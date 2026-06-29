Meno occupati, più freelance. Report Ue: la situazione dei media in Italia rimane problematica

Il rapporto problematico tra politica e Rai e le difficoltà economiche del settore restano tra i nodi critici che mettono il sistema media italiano in una situazione critica, dice il rapporto del Centre for media pluralism and media freedom

“Nel complesso, la situazione del pluralismo dei media in Italia nel 2025 rimane problematica e non mostra miglioramenti significativi rispetto all’anno precedente”. Lo afferma il Media pluralism monitor, il rapporto annuale sullo stato di salute del pluralismo dell’informazione in Europa pubblicato dal Centre for media pluralism and media freedom (Cmpf) dell’Istituto universitario europeo di Fiesole (Firenze), presentato oggi in un convegno.



“Il mercato dei media, di recente interessato da operazioni di passaggi di proprietà, risente di una grave crisi economica. Prosegue il declino della diffusione dei quotidiani, mentre tv e radio mostrano una relativa stabilità”, si legge in una nota di sintesi sintetizzata da Ansa. “Unico settore in crescita è quello digitale, ma una quota maggioritaria dei suoi ricavi viene assorbita dalle piattaforme online”.

“Ne consegue un declino dell’occupazione giornalistica e un crescente ricorso al lavoro dei freelance, con livelli di garanzia e reddito molto inferiori a quelli dei giornalisti dipendenti”.



Rapporto problematico tra politica e Rai

Secondo gli estensori del rapporto, inoltre, in Italia si assiste a un “rapporto altamente problematico tra politica e servizio pubblico radiotelevisivo: nonostante l’entrata in vigore dell’European media freedom act, l’Italia non ha adottato alcuna nuova normativa che garantisca l’effettiva indipendenza della Rai, e la situazione è addirittura peggiorata rispetto agli anni precedenti”.

“Dal 2024, si rileva ancora, la nomina del presidente della Rai è bloccata e, da allora, la maggioranza parlamentare ha anche paralizzato l’attività della commissione parlamentare di controllo. Anche nel settore privato persistono concentrazioni significative e legami con la politica”.

Fnsi: libertà di stampa in deterioramento

Commento allarmato sull’analisi è arrivato da Vittorio di Trapani, Presidente Fnsi. “Il tempo sta scadendo. La situazione della libertà di stampa in Italia si sta deteriorando fino a un punto di non ritorno. E anche molto rapidamente”, ha rimarcato.

“Più passa il tempo più si sta componendo il quadro largamente previsto”.



“I punti critici sono sempre gli stessi: l’Italia non si sta adeguando allo European Media Freedom Act e sta ignorando la Direttiva europea contro le querele bavaglio”, ha aggiunto.

“Con la sicurezza dei cronisti a rischio crescente per minacce e aggressioni fisiche e digitali: a distanza di un anno una coltre di silenzio ancora avvolge lo spionaggio avvenuto con Paragon. E la Rai Servizio Pubblico tenuta in scacco: quando ormai manca un anno alla scadenza del mandato del CdA, la protervia di governo e maggioranza parlamentare impedisce da quasi due anni la nomina del Presidente”.

“Tutto questo in un quadro economico che peggiora, con giornalisti sempre più precari e sottopagati. Di grande rilevanza il riferimento nel Rapporto al mancato rinnovo del Contratto nazionale di lavoro giornalistico a 10 anni dalla sua scadenza: anche il Centro di Fiesole sottolinea che questo ha un impatto sulla libertà di informazione”.

“L’Europa non può continuare a ignorare questo attacco, nel cuore dell’Unione, agli standard di diritti e libertà continentali”, ha chiosato.