Ecco Be Closer, super gruppo di comunicazione indipendente e italiano

Ha una storia lunga e consolidata e radici forti nella industry, ma con la inedita identità Be Closer ambisce a posizionarsi come ‘nuovo’ campione nazionale della comunicazione indipendente. La recente aggregazione può contare su un organico di 400 persone circa, e oltre €122 milioni di ricavi nel 2025. Ma l’idea è quella di raddoppiare in tre anni, con il 40/50% di sviluppo garantito da crescita organica e la parte restante effettuando acquisizioni in rami consulenziali e ambiti del marketing già identificati.

La presentazione

E’ stato tenuto segreto fino all’ultimo istante il marchio nato dalla fusione di Next Different e Uniting. E alla fine di giugno, a Milano, al Teatro Franco Parenti, sono stati presentati anche gli esiti del processo di ridefinizione organizzativo e di integrazione delle varie entità durato alcuni mesi.

Si punta molto sul concetto di vicinanza. Conta, cioè, l’innovazione e la forza dei dati, ma anche una sapiente prossimità per produrre per i clienti una comunicazione più efficace.

I vertici di Be Closer? Sono stati chiariti da uno studio perimetrale molto preciso affidato al Politecnico di Milano i compiti e gli spazi d’intervento dei tre imprenditori che sono divenuti manager per vedere crescere il proprio progetto.

Così l’ex capo e proprietario di Next, Marco Ferrari è il Group CEO. Alessandro Talenti, di Uniting, il General Manager. Mentre Davide Arduini – già pioniere di Different e presidente di UNA- il Chief Market Officer di Be Closer. Sarà facile convivere e prosperareanche in questa versione ‘trina’? Intanto, per iniziare, gli imprenditori del super gruppo sono saliti sul palco della conferenza stampa empatici e organizzatissimi, passandosi ordinatamente il testimone del racconto.

Una mutazione profonda

Ferrari che ha ringraziato SAE e Quattro R, componenti non solo finanziarie del progetto, è stato il primo a intervenire. “Il percorso che ci ha portato al lancio di Be Closer – ha sottolineato – è stato molto più intenso di un rebranding: ha significato ripensare, in questi primi mesi di unione, struttura e processi della nostra company dalle fondamenta. Un lavoro profondo ma entusiasmante, fatto fianco a fianco con i founder delle tre realtà e coinvolgendo tutta la nostra community di manager. Un percorso che ci ha portato a condividere una nuova direzione, trasformando profondamente i nostri ruoli e il nostro modo di lavorare. Ascoltando il mercato, evolvendo l’offerta, fissando le nostre ambizioni industriali.”

La parola d’ordine è ‘stare più vicini’ a bisogni reali dei clienti, con quella che Ferrari ha definito “una nuova versione di noi”, con sette boutique ed una ‘one company’ a funzionare da regia e attivatrice di nuove energie e non solo da tessuto connettore dell’impresa.

Surfare sul cambiamento

Arduini ha parlato di Be Closer come una aggregazione intelligente e figlia di questi tempi, quasi necessaria in un universo della comunicazione e del marketing che ha accelerato oltre misura i processi di trasformazione, spinta dall’AI e dai mutamenti geopolitici del pianeta.

La super agenzia si trova a dovere rispondere a interlocutori, i CMO di questa epoca, a cui ora si chiede “non solo di custodire e valorizzare i brand, ma anche performance commerciali”.

“L’evoluzione in Be Closer – ha continuato Arduini – completa un percorso di integrazione iniziato anni fa e che va nella direzione indicata chiaramente dal mercato. Una industry composta da oltre 43.000 imprese attive e che ha bisogno di fare più sistema, anche attraverso processi di aggregazione e trasformazione. Dobbiamo offrire ai clienti soluzioni all’altezza delle sfide che l’accelerazione tecnologica e la trasformazione delle organizzazioni presentano ogni giorno. Dobbiamo ‘surfare’ sul cambiamento”.

