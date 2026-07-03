Tante novità nei palinsesti Rai, nasce Italiana, tornano Benigni e Fiorello. Rossi: Telemeloni straordinaria operazione di marketing

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“Rai c’è”: Giampaolo Rossi apre la presentazione dei palinsesti del Servizio Pubblico ad Ancona ribadendo più volte il claim che accompagna la nuova stagione televisiva. Un claim che, sottolinea l’ad Rai, “è una presa d’atto ma anche una dichiarazione di intenti molto chiara”. Un’affermazione che, nel discorso di Rossi, diventa la sintesi di una strategia industriale ed editoriale che punta a riportare la Rai “nelle piazze, nelle vie, tra le persone”, e a confermarne il ruolo di ecosistema unico nel panorama audiovisivo italiano ed europeo.

‘Rai c’è’ è dichiarazione d’intenti molto chiara

“Rai c’è nel riassetto dell’offerta sul digitale terrestre, nella trasformazione in digital media company, nella modernizzazione dei centri di produzione, nell’investimento sull’informazione, nello sport, nella fiction, nel cinema, nell’animazione, nel documentario”, ha detto Rossi, sottolineando come la tenuta del Servizio Pubblico non sia “difensiva”, ma frutto della capacità di interpretare il cambiamento e, quando possibile, di guidarlo.

“Il pubblico non scompare, cambia”, ha ricordato l’ad, rivendicando la forza degli eventi aggreganti – dalle Olimpiadi al Mondiale, dall’Eurovision a Sanremo – e annunciando che l’Italia è stata nominata per ospitare il Latin Grammy, con la Rai broadcaster ufficiale. “Fare Servizio Pubblico oggi significa non subire il cambiamento, ma rispondere alla sua sfida”.

Telemeloni? Straordinaria operazione di marketing

“TeleMeloni? Un marchio che ci portiamo appresso e continuo a trovarlo una straordinaria operazione di marketing”. Così l’ad Rai Giampaolo Rossi rispondendo ai giornalisti. . “Credo che lo sforzo che è stato fatto in Rai non può essere non riconosciuto da intelligenze libere, quello di creare un’offerta capace di raccontare la molteplicità delle narrazioni. L’abbiamo fatto aprendo spesso filoni di pensiero che in Rai non avevano forse cittadinanza in passato, cercando anche di investire. TeleMeloni ha fatto rientrare Roberto a Benigni in Rai dopo 12 anni”.

“È un dibattito un po’ minimalista, siamo in una fase storica di stravolgimento del modello televisivo di tutto l’Occidente. La tv è completamente cambiata perché sono cambiate le abitudini di fruizione e i modelli narrativi. Mi piacerebbe che il dibattito in Italia affrontasse questo tema. A cosa serve il servizio pubblico? Ha senso una tv che viene finanziata dai cittadini? Io credo assolutamente si“, aggiunge Rossi.

Dal 2023 investiti oltre 600 mln per diritti sportivi

“Dal 2023 Rai ha investito oltre 600 milioni di euro nell’acquisto dei Diritti Sportivi sia ordinari che legati ai Grandi Eventi -i Mondiali di calcio in questi giorni in svolgimento in America, le Olimpiadi invernali di Milano/Cortina, le Olimpiadi estive di Parigi, gli Europei di Calcio in Germania”. Lo dice l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi nel corso del suo intervento introduttivo alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione della tv pubblica ad Ancona. “Costi – sottolinea Rossi- a cui vanno aggiunti quelli delle complesse macchine produttive editoriali che servono per mettere in piedi racconti così articolati”. Tra gli eventi principali della stagione prossima “vi segnalo tutto il cammino in Nations League della Nazionale di Calcio, gli Europei di Volley femminile e maschile, la Coppa del mondo di sci alpino, l’America’s Cup, i Mondiali di Ciclismo su strada”,

Rai Palinsesti 2026/2027

Nuovi canali, rivoluzione Kids, più informazione e il ritorno di Benigni e Fiorello

Dalla nascita di nuovi canali alla revisione dell’offerta Kids, fino al rafforzamento dell’informazione, della fiction e dell’intrattenimento: sono numerose le novità annunciate dall’ad Rai Giampaolo Rossi per la prossima stagione del Servizio Pubblico, che vedrà anche il ritorno dei volti più popolari della televisione italiana.

