Cinque minuti, tre notizie, ma crescerà. Il decollo di News Zone by Antenna

Finalmente on air il 28 di giugno News Zone il nuovo servizio d’informazione di Dazn garantito dal costruendo ramo televisivo italiano di Antenna. Sono già state in home page tre edizioni del tg snack prodotto per essere fruito anche gratuitamente sulla piattaforma di streaming sportivo.

Nei titoli di coda si specifica che la produzione è realizzata con la content partnership di Torcha, specialista digital e con la produzione esecutiva di Pepegas Team Studio, con Gedi come advisor editoriale.

Nel rapido giornale del 28, come in quello del 29 e del 30 giugno, tre news di base e qualche altra scelta più veloce. La conduzione fresca e informale – in piedi in uno studio essenziale con la grafica daznoniana – è stata fin qui di Lea Orifici (affermatasi in Sport Italia) all’esordio e di Giovanni Marrucci (fin qui freelance e telecronista per Dazn) nei due giorni successivi.

Solo pochi minuti ma anche grandi temi

In un menù sintetico che dura sempre intorno ai 5 minuti, immancabili o quasi i servizi sui Mondiali di Calcio in corso, con il pezzo sugli stadi climatizzati in Usa, che risulta il secondo contenuto più visto ‘spillolato’ dai fruitori della freezone della piattaforma.

I temi però oltre all’attualità calcistica più light, chiamano in causa anche gli argomenti più seri e al centro dell’attenzione di ogni testata più tradizionale: Iran, Libano, terremoto in Venezuela, cambiamento climatico, gli arresti degli attentatori a Sigfrido Ranucci sono solo alcuni degli esempi di news di queste prime giornate. A fare la differenza la impostazione pensata per un pubblico molto giovane, che si suppone più orientato ad una fruizione inedita delle news, non lineare (una rivoluzione).

News Zone by Antenna è destinato ad avere più edizioni al giorno e altre implementazioni e a cambiare l’orario di messa in rete (per adesso online poco prima delle 17.00, considerate le abitudini di ascolto attuali legate alle partite dei Mondiali e tutti i contenuti ancillari realizzati dalla struttura guidata da Michele Dalai.

Tornando a News Zone, la squadra che lo realizza con Torcha (Marco Carnesecchi) per adesso è sostanzialmente una task force ridotta all’osso sempre quella formata dall’ex vicedirettore di La7, Gianluca Foschi, e dal manager inglese Jamie Angus, con il supporto di Teo Zanchetta lato Dazn. Con un ridotto coinvolgimento di Gedi.

Angus: “Tante grazie anche a Gedi”

La Orefici, intanto, ha diffuso su Linkedin il post di Angus che plaude al successo dell’operazione. “Siamo lieti – dice il manager anglosassone- di aver lanciato il primo dei grandi progetti di quest’anno per Antenna. Qui a Milano, ieri è stato lanciato NewsZone, il nostro bollettino quotidiano in streaming per DAZN in Italia. Visibile sull’app DAZN e nella loro programmazione lineare per la Coppa del Mondo, NewsZone è ottimizzata per il pubblico di streaming che non cerca principalmente notizie… Ha un aspetto molto diverso e ha un chiaro mood sociali social. Un grande grazie al nostro partner di contenuti Torcha, alla nostra casa di produzione The Pepegas Team e ai nostri amici di Gedi Editoriale…”