volta dal 2023 (in cui era un 7%), “che se dovesse confermarsi anche nei prossimi anni andrebbe a ulteriore conferma dell’efficacia delle strategie di contrasto messa in atto”. Sono i dati che emergono dalla ricerca Fapav-Ipsos presentata in occasione degli Stati generali della lotta alla pirateria. Le motivazioni principali per l’abbonamento alle Iptv includono soprattutto elementi di offerta e costi, come la presenza di specifici film (26%) e i costi inferiori rispetto alle offerte legali (23%). Il 72% dei fruitori di Iptv illecite “rimane cosciente che tale pratica crei danni all’economia o alla società, mentre più della metà è consapevole che si tratti di un reato (54%)”, spiega il rapporto.

A due anni dall’entrata in vigore, il 71% degli adulti italiani conosce la nuova legge antipirateria, dato stabile rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda il Piracy Shield, lo strumento atto a contrastare le trasmissioni non autorizzate di contenuti, il 70% del totale adulti lo considera efficace, percentuale che sale 77% tra i pirati di sport live.

“I blocchi legati al Piracy Shield sono aumentati di oltre un terzo in un solo anno arrivando a superare oggi quota 100.000 siti oscurati – si legge nel rapporto -. Tra il 19% di pirati che ritiene poco efficaci la legge antipirateria e il Piracy Shield, rispetto al passato è in calo la convinzione che si troverà il modo di aggirare i blocchi, segnale che eludere le protezioni sta diventando più difficile”. Per il 31% dei pirati che riconosce una forte efficacia delle misure, il 41% ha avuto esperienza dei blocchi o ne ha sentito parlare da persone fidate. Tra i pirati adolescenti, sebbene la consapevolezza dell’illiceità della pirateria sia inferiore ed in calo rispetto agli adulti (71%), si registra una maggiore consapevolezza rispetto alla controparte adulta del rischio di incorrere in sanzioni, con il 60% che ritiene probabile essere scoperto e punito.

“Questa accresciuta consapevolezza appare figlia anche delle azioni e comunicazioni che istituzioni, forze dell’ordine, media e attori dell’industria audiovisiva hanno messo in campo negli ultimi anni”. Nell’ultimo anno, il 36% dei pirati adulti si è imbattuto in siti oscurati dal Piracy Shield; di questi, il 43% ha deciso di abbandonare la fruizione illegale e rivolgersi ad alternative legali a pagamento, anche se questa conversione risulta in calo rispetto al 47% registrato nel 2024. Una minoranza più determinata (il 10%) ricorre a strumenti come Vpn o cambio Dns per aggirare i blocchi, “percentuale che suggerisce l’esistenza di un nucleo di utenti tecnicamente più esperti e meno disposti ad abbandonare le pratiche illecite”. Infine, la consapevolezza della natura illegale della pirateria rimane elevata ma non si traduce in un timore concreto di sanzioni: mentre la grande maggioranza dei pirati adulti è consapevole che piratare costituisca un reato (78%), poco più della metà ritiene effettivamente probabile essere scoperto e punito dalle autorità competenti (53%), timore in diminuzione rispetto allo scorso anno (era al 56%).

2025: I DATI IN BREVE

2,3 miliardi di euro: fatturato perso dall’intera economia italiana

fatturato perso dall’intera economia italiana 902 milioni di euro: perdita per l’Italia in termini di PIL

perdita per l’Italia in termini di PIL 408 milioni di euro: mancate entrate fiscali

mancate entrate fiscali 11.100: posti di lavoro persi/mancate opportunità occupazionali

posti di lavoro persi/mancate opportunità occupazionali 37%: l’incidenza complessiva della pirateria tra gli adulti

l’incidenza complessiva della pirateria tra gli adulti 37% : l’incidenza della pirateria tra i 10-14enni

: l’incidenza della pirateria tra i 10-14enni 60%: quota della popolazione adulta che considera la pirateria un comportamento grave da perseguire

quota della popolazione adulta che considera la pirateria un comportamento grave da perseguire 48%: quota di pirati che riconosce la gravità del fenomeno

quota di pirati che riconosce la gravità del fenomeno 72% : fruitori IPTV consapevoli dei danni a economia/società