Sul digitale terrestre debutta ‘Italiana’, canale dedicato al racconto del territorio, delle culture e delle identità produttive del Paese. Sul fronte educational arriva ‘RaiPlay Scuola e Learning’, piattaforma integrata del sapere pensata per studenti, famiglie e insegnanti.

Profonda la revisione dell’offerta per i più giovani: nasce ‘V/BE’, nuovo brand dedicato alla preadolescenza (10-14 anni) e, in chiave aspirazionale, anche agli 8-10 anni, con contenuti pensati per essere condivisi in famiglia.

RaiPlay si conferma asset centrale, con un catalogo “quasi il doppio della BBC” e una forte presenza under 35. La fiction resta pilastro identitario, con grandi ritorni (tra cui ‘Doc – Nelle tue mani 4’) e nuove serie evento come ‘La Famiglia Panini’, ‘177 giorni – Il rapimento di Farouk’ e ‘Livatino – Il giudice e i suoi assassini’.

Sul fronte dell’informazione, Rossi ha ricordato l’aumento delle ore di inchiesta – da 400 nel 2023 a quasi 700 nel 2025 – e la stabilizzazione di 127 giornalisti precari.

Per Rai 1, confermati i volti simbolo dell’intrattenimento popolare: Fiorello, Antonella Clerici, Carlo Conti, Milly Carlucci, Mara Venier. Spazio anche ai risultati del preserale con Marco Liorni e alla centralità dell’access prime time con Stefano De Martino. In autunno arriverà ‘Meravigliosamente’ di Sal Da Vinci, due serate evento dopo il successo sanremese.

Rai 2 rafforza l’approfondimento con Salvo Sottile alla guida di ‘Ore 14’ e ‘Ore 14 Sera’, e con il ritorno dell’infotainment del mercoledì affidato a Roberto Inciocchi. Confermati Francesca Fagnani con ‘Belve’ e ‘Belve Crime’, ed Elettra Lamborghini con ‘Boss in Incognito’.

Rai 3 consolida la sua vocazione di “coscienza critica” del servizio pubblico, con i titoli di punta ‘Chi l’ha visto’ (Rossi ha reso omaggio a Federica Sciarelli per i suoi 22 anni alla guida del programma senza svelare chi succederà alla conduttrice uscente), ‘Report’, ‘Presa Diretta’, e con nuovi programmi come ‘Le cose che non sai’ di Eleonora Daniele, oltre al ritorno di Carlo Lucarelli.

Tra gli eventi, confermati ‘Una notte a…’ con Alberto Angela, la celebrazione degli 800 anni dalla morte di San Francesco con Roberto Benigni, la serata contro la violenza sulle donne con Fiorella Mannoia e la settimana ‘Telethon’.

Rossi ha infine ricordato l’investimento di oltre 600 milioni di euro nei diritti sportivi dal 2023 e ha annunciato un Sanremo “ancora più internazionale e globale” con la direzione artistica di Stefano De Martino.

Sanremo ancora più internazionale e globale, sarà incredibile

Dopo aver ricordato che Carlo Conti “ha compiuto lo straordinario miracolo di battere record che sembravano imbattibili”, l’ad Rai Giampaolo Rossi ha rivendicato la scelta di puntare su Stefano: “Affidare Sanremo a un talento di trentasei anni, il più giovane direttore artistico e conduttore degli ultimi 25 anni, significa consegnare le chiavi dell’evento culturale più importante della Nazione, e forse d’Europa, a chi la contemporaneità non deve sforzarsi di capirla, perché la vive, la respira, la abita ogni giorno. E questa è francamente una scommessa”, ha detto ad Ancora durante la presentazione della nuova offerta del Servizio Pubblico per la stagione 2026/2027.

