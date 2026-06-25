Vito Ribaudo nominato direttore generale de La Stampa SAE

A poche settimane dall’acquisizione del quotidiano torinese, SAE, gruppo guidato da Alberto Leonardis, nomina Vito Ribaudo direttore generale della nuova società La Stampa SAE Spa. Il manager lascia RCS dove ricopriva il ruolo di direttore delle risorse umane.

Nato a Milano nel 1971 e legato alla Sicilia per origini familiari, sposato con Vittoria e padre di Giulia, Beatrice ed Elisa, Ribaudo è anche autore di numerosi libri. Tra le sue pubblicazioni figurano Una grande opportunità (Rizzoli, 2015), vincitore del Premio Lago Gerundo, L’Elbano (Morellini, 2018), Sangue e Pane (Morellini, 2020) e Omega e Omicron (Morellini, 2023).

Ha inoltre firmato diversi racconti pubblicati in raccolte e antologie, tra cui Un bacio davanti a quel portone dedicato a Francesco De Gregori, La Domenica delle Palme sul celebre derby vinto dal Torino nel 1983, Marchesa Adele Cicè, Messico e Nuvole dedicato al record di Pietro Mennea e Viaggiare e scrivere, pubblicato nella raccolta Lettere al padre.