: fruitori IPTV consapevoli dei danni a economia/società 56%: adulti consapevoli del legame tra pirateria e mercati criminali

adulti consapevoli del legame tra pirateria e mercati criminali 71%: adulti italiani che conoscono la nuova legge antipirateria

adulti italiani che conoscono la nuova legge antipirateria 60%: pirati adolescenti che ritengono probabile essere scoperti e puniti

pirati adolescenti che ritengono probabile essere scoperti e puniti 36%: pirati adulti che hanno effettivamente sperimentato infezioni ai propri dispositivi

pirati adulti che hanno effettivamente sperimentato infezioni ai propri dispositivi 70%: adulti che ritengono efficace il Piracy Shield

adulti che ritengono efficace il Piracy Shield 77%: pirati di sport live che ritengono efficace il Piracy Shield

pirati di sport live che ritengono efficace il Piracy Shield 100.000+: siti bloccati dal Piracy Shield in un solo anno (fonte AGCOM)

siti bloccati dal Piracy Shield in un solo anno (fonte AGCOM) 28%: pirateria film da parte degli adulti

pirateria film da parte degli adulti 23%: pirateria serie/fiction da parte degli adulti

pirateria serie/fiction da parte degli adulti 19%: pirateria programmi TV da parte degli adulti

pirateria programmi TV da parte degli adulti 14%: pirateria sport live da parte degli adulti

Lasorella (Agcom): Piracy Shield efficace

“L’efficacia del Piracy Shield è possibile grazie alla collaborazione con tutte le realtà, la piattaforma ha un tasso di errore dello 0,O057%, da quando è entrato in vigore ci sono state 122.481 segnalazioni.”. Lo ha detto Giacomo Lasorella, presidente dell’Agcom agli Stati generali della lotta alla pirateria in corso a Roma, in merito alla piattaforma tecnologica nazionale italiana gestita dall’Autorità, progettata per oscurare in modo automatizzato i siti di streaming illegale, attiva dal primo febbraio 2024.

Giacomo Lasorella, presidente di Agcom (foto Ansa)

“Dal 15 settembre del 2025 – ha aggiunto Lasorella – il 30% delle segnalazioni ha riguardato contenuti audiovisivi diversi da quelli sportivi”. Il presidente Agcom ha poi sottolineato che l’Autorità lo scoso anno “ha avviato una sperimentazione con Google che si è conclus con esito positivo, così come con Microsoft e Amazon”. Ed è arrivato un contributo anche da “altri attori come Akamai che propone servizi simili a Cloudflare con cui abbiamo un pesante contenzioso”. Questo, ha concluso dimostra come è “possibile intervenire nel rispetto delle leggi” e a dispetto “dell’obiezione che i meccanismi rallentano la gestione”. “In questo scenario – ha concluso Lasorella – l’Agcom ha la consapevolezza che contrastare la pirateria difende il valore economico dei contenuti, la sicurezza òdegli utenti e il mercato digitale”.

Alberto Barachini, (Foto ANSA)

Barachini: Contro la pirateria serve più trasparenza dagli intermediari del web

“Come contrastare la pirateria audiovisiva? Serve che gli intermediari del web siano trasparenti, collaborino e non facilitino l’operazione di scavalcamento della legge. Il piracy shield funziona se tutti collaborano a questa battaglia. L’opacità di alcuni intermediari del web non facilita il contrasto alla pirateria ed è necessario che si superi la logica delle cause e delle multe e che questa diventi la battaglia di tutti”.

Lo ha detto Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, a margine degli “Stati Generali della lotta alla pirateria tra cooperazione, tecnologia e sicurezza”, evento organizzato dalla Fapav a Palazzo Wedekind a Roma. “C’è una lieve inversione di tendenza, ma non basta – ha ricordato ripreso da Italpress -. La battaglia contro la pirateria è fondamentale per il futuro del settore audiovisivo e del comparto creativo del nostro paese. La pirateria comporta un danno pesantissimo alla nostra economia e al futuro dei più giovani”, ha aggiunto.

“Tutelare il copyright è il futuro della libertà del web, la partita si gioca nei prossimi anni”. “Quando vediamo il livello del danno nella pirateria sui nostri fatturati – ha aggiunto – capiamo che in futuro in alcuni settori rischiamo di non inserire i giovani nei settori creativi, un elemento che dovrebbe preoccupare tutti, il crimine informatico è un danno per il nostro futuro. Quando si parla con gli operatori del web la risposta è collaborativa ma nella sostanza non avviene. Se siamo qui oggi è perchè dobbiamo dire che nulla ha a che e vedere con la liberta del web”.

