A mettere in moto la staffetta, il passaggio di Tancredi alla vicedirezione della Stampa dal primo luglio

Giacomo Bedeschi è in procinto di tornare alla direzione della Nuova Sardegna, che aveva lasciato nel luglio 2025 per assumere, prima la condirezione e poi la direzione della Provincia Pavese, il quotidiano che era appena entrato a far parte del Gruppo SAE.

Bedeschi subentra a Luciano Tancredi che dal 1 luglio sarà vice Direttore esecutivo de La Stampa, a fianco del direttore responsabile Antonio di Rosa.



A Pavia arriverà Manila Alfano, una giornalista dinamica e multidisciplinare che unisce creatività e capacità esecutiva in settori differenti. Dopo molti anni di collaborazione con il Giornale (2004-2025) occupandosi di esteri e di attualità, Alfano a marzo 2025 ha iniziato a lavorare al Gruppo SAE, assumendo la direzione di ‘Mamme magazine’, quotidiano online e portale dedicato al mondo della maternità della famiglia che spazia sui temi più ampi come attualità politica lavoro e società, e collaborando con i quotidiani del gruppo in particolare Il Tirreno, la Nuova Sardegna e la Provincia Pavese.