Un modello ibrido

Talenti, che in ultimo ha portato in dote Uniting, è ottimista sul modello ibrido, big company ma anche costellazione di brand/agenzie. “Inauguriamo una nuova fase di crescita, dando vita a un ecosistema inedito, capace di accompagnare le marche lungo l’intero funnel di comunicazione, integrando strategia, creatività, media, dati e tecnologia. Abbiamo costruito – ha aggiunto Talenti – un ponte tra le competenze specialistiche e verticali delle nostre boutique e una visione strategica e unitaria dei business dei nostri clienti: un ponte necessario per essere più vicini ai loro bisogni e offrire soluzioni ai loro problemi reali.”

La storia pregressa

Una storia articolata, quella che ha preceduto la giornata in cui Be Closer si è svelata. Nata con l’iniziativa del Gruppo SAE di Alberto Leonardis, che a fine 2024 aveva aggregato Next14, pioniere nel media planning data‑driven, e Different, leader nella comunicazione integrata.

A fine 2025 è stato poi compiuto un ulteriore passo: con un investimento da €20 milioni del fondo di private equity QuattroR a supporto della crescita e con l’ingresso nel perimetro del gruppo di Uniting, ecosistema collaborativo focalizzato su live experience, influencer marketing e disruptive creativity.

Il gruppo punta a crescere soprattutto nel nuovo e promettente bacino dell’experiential marketing, che include eventi, influencer, branded content e sponsorship: un mercato frammentato, con attori stranieri in primo piano, che aggregano la quota maggiore dei 17 miliardi complessivi di risorse. L’obiettivo è competere con i principali gruppi per scala, solidità e capacità di integrazione, mantenendo qualità, identità e prossimità, e aiutando marche e CMO a decidere con senso, coerenza, tempismo ed energia creativa.

La dorsale commerciale dell’offerta resta articolata su tre pilastri: Creativity & Experiences, con advertising, branded content, social & creator, PR, live experience e grandi eventi. Media & Touchpoints, con strategia e pianificazione media omnicanale, planning & buying, retail media, influencer marketing, market research & consumer insights. E quindi Retail & E‑Commerce, con in‑store communication, retail activation, loyalty & proximity marketing, e‑commerce e marketplace

A presidiari questi ambiti sono il gruppo e le boutique: Different e Kiwi per creatività e contenuti, All per le live experience, Flu per l’influencer marketing, Next Media per media e touchpoint, Next Retail per retail marketing, EMG per ricerche e insight.

A potenziare trasversalmente tutte le aree è Be.X, l’infrastruttura tecnologica al cuore del modello. Il sistema operativo agentico è il fulcro tecnologico del gruppo, basato su dati proprietari e sviluppato integrando negli ultimi dieci mesi tutte le piattaforme interne delle company oggi parte di Be Closer.

Culture e sensibilità ESG

La company culture è considerata una leva strategica. La sfida non è solo integrare strutture e processi, ma costruire una cultura comune che diventi il vero motore di crescita. Le persone sono al centro dell’evoluzione, con un’età media di 36 anni e una prevalenza femminile (67%), e tutti quanti coinvolti in un percorso di formazione continua. Be Closer si è trasformata in una Società Benefit con i principi ESG inseriti tra i criteri della governance, nei processi decisionali, nella company culture e nel posizionamento competitivo, trasformando compliance e responsabilità in vantaggio strategico.

Il gruppo può contare su oltre 300 clienti con altissimo tasso di retention, tra cui Amazon, Barilla, Bayer, BMW, Coca-Cola, Danone, Generali, Heineken, Iliad, L’Oréal, Luxottica, RAI e Unicredit.

L’azionariato – vale la pena ricordarlo- è composto dal Gruppo SAE, azionista di controllo tramite HIC, dal fondo QuattroR e da sette imprenditori fondatori delle tre realtà originarie: Marco Ferrari, Alessandro Talenti, Giancarlo Sampietro, Luca Colombi, Alessandro Martinelli, Davide Arduini e Andrea Cimenti. Il management detiene circa il 40% della company. Presidente è Donato Iacovone, già alla guida di EY South Europe e oggi Presidente di BIP, mentre Alberto Leonardis, fondatore e AD di Gruppo SAE, ricopre il ruolo di vicepresidente.