Brugnoni (Mic), educazione a legalità



“La pirateria colpisce il settore del cinema e dell’audiovisivo. Ho avuto la fortuna di scoprire il mondo della cooperazione istituzionale con Ministero della Cultura. Agcom, Guardia di finanza, una cooperazione all’avanguardia nella lotta alla pirateria. Sono numeri allarmanti se pensiamo a quanto lo Stato investe, preoccupante se pensiamo al danno del settore. La comunicazione e la formazione è il settore in cui investire soprattutto se rivolte alle giovani generazioni. Abbiamo un piano col Ministero dell’Istruzione, l’educazione alla legalità è un capitolo fondamentale. Bisogna garantire un futuro al settore e alla nostra identità culturale”

. Lo ha detto Giorgio Carlo Brugnoni, direttore generale cinema e audiovisvo del Ministero della Cultura.

Bagnoli Rossi (Fapav): serve cooperazione, tecnologia e sicurezza



“Per il futuro della lotta alla pirateria tre sono le parole chiave a cui ispirarsi: cooperazione, tecnologia, sicurezza. Queste tre parole devono essere la bussola da seguire, perché solo la combinazione di collaborazione tra Istituzioni, Forze dell’Ordine e tutti gli operatori del settore, innovazione tecnologica, applicazione della nostra normativa e rafforzamento delle attività di contrasto e sensibilizzazione, può permettere di vincere la sfida. Occorre ancora una volta fare squadra contro un fenomeno che rimane allarmante per il danno economico che provoca non solo alle industrie audiovisive e sportive, ma all’intero sistema economico ed occupazionale del nostro Paese”.

Lo ha detto il Presidente Fapav, Federico Bagnoli Rossi, in apertura a Roma degli Stati generali della lotta alla pirateria. “I dati della ricerca Fapav/Ipsos Doxa – ha aggiunto – dimostrano che gli strumenti messi in campo contro la pirateria audiovisiva stanno cominciando a dare risultati ma dicono anche che il mercato illegale si evolve, che la pirateria è ancora oggi praticata da una fetta importante di popolazione e alimenta mentalità criminali”. “La riduzione della platea dei pirati, il calo degli atti illeciti e la maggiore percezione dei rischi dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta, ma resta molto ancora da fare – ha concluso Bagnoli Rossi – Alla luce della mia recente conferma come Presidente Fapav, per la quale ringrazio ancora tutti gli Associati, è il momento ora di ridefinire una mappa precisa del percorso da tracciare per compiere il giro di boa nella tutela dei contenuti audiovisivi”.

Luigi De Siervo (Foto Ansa)

De Siervo, ‘chiediamo a governo rafforzamento strumenti contrasto

“Vorrei ringraziare Federico Bagnoli Rossi per il lavoro svolto in questi dieci anni, così come le Autorità che hanno contribuito a fare dell’Italia un modello di riferimento a livello europeo nella lotta alla pirateria. I progressi sono evidenti, ma il percorso non è ancora concluso. Chiediamo al Governo un ulteriore rafforzamento degli strumenti di contrasto, con più risorse per le forze dell’ordine, maggiori controlli e sanzioni più incisive aumentando le multe, affinché la percezione dell’impunità venga superata”. Così in una nota l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, commentando lo studio Fapav/Ipsos Doxa, presentato oggi a Roma in occasione degli Stati Generali della lotta alla pirateria.

“Come Lega Calcio Serie A, insieme ai broadcaster Dazn e Sky, stiamo portando avanti una battaglia impopolare e difficile, ma necessaria, perché la pirateria sottrae risorse fondamentali all’intero sistema sportivo, compresi i settori giovanili. Per questo rinnoviamo il nostro impegno sia sul fronte della comunicazione e della sensibilizzazione, sia attraverso ulteriori investimenti nella lotta alla pirateria, ad esempio ricorrendo nel prossimo futuro agli hacker etici, agenzie specializzate in grado di trovare nuove soluzioni di contrasto sul piano informatico, nel rispetto e a tutela della legalità”, aggiunge De Siervo.