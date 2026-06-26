Il Regno Unito sfida YouTube e TikTok: più visibilità a BBC, ITV e ai media affidabili

YouTube: “Decidono gli utenti, non il governo”

Il governo britannico apre un nuovo fronte con le grandi piattaforme digitali. Nella consultazione pubblicata dal Dipartimento per la Cultura, i ministri propongono di obbligare piattaforme come YouTube e TikTok a garantire maggiore visibilità ai contenuti dei broadcaster di servizio pubblico e, potenzialmente, anche delle testate giornalistiche considerate affidabili.

La notizia e’ pubblicata dal Guardian che chiarisce che l’obiettivo dichiarato è contrastare la disinformazione e preservare quello che il governo definisce il “tessuto sociale condiviso” del Paese. Per il ministro dei Media Ian Murray (foto), la crescita dell’informazione consumata attraverso le piattaforme online rappresenta una sfida “esistenziale per i media, ma anche per la nostra democrazia”, richiamando la diffusione di contenuti falsi registrata durante la recente elezione suppletiva di Makerfield.

La proposta nasce dalla pressione esercitata negli ultimi anni da BBC, ITV e Channel 4, che chiedono di non essere penalizzate dagli algoritmi delle piattaforme, dove i loro contenuti competono con milioni di video prodotti dai creator e con la massa di contenuti in lingua inglese provenienti dagli Stati Uniti.

Il progetto prevede che gli algoritmi attribuiscano una particolare prominenza ai contenuti di informazione e di servizio pubblico, con regole ancora più stringenti nei momenti di crisi nazionale o di disordini sociali. La consultazione ipotizza inoltre di estendere il principio anche ai giornali nazionali e locali, individuandoli come “fornitori affidabili di informazione”. Proprio la definizione di quali editori possano essere considerati “trusted providers” (fornitori di fiducia) si annuncia come uno dei punti più delicati del confronto.

Non si è fatta attendere la risposta di YouTube. David Wheeldon, senior director Government Affairs & Public Policy per l’Europa, ha criticato apertamente l’ipotesi: “L’economia dei creator nel Regno Unito è un successo globale grazie a un principio semplice: su YouTube sono gli utenti a decidere cosa guardare. Le regole sulla prominenza rischiano di alterare questo principio, costringendo YouTube a privilegiare canali scelti dal governo rispetto ai contenuti che gli utenti desiderano vedere. Non sarebbe giusto né per gli utenti, né per i creator, né per l’intero ecosistema dell’informazione”.

La posizione della piattaforma riflette una contrapposizione sempre più netta tra il modello algoritmico delle Big Tech e quello degli editori tradizionali. Anche Jordan Schwarzenberger, manager del collettivo di creator Sidemen, aveva definito in passato la richiesta dei broadcaster pubblici una “mentalità rinunciataria”, sostenendo che i media dovrebbero imparare a competere sulle piattaforme invece di chiedere corsie preferenziali.

Il governo britannico, tuttavia, sembra intenzionato ad andare avanti. “La palla è nel campo delle piattaforme”, ha detto Murray, lasciando intendere che, in assenza di un accordo volontario, le nuove regole potrebbero essere introdotte per legge.

La consultazione affronta anche altri nodi strategici del futuro televisivo. Tra le proposte figurano la tutela degli eventi sportivi di maggiore interesse pubblico – come Mondiali di calcio, Olimpiadi e Wimbledon – affinché i diritti di streaming e on demand non finiscano esclusivamente dietro un paywall, e il possibile superamento della televisione digitale terrestre a favore della distribuzione esclusivamente via Internet.

Lo switch-off dei segnali terrestri potrebbe avvenire già nel 2034, anche se il governo lascia aperta la possibilità di rinviarlo fino al 2044, alla luce delle preoccupazioni per gli utenti, soprattutto anziani, che ancora non dispongono di connessioni a banda larga adeguate.

Il dibattito britannico viene seguito con attenzione anche nel resto d’Europa perché tocca uno dei temi centrali del nuovo ecosistema dell’informazione: chi decide quali contenuti meritano di essere visti, gli algoritmi delle piattaforme o le istituzioni democratiche?