E quest’anno, “vedrete, avremo un Sanremo ancora più internazionale e globale. È questa la direzione che abbiamo scelto e che Stefano, con la sua squadra, sta perseguendo con grinta ed entusiasmo”. Un Festival che, ha assicurato Rossi, “sarà incredibile anche quest’anno”.

Aumentano programmi e ore di inchiesta

“Rai c’è anche quando crede con determinazione nell’informazione e nell’approfondimento, e non lo afferma soltanto come principio, ma lo dimostra con scelte concrete, industriali, editoriali e aziendali. Non a caso, e voglio sottolinearlo anche per alcune polemioche che ci sono state, il numero dei programmi e delle ore di inchiesta è aumentato costantemente passando, queste ultime, dalle circa 400 ore del 2023 alle quasi 700 del 2025”.

In un contesto internazionale “attraversato da conflitti complessi, instabilità geopolitiche e diffusione incontrollata di contenuti non verificati, l’informazione del Servizio Pubblico è presidio essenziale di affidabilità, equilibrio e responsabilità democratica. La Rai garantisce tutto questo attraverso una struttura editoriale solida, fatta di testate nazionali, regionali, parlamentari, televisive e radiofoniche, e attraverso una rete di inviati e corrispondenti che consente di essere presenti in modo tempestivo e capillare nei luoghi in cui la realtà si fa storia, dalle aree di crisi internazionali ai grandi scenari geopolitici, offrendo ai cittadini non soltanto la cronaca degli eventi, ma gli strumenti per comprenderne le implicazioni politiche, economiche, sociali ed umane”.

“La scelta è di investire nell’informazione, come anticipato lo scorso anno a Napoli, e lo abbiamo fatto assumendo e stabilizzando 127 giornalisti precari. Abbiamo voluto restituire pieno riconoscimento professionale ai colleghi dopo anni di attività svolte in condizioni non pienamente coerenti con il loro ruolo, dando un segnale evidente e tangibile. In una fase storica in cui il sistema dell’editoria attraversa una crisi profonda, segnata da ridimensionamenti e incertezza, molta parte dell’editoria arretra, in Italia e in Europa, mentre la Rai decide di assumersi una responsabilità diversa: investire nel giornalismo, nelle competenze, nel pluralismo”.

Intrattenimento colonna dell’offerta

“L’intrattenimento si conferma una delle colonne portanti dell’offerta Rai con volti familiari e di successo consolidato, come Antonella Clerici, Carlo Conti, Milly Carlucci, Mara Venier e Fiorello, ma è allo stesso tempo capace di rinnovarsi: penso agli straordinari risultati del nostro pre-serale con Marco Liorni, (e quelli che sta ottenendo in questi giorni Pino Insegno), risultati spesso non valorizzati dalla critica e ovviamente il ruolo dell’access prime time con Stefano De Martino, porta d’ingresso fondamentale dell’offerta”.

Due serate evento in autunno

“Con la vittoria al Festival di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision Song Contest (entrambi eventi in esclusiva Rai) il grande pubblico ha conosciuto e acclamato Sal Da Vinci (ritorna la capacità della Rai di valorizzare talenti)”. L’artista sarà “in autunno su Rai1 con ‘Meravigliosamente’: due serate evento per celebrare, sull’onda del successo sanremese e discografico, una carriera lunga cinquant’anni tra musica, teatro, cinema e grandi incontri”. L’annuncio di Giampaolo Rossi, ad Rai, durante la presentazione della nuova offerta 2026/2027 del Servizio Pubblico in corso ad Ancona.

