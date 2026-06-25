Aretusacque (Acea) avvia la gestione del servizio idrico a Siracusa: investimenti per 366 milioni

Dal 25 giugno Aretusacque è ufficialmente il nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Siracusa. Con il passaggio operativo prende il via anche l’attività di Acea in Sicilia, nell’ambito dell’affidamento della gestione dell’intero Ambito Territoriale Idrico (ATI) siracusano.

Il subentro interessa da subito circa 115 mila abitanti del capoluogo aretuseo e rappresenta il primo passo di un percorso più ampio che coinvolgerà progressivamente l’intero territorio provinciale.

Estensione del servizio a tutta la provincia di Siracusa

Nei prossimi dodici mesi Aretusacque estenderà gradualmente la propria gestione ai 19 comuni della provincia di Siracusa, come previsto dalla Convenzione di Gestione sottoscritta il 19 dicembre 2025.

L’affidamento ha una durata di trent’anni e riguarda un sistema infrastrutturale di grandi dimensioni composto da circa 2.000 chilometri di rete idrica, 1.300 chilometri di rete fognaria e 166 mila utenze, per un totale di circa 390 mila cittadini serviti.

Investimenti per migliorare reti e infrastrutture

Nel corso della concessione Aretusacque realizzerà investimenti complessivi per 366 milioni di euro destinati a migliorare l’efficienza delle reti, ridurre le perdite idriche, potenziare le infrastrutture esistenti e realizzare nuovi impianti per il trattamento dei reflui. Il piano prevede inoltre interventi di innovazione tecnologica dei sistemi di gestione e il miglioramento della qualità complessiva del servizio offerto ai cittadini.

Attivo lo sportello clienti a Siracusa

L’avvio della gestione sarà accompagnato dalla progressiva attivazione dei servizi dedicati agli utenti. Aretusacque manterrà operativo lo sportello commerciale di via Santa Panagia 141/E a Siracusa.

Presso lo sportello sarà possibile effettuare pratiche di attivazione, voltura e cessazione delle utenze, richiedere nuovi allacci, ricevere informazioni contrattuali e amministrative, gestire fatturazioni e pagamenti, presentare segnalazioni e richieste di assistenza e aggiornare i dati anagrafici e contrattuali.

Continuità operativa e tutela dei lavoratori

Aretusacque garantirà la continuità operativa del servizio idrico integrato, facendo leva sull’esperienza di oltre 80 anni maturata da Acea nel settore delle infrastrutture idriche. Il modello gestionale sarà orientato a efficienza, sostenibilità e qualità del servizio.

Il primo passaggio operativo si è concluso il 24 giugno con l’assunzione in Aretusacque di tutti i dipendenti provenienti dal precedente gestore, mantenendo inalterate le condizioni lavorative.

Canali di contatto e assistenza

Le modalità di accesso ai servizi, i canali di contatto e le procedure operative saranno comunicate attraverso il sito internet della società nei prossimi giorni.

Per l’assistenza agli utenti sono disponibili il numero verde del servizio clienti 800.22.26.66 e il numero verde di pronto intervento attivo 24 ore su 24, 800.53.53.53.