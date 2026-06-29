Il Mondiale di Malagò comincia adesso

Da oggi il Mondiale entra nei sedicesimi di finale, il primo turno a eliminazione diretta dell’edizione a quarantotto squadre: trentadue nazionali rimaste, sedici partite. L’Italia non c’è, eliminata a marzo dalla Bosnia nei playoff, terza volta consecutiva. A trasmettere il torneo, da noi, sono in due. DAZN ha tutte e centoquattro le partite in streaming a pagamento, la Rai ne porta trentacinque in chiaro su Rai 1.

C’è un numero, qui, che spiega parecchio. Secondo una ricostruzione di Repubblica, per quel pacchetto la Rai aveva messo sul tavolo tra i centodieci e i centoventi milioni di euro, con una clausola che riduceva il conto a circa settanta milioni nel caso di mancata qualificazione dell’Italia. L’Italia non si è qualificata. Quei quaranta milioni di differenza raccontano, meglio di molte analisi, quanto vale la presenza degli azzurri per chi acquista i diritti televisivi.

Senza Nazionale, però, il Mondiale va raccontato lo stesso. E Rai e DAZN fanno la sola mossa possibile: puntare sui volti che gli italiani conoscono già. DAZN ha costruito un palinsesto dedicato alla competizione, con il prime time affidato a Diletta Leotta; la Rai accompagna il torneo con rubriche quotidiane come Dribbling Mondiali e Italia chiama America. E nelle telecronache, partita dopo partita, ritornano sempre gli stessi cognomi. Quelli della Serie A.

Di giocatori del nostro campionato, infatti, ce ne sono molti. Sessantasei partecipano al Mondiale, quinto contingente del torneo dietro Inghilterra, Germania, Spagna e Francia e davanti ad Arabia Saudita e Olanda. Italiani, tra quei sessantasei, neanche uno: l’Italia è fuori e a giocare ci vanno gli stranieri della nostra Serie A. I conti, per scrupolo, li abbiamo ricontrollati anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Il Milan ne ha mandati dieci, più di ogni altro club italiano, distribuiti in otto nazionali diverse. C’è Maignan con la Francia, Modrić con la Croazia, Leão con il Portogallo, Pulisic con gli Stati Uniti. Li vediamo ogni settimana a San Siro, ma al Mondiale vestono altre maglie. A Como c’è Nico Paz, ventun anni, miglior centrocampista dell’ultima Serie A, convocato dall’Argentina come suo padre Pablo nel 1998. La Lazio, all’opposto, non ha portato alcun giocatore.

Dal lato federale il punto è uno solo. Quel flusso di stranieri non si è tradotto in azzurri pronti per la Nazionale.

Nel programma presentato all’assemblea federale con cui Giovanni Malagò è stato eletto presidente della Figc dopo le dimissioni di Gabriele Gravina viene richiamato un dato che pesa più di molti commenti: in una stagione recente gli Under 21 italiani hanno raccolto appena il 2,3 per cento dei minuti complessivi giocati in Serie A. Il nostro campionato continua ad attirare talenti dall’estero, ma ne produce sempre meno per la Nazionale.

Malagò arriva alla Figc dopo la lunga esperienza alla guida del Coni, conclusa con i migliori risultati olimpici della storia recente dello sport italiano: quaranta medaglie a Tokyo, altre quaranta a Parigi e, davanti, i Giochi invernali di Milano-Cortina. Lì coordinava decine di federazioni; adesso ne ha una soltanto, ma probabilmente la più esposta di tutte.

Per chi ha acquistato i diritti televisivi, intanto, il conto è già scritto in quella clausola da quaranta milioni di euro.

Un Mondiale con l’Italia vale un altro prezzo e si vende quasi da solo. Riportare gli azzurri alla fase finale è il mandato sportivo di Malagò, ma significa anche restituire valore a un evento che, senza la Nazionale, va raccontato cercando gli italiani nelle squadre di club.

Fra quattro anni, forse, i telecronisti potranno finalmente parlare dell’Italia perché è in campo, e non perché il centravanti del Portogallo gioca nel Milan o il regista dell’Argentina è passato dalla Serie A.

Sarà quello il momento in cui si capira’ se l’uomo dei record olimpici, come molti commentatori hanno evidenziato, riuscirà a riportare l’Italia ai Mondiali, trasformando di nuovo la qualificazione in un fatto quasi naturale, come è sempre stato nella storia della Nazionale.