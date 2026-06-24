Milano Pitch 2026, aperto il bando per giovani autrici e autori dell’editoria e dell’audiovisivo

Sono aperte le candidature per Milano Pitch 2026, l’iniziativa dedicata a giovani scrittrici e scrittori, sceneggiatrici e sceneggiatori della Lombardia che potranno presentare opere inedite entro il 31 luglio e concorrere all’assegnazione di borse di sviluppo per un valore complessivo di 26mila euro.

Promosso da ALMED – Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano Scuole Civiche, il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo, SAE Institute, Corax Social Media Company e ALF Premi Cinema. Giunta all’ottava edizione, l’iniziativa è rivolta a candidati under 40 residenti in Lombardia oppure iscritti o diplomati presso università, master e scuole di cinema della regione.

Il progetto è diretto da Armando Fumagalli, direttore del Master in international screenwriting and production dell’Università Cattolica e consulente di Lux Vide, e da Minnie Ferrara, direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano.

Quattro categorie e quattro progetti vincitori

Le candidature, completamente gratuite, possono essere presentate in quattro categorie: cinema, serie TV, narrativa junior (kids, middle grade, young adult e graphic novel) e narrativa adulti (narrativa fiction e graphic novel).

Per ciascuna categoria sarà selezionato un progetto vincitore.



I premi previsti ammontano a 9mila euro lordi per le categorie cinema e serie TV e a 4mila euro lordi per narrativa junior e narrativa Adulti. I vincitori saranno inoltre affiancati per sei mesi da un tutor professionista che ne seguirà lo sviluppo progettuale.

Finale all’Anteo il 12 novembre

I progetti dovranno essere inviati entro le 23.59 del 31 luglio attraverso il modulo online predisposto dagli organizzatori, caricando in forma anonima tutta la documentazione richiesta. Le finaliste e i finalisti saranno annunciati entro il 30 settembre.

La giornata conclusiva si svolgerà il 12 novembre al Palazzo del Cinema Anteo di Milano, dove gli autori selezionati presenteranno i propri lavori davanti ai rappresentanti delle principali realtà editoriali e audiovisive italiane.

Un progetto nato con StoryLab

Milano Pitch nasce dall’esperienza di StoryLab, progetto avviato nel 2018 con il sostegno di Fondazione Cariplo per favorire lo sviluppo dell’industria audiovisiva ed editoriale lombarda attraverso bandi, finanziamenti, attività formative e occasioni di incontro tra autori e operatori del settore. In sette anni l’iniziativa ha consentito a giovani autrici e autori di presentare circa 140 progetti inediti a oltre cento aziende dell’editoria e dell’audiovisivo, assegnando più di 170mila euro in borse di studio e coinvolgendo figure come Claudio Bisio, Cristiana Capotondi, Paolo Cognetti, Alessandro D’Avenia, Giacomo Poretti e Licia Troisi.

Dai pitch alle produzioni per cinema e tv

Tra i risultati più significativi emersi dal percorso figurano la serie tv Estranei, composta da otto episodi e presentata recentemente al Milano Film Fest prima della messa in onda autunnale su Rai2, e un film per il cinema scritto e diretto dal giovane autore Lorenzo Chierici, in uscita nei prossimi mesi. Dal progetto sono inoltre emersi sceneggiatori e autori che hanno successivamente collaborato con produzioni televisive e case editrici. Tra questi Mara Perbellini, autrice di serie per Disney e Rai, e Claudio Benedetti, che ha firmato Sandokan per Lux Vide. Oltre venti opere presentate a Milano Pitch sono poi state pubblicate da editori come Mondadori, Piemme, De Agostini, Giunti, Longanesi e Newton Compton.