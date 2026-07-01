Premio Talento Giornalistico Sportivo, al via la prima edizione con tre borse di studio da 3.000 euro

Una borsa di studio per valorizzare i giovani che vogliono raccontare lo sport. È stato presentato a Palazzo Lombardia il Premio Talento Giornalistico Sportivo, promosso dal Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi-USSI Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia e CONI Lombardia.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle tre Scuole di giornalismo lombarde riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti – la Scuola “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università IULM – iscritti al biennio in corso al 30 aprile 2026.

I partecipanti potranno concorrere con un elaborato inedito a tema sportivo: un articolo di 3.900-4.200 battute, un servizio radio-tv della durata massima di quattro minuti oppure un podcast fino a sei minuti. I lavori dovranno essere inviati entro il 15 ottobre 2026. La giuria selezionerà tre vincitori, ai quali sarà assegnata una borsa di studio da 3.000 euro ciascuno. La premiazione è in programma il 2 dicembre al 39° piano di Palazzo Lombardia, nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi, fondato a Milano nel 1945.

“Il Premio Talento Giornalistico Sportivo è un segno tangibile per giovani che costituiranno il futuro di una professione che sta cambiando”, ha sottolineato il presidente del GLGS-USSI Lombardia, Pier Augusto Stagi, evidenziando come l’iniziativa voglia sostenere concretamente le nuove generazioni di giornalisti.

Per la sottosegretaria di Regione Lombardia Federica Picchi, il giornalismo sportivo “ha la responsabilità non solo di fare corretta informazione, ma anche di trasmettere i valori più positivi dello sport”, mentre il presidente del CONI Lombardia Marco Riva ha ricordato che “lo sport è cultura” e che il compito del giornalismo è contribuire a raccontarlo con competenza e responsabilità.

Durante la presentazione, i rappresentanti delle tre Scuole di giornalismo hanno inoltre evidenziato il crescente interesse degli studenti per il giornalismo sportivo, con una partecipazione sempre più significativa delle donne.