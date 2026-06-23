Mondadori Digital lancia GialloZafferano Ristoranti, piattaforma per trovare il locale giusto

GialloZafferano, il food media brand del gruppo Mondadori, entra nel mondo delle guide gastronomiche e lancia GialloZafferano Ristoranti, una nuova piattaforma digitale disponibile via sito e app che raccoglie le valutazioni provenienti da 15 fonti italiane e internazionali del settore.

“Abbiamo selezionato 15 fonti che parlano linguaggi diversi e le abbiamo tradotte in un unico indice trasparente e accessibile. Non un’ulteriore guida gastronomica, ma uno strumento utile per orientarsi al meglio. È questo il tipo di innovazione che vogliamo portare alle persone”, ha dichiarato Andrea Santagata, amministratore delegato di Mondadori Digital.

GZ Ristoranti Giallo Zafferano

L’offerta integra uno strumento per orientarsi nella scelta dei locali attraverso un indice unico, il GZ Score, costruito da un algoritmo proprietario che analizza i riconoscimenti pubblici assegnati a circa 10mila insegne e seleziona i migliori 5mila ristoranti italiani.

Come funziona il GZ Score

La nuova piattaforma mette a confronto guide storiche, classifiche internazionali e portali di recensioni, traducendo sistemi di valutazione differenti – stelle, forchette, punteggi e ranking – in una metrica comune. L’algoritmo si basa su tre passaggi: normalizzazione dei riconoscimenti, attribuzione di un coefficiente di autorevolezza alle diverse fonti e costruzione di un punteggio finale che combina quantità e qualità delle valutazioni ricevute. Il GZ Score è espresso su una scala da 6 a 10 con un decimale e determina una classifica univoca dei ristoranti presenti sulla piattaforma.

La Top 10 di GialloZafferano Ristoranti

1. Osteria Francescana (Modena)

2. Uliassi (Senigallia, AN)

3. Piazza Duomo (Alba, CN)

4. Reale (Castel di Sangro, AQ)

5. Le Calandre (Rubano, PD)

6. Villa Crespi (Orta San Giulio, NO)

7. La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri (Roma)

8. Enoteca Pinchiorri (Firenze)

9. Da Vittorio (Brusaporto, BG)

10. 12 Apostoli (Verona)

Lombardia in testa nella Top 100

Analizzando la distribuzione geografica della Top 100, la Lombardia è la regione più rappresentata con il 19% dei ristoranti presenti in classifica. Seguono Lazio (12%), Piemonte (10%), Toscana, Campania e Veneto, tutte con il 9%.

I cento migliori ristoranti individuati dalla piattaforma si trovano in oltre 70 città italiane. Roma e Milano guidano la graduatoria urbana con dieci indirizzi ciascuna, ma il dato evidenziato da GialloZafferano è che l’80% delle eccellenze gastronomiche si trova fuori dalle due principali metropoli.

I riconoscimenti dedicati a qualità-prezzo e trend

La piattaforma introduce inoltre due badge specifici. Il riconoscimento GZ Smile, dedicato al miglior rapporto qualità-prezzo, vede al primo posto Trippa di Milano, seguito da insegne distribuite lungo tutta la penisola, da Consorzio di Torino a SantoPalato di Roma. Il badge ‘In Evidenza’ segnala invece i ristoranti che stanno registrando la maggiore crescita di attenzione da parte di critica e pubblico. Tra questi figurano Madonnina del Pescatore, Duomo di Ragusa, Il Pagliaccio, Seta by Antonio Guida, D’O, Torre del Saracino, Agli Amici dal 1887, Glam Enrico Bartolini, L’Argine a Vencò e DaGorini.