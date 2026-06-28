Futuro Nazionale, Laura Ravetto a capo della Direzione ‘D’, Giustizia e Relazioni Esterne

Una nota dell’ufficio stampa di Futuro Nazionale informa delle nuove nomine nazionali e regionali post Assemblea Costituente di Futuro Nazionale

In particolare il Coordinatore Nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni, fa sapere che “In forza del mandato conferitomi e di concerto con il Generale Roberto Vannacci e dallo Statuto di Futuro Nazionale, oggi ho provveduto, dando seguito alla Assemblea Costituente svoltasi a a Roma nelle scorse settimane, alla organizzazione e strutturazione del partito su scala Nazionale e Regionale con le seguenti Nomine: Ho confermato Tommaso Villa, quale Responsabile Regionale per la fase Costituente di Futuro Nazionale per la Regione Toscana e Gianluca Dessi’ quale Responsabile Regionale per la fase Costituente di Futuro Nazionale per la Regione Sardegna, ed inoltre ho anche nominato: Fabrizio Ciarapica quale Responsabile Regionale per la fase

Costituente di Futuro Nazionale per la Regione Marche; Giulio Curatella quale Responsabile Regionale per la fase .Costituente di Futuro Nazionale per la Regione Basilicata; On. Laura Ravetto quale Responsabile Nazionale della Direzione “D” (non meglio specificato, NDR) – “Giustizia e Relazioni Esterne” per la fase Costituente di Futuro Nazionale ed infine dell’ Avv. Giorgio Carta quale Responsabile Nazionale del Dipartimento N.3 “Sicurezza, Remigrazione e Realazioni con le Forze dell’Ordine” per la fase Costituente di Futuro Nazionale. A tutti loro va il mio piu’ sentito augurio di buon lavoro.”

“Dopo il successo quotidiano del tesseramento a Futuro Nazionale testimoniato dal costante aumento delle adesioni e visto anche l’entusiamo scaturito dalla partecipazione alla nostra Assemblea Costituente adesso stiamo procedendo, come annunciato, ad organizzare capillarmente il partito sul territorio per renderlo ancora piu’ operativo e vicino ad iscritti e simpatizzanti”, conclude la nota.