‘Cleopatra: The Truth’, viaggio dove storia, archeologia e tecnologia si incontrano

Cleopatra: The Truth è una mostra immersiva che racconta la vera storia di Cleopatra VII, intrecciando ricerca archeologica, tecnologia e narrazione visiva per restituire al pubblico il ritratto autentico di una delle figure più affascinanti e influenti della storia, oltre i miti e gli stereotipi che ne hanno plasmato l’immagine nel corso dei secoli.

Attraverso un percorso che combina contenuti scientifici, ambientazioni immersive e linguaggi contemporanei, la mostra accompagna i visitatori alla scoperta della donna, della sovrana e della stratega politica che si cela dietro la leggenda. Un viaggio che ripercorre la vita, il regno e l’eredità di Cleopatra, traducendo le più recenti scoperte archeologiche in un racconto dal linguaggio coinvolgente e accessibile a un pubblico ampio e trasversale.

Il fondamento scientifico di Cleopatra: The Truth risiede nelle ricerche e nelle scoperte archeologiche condotte a Taposiris Magna dal Dr. Zahi Hawass e dalla Dr. Kathleen Martinez. Grazie a oltre vent’anni di studi e indagini sul campo, la mostra restituisce al pubblico una lettura aggiornata e documentata della figura di Cleopatra, alla luce delle più recenti evidenze storiche e archeologiche.

Ideata e sviluppata da NPG Entertainment, Cleopatra: The Truth supera il concetto tradizionale di mostra per trasformarsi in un rituale contemporaneo, in cui la scienza incontra la poesia visiva e la tecnologia diventa uno strumento di conoscenza.

La mostra aprirà al pubblico nel novembre 2026 presso CityOval Milano, spazio dedicato a grandi eventi, mostre ed esperienze immersive, che fa parte del quartiere di CityLife ed è stato interamente riqualificato da Generali. Una cornice ideale per accogliere un progetto che unisce ricerca scientifica, tecnologia e coinvolgimento emotivo.

“Per noi l’immersività non significa osservare immagini proiettate su una parete. Significa attraversare luoghi, seguire indizi, fare scoperte e vivere emozioni da condividere, sentendosi parte della storia. Con Cleopatra The Truth abbiamo voluto creare un viaggio da vivere e condividere, non una mostra da guardare. Un’esperienza pensata per bambini, adulti e per quel bambino che continua a vivere in ognuno di noi, dove ogni spazio ci parla e ogni visitatore diventa protagonista del proprio incontro con una delle donne più straordinarie della storia.” – Anderson Tegon , Fondatore di Pepper’s Ghost e Direttore Creativo di NPG Entertainment

Visione e Concept – NPG Entertainment

NPG Entertainment nasce dall’incontro tra la volontà di Next Group di sviluppare format di entertainment e la visione creativa di Pepper’s Ghost, con l’obiettivo di realizzare esperienze immersive e progetti culturali di respiro internazionale.

La società integra visione imprenditoriale e ideazione artistica, innovazione tecnologica e capacità produttiva internazionale, dando vita a nuove forme di narrazione esperienziale capaci di coinvolgere il grande pubblico.

Cleopatra: The Truth rappresenta il primo grande progetto di NPG Entertainment e ne incarna pienamente la visione: trasformare la conoscenza in esperienza, il patrimonio culturale in racconto e l’innovazione tecnologica in uno strumento di scoperta.

“Con Cleopatra: The Truth vogliamo dimostrare che oggi la cultura può essere raccontata attraverso linguaggi innovativi senza rinunciare al rigore scientifico. Questo progetto rappresenta una nuova visione dell’intrattenimento culturale, capace di unire ricerca, tecnologia creativa e produzione, per rendere il patrimonio storico accessibile e coinvolgente per un pubblico sempre più ampio.” – Marco Jannarelli, Presidente Next Group e A.D. NPG Entertainment

Partner Scientifici – Dr. Zahi Hawass & Dr. Kathleen Martinez

Per garantire accuratezza storica e profondità scientifica, il progetto si avvale dell’esperienza del Dr. Zahi Hawass, tra gli egittologi più autorevoli e riconosciuti al mondo, e della Dr. Kathleen Martinez, archeologa e tra le maggiori studiose contemporanee di Cleopatra.

Le loro ricerche e le importanti scoperte archeologiche condotte a Taposiris Magna costituiscono il fondamento narrativo della mostra, consentendo ai visitatori di entrare in contatto con la verità storica e con le più recenti ipotesi scientifiche legate alla figura della regina.

“Dopo vent’anni di scavi a Taposiris Magna, l’archeologia ci racconta una storia molto diversa da quella tramandata dai miti. Cleopatra non fu soltanto una seduttrice: fu una stratega politica, una donna di grande cultura e l’ultima sovrana a difendere l’indipendenza dell’Egitto. Cleopatra: The Truth presenta le prove emerse dalla ricerca e offre al pubblico l’opportunità di incontrare, per la prima volta, la vera regina.” – Dr. Kathleen Martinez.

“La vita di Cleopatra è stata raccontata da Plutarco e Shakespeare, ma gran parte di ciò che è stato scritto su di lei è frutto di una narrazione romanzata. Per la prima volta, il fascino di questa grande regina sarà svelato attraverso la ricerca della sua tomba. Con questo progetto speriamo di rivelare la vera storia di Cleopatra.” – Dr. Zahi Hawass

Generali sostiene il progetto

Generali sostiene il progetto Cleopatra: The Truth. La collaborazione si inserisce nel più ampio impegno a favore della promozione della cultura come motore di partecipazione e crescita sociale, attraverso iniziative capaci di generare valore per le comunità e promuovere la diffusione della conoscenza attraverso linguaggi contemporanei e accessibili.

“Le nuove forme espressive, dalle esperienze immersive alle narrazioni digitali, stanno trasformando il modo in cui il pubblico entra in relazione con la storia e con l’arte. Cleopatra: The Truth propone un approccio innovativo alle esperienze immersive, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio a vicende complesse e affascinanti come quella di Cleopatra. Come Generali, siamo orgogliosi che questo progetto prenda vita a CityOval, luogo di aggregazione pensato per accogliere tutte le persone che vivono a Milano e che verranno a Milano. Questo impegno affonda le radici nella nostra storia: crediamo nell’innovazione quando diventa strumento per avvicinare le persone, generare conoscenza e creare valore per le comunità” – Simone Bemporad, Group Chief Communications & Public Affairs Officer di Generali.