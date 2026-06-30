Attentato Ranucci, quattro misure cautelari e perquisizioni in corso. Il giornalista: capire i dettagli

Svolta nelle indagini successive all’attentato dinamitardo dell’ottobre scorso, davanti alla casa romana del conduttore di Report. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti

Svolta nelle indagini sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di ‘Report’. Nelle prime ore della mattina, nelle province di Napoli e Avellino, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei comandi territoriali competenti, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone – di età compresa tra i 22 e i 53 anni – tre in carcere e una agli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.

Gli indagati, spiega LaPresse, tutti con precedenti, sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di detenzione, porto in luogo pubblico e utilizzo di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall’aver agito in più persone e con modalità di tipo mafioso.

L’indagine

L’operazione trae origine dalle indagini avviate dopo l’attentato dinamitardo del 16 ottobre 2025 a Torvaianica, frazione di Pomezia (Roma), ai danni del giornalista. In quell’occasione un ordigno era stato fatto esplodere davanti al cancello della sua abitazione, provocando la distruzione di due auto e il danneggiamento del muro perimetrale.

Le indagini si sono basate sull’analisi incrociata di sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, rilievi tecnico-scientifici, tabulati telefonici e intercettazioni – “La bomba sono andato a mettere là! Facciamo la storia” si legge nel testo di una di queste, citate nell’ordinanza cautelare – che hanno consentito di ricostruire le fasi preparatorie, esecutive e successive dell’azione criminosa.

Tra gli elementi emersi l’impiego di esplosivo da cava ad alto potenziale, e il tracciamento di una Fiat 500 X noleggiata in Campania, utilizzata per raggiungere l’area dell’attentato e farvi ritorno nelle ore successive.

Secondo gli investigatori, il commando avrebbe agito su mandato di terze persone ancora non identificate, dietro compenso economico e con supporto logistico e finanziario, comprendente forniture di schede telefoniche e assistenza alla fuga. Sono emersi anche tentativi di inquinamento probatorio, tra cui distruzione di sim e bonifiche ambientali per eludere eventuali intercettazioni.

Le indagini proseguono per risalire all’identità dei mandanti dell’attentato. E oltre agli arresti sono in corso ulteriori perquisizioni nei confronti di altri indagati.

Ranucci: capire i dettagli della vicenda

“Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Adesso aspettiamo gli sviluppi. Ho voluto ringraziare personalmente il Nucleo investigativo dei Carabinieri e il dottor Carlo Villani, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli”. Lo ha affermato il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, raggiunto telefonicamente da ‘Agorà Estate’, la trasmissione in onda su Rai 3 e condotta da Giulia Di Stefano con Marco Carrara.

Vicinanza da ad e cda Rai

In una nota l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e il consiglio di amministrazione della tv pubblica hanno espresso la loro vicinanza al giornalista. “L’arresto dei presunti responsabili dell’attentato dinamitardo ai danni del collega Sigfrido Ranucci è un risultato significativo e rappresenta un passo fondamentale nell’accertamento della verità e nell’affermazione della legalità. La Rai rinnova la piena vicinanza a Sigfrido Ranucci e confida che il prosieguo delle indagini consenta di individuare anche gli eventuali mandanti di un gesto tanto grave e intimidatorio”.

Odg: scoprire i mandanti

Commento soddisfatto anche da Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti. “Esprimo grande soddisfazione per l’arresto dei presunti autori dell’attentato a Sigfrido Ranucci, un plauso alle forze dell’ordine che sono riuscite a identificare e catturare chi mise quella devastante bomba sotto casa del collega. Da quanto si apprende avrebbero agito ‘su commissione’. Siamo certi che inquirenti e magistratura andranno fino in fondo per scoprire e mandare a processo i mandanti di quell’atto criminale.

“L’attentato a Ranucci, ha aggiunto, è stato un gesto che mirava ad intimidire tutti i giornalisti d’inchiesta, tutte le colleghe e i colleghi che ogni giorno si espongono e rischiano per raccontare verità scomode e sgradite”.

“È importante, quindi, individuare e scoprire chi e perché ha armato la loro mano. La libertà di stampa non si ferma con le intimidazioni, violente o legali che siano”, ha concluso.

Floridia: plauso a carabinieri e Dna. Fare luce su tutto

Tra i primi commenti sugli sviluppi delle indagini è arrivato quello della presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia. “Gli arresti per l’attentato contro Sigfrido Ranucci sono una notizia attesa e importante che merita un plauso ai carabinieri e alla Direzione distrettuale antimafia. L’auspicio è che si riesca a fare piena luce su tutto, dai motivi dell’attentato ai mandanti, per un episodio di una gravità assoluta che l’Italia non vedeva da decenni e che ha fatto scalpore in tutto il mondo”.

“Il cauto sollievo di questa mattina non può far dimenticare che, dopo quell’attacco, una parte politica preferì accanirsi contro Ranucci e la redazione di Report, trasformando le vittime in bersagli di una serie di attacchi vergognosi, che pesano come un macigno sulle spalle di chi li ha compiuti. E oggi fanno ancora più specie anche le scelte di questa Rai: dal taglio di quattro puntate alla mancata tutela legale di quello che è il giornalista d’inchiesta di punta dell’azienda. Un servizio pubblico che si rispetti dovrebbe difendere chi rischia perfino la vita per cercare la verità, non lasciarlo solo quando ne ha più bisogno”, ha chiosato.