Mellone

Debutta Italiana

“La Rai c’è”. Con queste parole Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, apre la presentazione della nuova offerta 2026/2027 del Servizio Pubblico annunciando tra le novità la nascita del canale specializzato ‘Italiana’. Italiana, spiega, “nasce con l’obiettivo di raccontare l’Italia reale nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive, sviluppando una narrazione identitaria e allo stesso tempo moderna, capace di valorizzare un patrimonio unico e di renderlo fruibile in forma crossmediale”.

Con orgoglio Rossi sottolinea un primato: “Siamo i primi in Europa nel racconto del territorio, ci tengo a ricordarlo perché è un valore importante, e dunque questo nuovo canale esalterà la straordinaria ricchezza del nostro Paese con una proposta distintiva e fortemente riconoscibile”.

Nuovo brand per Rai Kids

“Rai c’è nella revisione dell’offerta Kids, un passaggio altrettanto radicale, con un nuovo brand, V/BE che nasce con l’obiettivo di coinvolgere direttamente il target della preadolescenza — i ragazzi tra i 10 e i 14 anni — aprendosi allo stesso tempo, in chiave aspirazionale, anche ai più piccoli, a partire dagli 8 anni, e costruendo un’offerta pensata per essere condivisa, capace cioè di parlare all’intera famiglia in una logica che rafforzi il valore relazionale del contenuto”. Per l’ad “queste non sono delle revisioni. Sono cambi di paradigma e questa stessa visione si ritrova in tutti i segmenti dell’offerta di una Rai che c’è”.

“Mi preme annunciarvi un nuovo evento internazionale che vede la Rai protagonista. L’Italia è stata nominata per ospitare il Latin Grammy, il format di tributo dell’Academy acclamato a livello mondiale. E la Rai sarà il broadcaster ufficiale dell’evento che celebrerà la musica italiana, il talento delle nostre star e l’influenza culturale delle canzoni made in Italy nel mondo. Rai e Grammy rappresentano quindi un binomio di qualità musicale e di esibizioni indimenticabili di acclamate star italiane e internazionali”.

Grazie Sciarelli

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha dedicato un ringraziamento speciale a Federica Sciarelli che dopo 22 anni, ha lasciato la conduzione di ‘Chi l’ha visto?’. “È doveroso per me ringraziare e rendere il dovuto omaggio a Federica Sciarelli, dopo 18 anni di TG3 e 22 anni alla conduzione di Chi l’ha Visto, programma a cui si è dedicata con passione, maestria e dedizione”, ha dichiarato Rossi dal palco di Ancona. “Ovviamente ci mancherà ma noi confidiamo di continuare a lavorare con lei su altri progetti”, ha detto detto l’ad tra l’applauso del pubblico in sala.

Rai Cultura

Rai Cultura presenta la sua offerta per la stagione autunnale 2026/2027 confermando la missione di servizio pubblico e puntando su una cultura inclusiva, contemporanea e capace di emozionare. Il palinsesto si arricchisce di eventi speciali, nuove serie e appuntamenti consolidati, con una particolare attenzione ai grandi anniversari e ai temi dell’attualità, della memoria, dell’ambiente e dell’innovazione. Tra le novità più attese, una serata evento su Rai1 dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco (4 ottobre), trasmessa da Assisi, che racconterà la vita e l’attualità del Santo Patrono d’Italia attraverso immagini esclusive, performance artistiche e testimonianze nazionali e internazionali.

Alberto Angela sarà protagonista di due appuntamenti di punta: “Lo spettacolo della conoscenza” dal Colosseo (27 settembre), una serata speciale tra storia e musica, e una nuova tappa della serie “Stanotte a…” (25 dicembre), che porterà i telespettatori alla scoperta di una città italiana in una suggestiva atmosfera notturna. Torna anche “Ulisse – Il piacere della scoperta” con nuove puntate dedicate a viaggi storici e archeologici, arricchite da ospiti ed esperti. Tra le novità, “Le cose che non sai” (dal 10 settembre, giovedì in prima serata), condotto da Eleonora Daniele, propone un viaggio immersivo nella storia familiare di celebrità italiane, tra documenti, testimonianze e indagini sul campo. “Splendida Cornice” con Geppi Cucciari (dal 22 ottobre, giovedì su Rai 3) torna per la quinta stagione, confermandosi spazio di intrattenimento intelligente tra spettacolo, arte, letteratura e satira.

