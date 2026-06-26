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Freedome partner del Rugby Sound Festival 2026:musica ed esperienze outdoor insieme

di Redazione PrimaOnline
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Freedome, piattaforma leader in Italia nelle esperienze outdoor, parteciperà, in qualità di partner, al Rugby Sound Festival, uno degli eventi musicali estivi più attesi della Lombardia, in programma dal 2 al 18 luglio all’Isola del Castello di Legnano. Con questa partecipazione, l’azienda, nata e cresciuta a Legnano e oggi attiva a livello nazionale, porta in uno dei principali appuntamenti della città la propria visione di tempo libero: attività da vivere in prima persona, all’aria aperta e in compagnia, trasformando ogni esperienza in un’occasione di scoperta e condivisione.

Per tutta la durata dell’evento, Freedome sarà presente con uno spazio dedicato al pubblico e un’attivazione esperienziale pensata per favorire l’interazione diretta con i visitatori. Tra le attività previste, una parete di arrampicata accessibile sotto la supervisione di istruttori qualificati che consentirà ai partecipanti di mettersi alla prova in sicurezza e vivere un’esperienza outdoor all’interno del contesto del festival. Se la musica è una delle forme più immediate di condivisione e aggregazione, le esperienze outdoor rispondono infatti allo stesso desiderio di vivere il tempo libero in modo attivo, autentico e memorabile.

Giunto alla sua venticinquesima edizione, il Rugby Sound Festival è oggi uno degli appuntamenti di musica dal vivo di riferimento del territorio lombardo, capace di richiamare ogni anno decine di migliaia di persone grazie a una proposta artistica trasversale e un programma che unisce musica, intrattenimento e momenti di aggregazione. Per Freedome la partecipazione al Rugby Sound Festival significa non solo partecipare a uno degli eventi simbolo della città, ma anche contribuire alla sua vitalità sociale e rafforzare il legame con il territorio d’origine e la comunità locale. Un impegno che riflette la natura di Società Benefit dell’azienda, orientata a promuovere uno stile di vita attivo e sano attraverso esperienze all’aria aperta capaci di generare valore sia per le persone sia per i territori.

Il Rugby Sound Festival è uno degli appuntamenti musicali più rilevanti del territorio e da anni riesce a coinvolgere un pubblico ampio e intergenerazionale. Per Freedome rappresenta un’occasione non solo per incontrare migliaia di persone, ma anche per tornare a essere presenti nella città in cui è nata l’azienda e ha sede. Attraverso questa partnership vogliamo offrire al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino il mondo delle esperienze outdoor, portando una parte della nostra identità all’interno di uno degli eventi più coinvolgenti e rappresentativi di Legnano”, afferma Valentina Masarin, Chief Marketing Officer di Freedome.

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