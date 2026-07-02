Anas rinnova i vertici delle strutture territoriali

Si consolida il processo di rinnovamento del management delle strutture territoriali avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) a partire da luglio 2025 con l’obiettivo di rafforzare il presidio organizzativo sul territorio, garantire continuità gestionale e stabilità, valorizzare il patrimonio di competenze interne.



Nella riorganizzazione sono state coinvolte tutte le 16 strutture territoriali della società, interessando 14 posizioni di responsabile di struttura territoriale, 17 di responsabile area gestione rete, 13 di responsabile area nuove opere e 9 di responsabile area amministrativa-gestionale. Coinvolte tra le altre dieci risorse interne individuate tra personale apicale e quadri.

Nell’ambito di questo percorso l’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme ha nominato i nuovi Responsabili delle Strutture Territoriali del Piemonte-Valle d’Aosta e della Liguria. La guida della St Piemonte-Valle d’Aosta è stata assegnata Christian Calzolari mentre la St Liguria è stata affidata a Francesca Martina Tedde.



“Il percorso di rinnovamento del management territoriale rappresenta un investimento reale e concreto sulle nostre persone e sulle competenze presenti in azienda – sottolinea l’amministratore delegato di Anas Gemme – continuiamo così a costruire una classe manageriale sempre più solida e diffusa sul territorio, capace di garantire elevati standard di sicurezza, efficienza e innovazione nella gestione della rete stradale nazionale”.

In apertura: Claudio Andrea Gemme (foto Ansa)