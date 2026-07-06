Figc, Malagò: calcio movimento da rifondare, ma non tutto da buttare. La politica può fare molto

Un appello alla politica, un plauso alle aperture della Serie A e i nodi dt e ct. Malagò detta i tempi della sua agenda per il rilancio del calcio

Cosa può fare la politica per aiutare il mondo del calcio? “Molto, moltissimo”. A dirlo il presidente della Figc Giovanni Malagò, al microfono di Radio Radio1.

“Ci sono provvedimenti che passano da attività interne, endofederali. Altri, invece, come gli sgravi fiscali, gli introiti supplementari con le scommesse generate dal mondo del calcio su cui ci sono emendamenti in pista, una serie di opportunità per il tanto amato e desiderato supporto per il settore giovanile in cui si può accelerare con il supporto della politica”, ha spiegato nel suo inttervento il numero 1 della Figc.

Ma il primo nemico è il tempo, è sembrato dire con le sue parole Malagò. “La legislatura sportiva – ha rimarcato – può durare due anni, è una lotta contro il tempo, io sono entrato a metà mandato con un consiglio federale praticamente inalterato. La legislatura politica, nella migliore delle ipotesi, arriva a settembre-ottobre 2027. I tempi sono strettissimi”, ha aggiunto.

I nodi dt e ct e il ruolo della Serie A

Tra i primi nodi che restano da sciogliere le scelte del direttore tecnico e del ct, con i nomi sempre caldi di Paolo Maldini per il primo ruolo e quelli di Roberto Mancini o Antonio Contte per il secondo.

“Maldini rientra tra coloro che hanno il curriculum vitae per essere il profilo ideale nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Ma tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità hanno spesso un piano B e anche uno C. Mi sono dato massimo questa settimana per tirare le somme”, ha spiegato Malagò. “Per il ct continuo a sostenere di non aver parlato con nessuno perché sarebbe in contraddizione con ciò che mi sono riproposto, ossia decidere insieme al dt chi sarà l’allenatore”.

Lancetta più spostata verso Conte che Mancini? “Non è escluso che la lancetta non riguardi solo queste due persone”, ha aggiunto Malagò che poi, sulla possibilità di aiuto della Serie A per l’ingaggio del ct, ha ammesso come sia “molto importante la disponibilità delle società ad aiutare, eventualmente, al supporto per l’ingaggio dell’allenatore”.

“Non tutto da buttare”

“Quello che è più bello ancora, però, è che c’è piena disponibilità della Serie A a venire incontro alla Nazionale, che si è resa conto che siamo arrivati a grattare il fondo del barile”.

“C’è da rifondare il movimento. Io penso che non sia proprio tutto da buttare, ha aggiunto in conclusione, ci sono dei giovani importanti. Nella mia testa ci sono sei anni da completare fino a Euro 2032, un periodo quasi ideale per costruire il migliore atleta possibile”.