“Blu Notte. Misteri dimenticati” di Carlo Lucarelli (dal 19 settembre, sabato in prima serata) affronta nuovi casi di cronaca nera italiana, tra inchieste, interviste e materiali di repertorio. “Sapiens – Un solo pianeta” con Mario Tozzi (dal 31 ottobre, sabato in prima serata) propone quattro puntate su temi ambientali e scientifici, con un approccio innovativo che integra intelligenza artificiale generativa e immagini spettacolari. “La città ideale” (dal 26 dicembre, sabato in prima serata) con Massimiliano Ossini esplora otto città del mondo che stanno sperimentando nuovi modelli di sostenibilità e innovazione.

Grande attenzione anche alla musica colta e all’opera: su Rai 1 l’apertura della stagione della Scala (7 dicembre), i concerti di Natale e Capodanno, e la trasmissione di “Falstaff” di Verdi dal Teatro dell’Opera di Roma (1° novembre). Su Rai 5, numerosi appuntamenti con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, tra cui l’omaggio a Beethoven nel bicentenario della morte e concerti dedicati a Mahler, Mozart, Strauss e Schubert. Tra gli eventi speciali, “The Venice Debut” (10 ottobre) dal Gran Teatro La Fenice, e la cerimonia di chiusura della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (12 settembre). Nel daytime, confermati programmi come “Tutti a scuola” (21 settembre), “Passaggio a Nord Ovest” con Alberto Angela, “A Sua Immagine”, “Quante Storie” e “Passato e Presente” con Paolo Mieli, che apre la decima edizione con una puntata speciale su San Francesco.

Tra le novità delle reti specializzate, “1N73LL1G3NZ3” (dal 14 novembre) affronta il tema dell’intelligenza artificiale con un approccio divulgativo e partecipativo, mentre “Casa Sapiens” (dal 7 dicembre) vede Mario Tozzi impegnato in nuove puntate dedicate alla scienza. “Saperi e Sapori” (dal 24 ottobre) e “Habitat” (dal 24 ottobre) propongono viaggi tra eccellenze agroalimentari e biodiversità, coinvolgendo studenti e ricercatori.

Rai Cultura rafforza la presenza sulle piattaforme digitali con progetti come “Storia POP”, pillole video pensate per i giovani e diffuse su RaiPlay, social e YouTube, e con la valorizzazione dei contenuti online tramite RaiCultura.it e Rai Scuola. Oltre alle celebrazioni per San Francesco, la stagione propone speciali su Giotto, la ricorrenza dell’alluvione di Firenze con “Gli angeli del fango” (4 novembre), e approfondimenti su figure come Marco Lombardo Radice e Gian Giacomo Feltrinelli. La stagione autunnale 2026 di Rai Cultura si presenta come un mosaico ricco di eventi, novità e approfondimenti, capace di coniugare tradizione e innovazione, memoria e attualità, con l’obiettivo di offrire al pubblico strumenti per comprendere la complessità del presente e costruire una cultura condivisa.

Declino dei palinsesti? Affermazione azzardata

“Sulle affermazioni componenti della Vigilanza la risposta migliore è la presentazione che avete visto. Parlare di declino di fronte a un’offerta così straordinaria in termini di contenuti di pluralismo di racconto è un’affermazione nella quale non mi ritrovo, e credo che sentendo gli interventi parlare di declino mi sembra leggermente azzardato”. Così l’ad Rai Giampaolo Rossi rispondendo alle domande dei giornalisti .