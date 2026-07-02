‘Report’ è il programma più amato tra i laureati e vola anche tra Millennials e Gen Z

Secondo un’analisi di Omnicom Media Italy, il programma di Rai 3 è il più seguito dal target dei laureati e registra risultati significativi anche tra Millennials e Generazione Z. Con una media stagionale intorno al 9% di share e 1,5 milioni di telespettatori, “Report” si conferma uno dei pochi programmi capaci di coinvolgere trasversalmente cinque generazioni.

Il programma di Rai 3 “Report” è in assoluto il più amato dal target laureati che nella stagione appena conclusa sfonda il muro del 15% di share medio, come testimoniato dall’analisi di Omnicom Media Italy. Ma non solo, il ritratto di una generazione di millennials disimpegnata viene smentita dall’analisi dei profili che guardano la trasmissione.

È particolarmente significativo il dato relativo alla fascia 20/24 anni che oscilla tra il 6 e il 7% con picchi dell’8%. Superiore al 6% anche la fascia 15/19 anni che preferisce guardare le puntate di “Report” dai devices elettronici. Ranucci e la sua squadra pescano dunque in quella platea che ormai guarda la televisione solo per il Festival di Sanremo o per lo sport, per le partite di calcio e di tennis e poco altro. In generale, il programma d’inchiesta ha chiuso una stagione estremamente positiva con risultati di ascolto molto buoni considerata la collocazione competitiva della domenica in prima serata. La media di share raggiunta da Sigfrido Ranucci e dal suo team quest’anno si aggira attorno al 9% con un milione e mezzo di telespettatori collegati ogni settimana. Le regioni in cui lo storico programma d’inchiesta di Rai 3 sfonda di più sono Sardegna (media vicina al 13%), Friuli Venezia Giulia e Lazio (12%).(

Report ha analizzato temi mainstream come le Olimpiadi e gli approfondimenti sul conflitto nella Striscia di Gaza, ma ha toccato anche argomenti non sempre all’ordine del giorno e che meriterebbero maggiore attenzione nei media nazionali, tra cui gli incendi nella Terra dei Fuochi, la space economy, i prodotti venduti su Amazon e alcune questioni spinose del settore del food italiano non sempre ligio alle regole. E così facendo è l’unico programma di informazione che riesce a parlar trasversalmente a più di cinque generazioni.( ITALPRESS).