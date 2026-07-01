Corriere della Sera in partnership con SWG per ricerche, contenuti e stakeholder engagement

Corriere della Sera, RCS MediaGroup, insieme a SWG, istituto italiano di ricerca e sondaggi controllato da Adrio Maria de Carolis e Maria Cristina Salami annunciano una partnership dedicata allo sviluppo di progetti che uniscono ricerca demoscopica, contenuti editoriali, attività di stakeholder engagement ed eventi di approfondimento sui principali temi economici, sociali e istituzionali.

La partnership con SWG, conferma l’impegno di Corriere della Sera nel promuovere una cultura del confronto basata sull’approfondimento, sulla qualità dell’informazione e sull’ascolto dei diversi punti di vista. Il connubio tra due punti di riferimento del panorama nazionale come SWG e Corriere della Sera contribuirà certamente a informare al meglio abbonati e lettori e a rafforzare il dialogo tra i principali attori della vita pubblica italiana ed europea, afferma Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup.

L’accordo nasce con l’obiettivo di creare un modello capace di mettere in relazione ricerca, informazione e confronto tra imprese, istituzioni e società civile, offrendo strumenti utili per interpretare le trasformazioni dell’Italia e dell’Europa. La partnership dà vita a una piattaforma permanente di conoscenza e confronto che mette a sistema le competenze delle due realtà: da una parte la capacità di ricerca e analisi di SWG, dall’altra l’autorevolezza e la forza editoriale del Corriere della Sera. Ogni progetto seguirà un modello articolato che parte dalla realizzazione di una ricerca originale, prosegue con il coinvolgimento dei principali stakeholder e si conclude con eventi di approfondimento e un sistema di contenuti editoriali dedicati.

Cinque aree di sviluppo

La collaborazione si svilupperà attraverso cinque piattaforme tematiche. ‘Italia chiama Bruxelles’ sarà dedicata al dialogo tra il sistema produttivo italiano e le istituzioni europee. ‘Dialoghi Intergenerazionali’ metterà a confronto la classe dirigente attuale e quella futura sui temi della competitività e dello sviluppo. ‘Le grandi sfide dell’Italia di oggi (e domani)’ approfondirà le principali questioni al centro del dibattito pubblico nazionale. ‘Attrattività Italia – I Territori’ analizzerà la capacità delle Regioni di attrarre investimenti, competenze e opportunità. ‘FuturCities’ sarà invece dedicato al futuro delle città e dei sistemi territoriali.

I primi progetti già realizzati

Tra le iniziative già avviate nel 2026 figurano ‘DisclAImer – Our Digital Sovereignty’, ospitato al Parlamento europeo di Bruxelles e dedicato al tema della sovranità digitale europea, ‘Oltre le pensioni. Le sfide del Welfare di domani’, promosso con INPS e Orizzonte Italia, e ‘Attrattività Italia | Calabria’, focalizzato sulle opportunità di sviluppo e investimento della regione.