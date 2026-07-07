Top Manager Reputation: Messina primo, davanti a Berlusconi e Orcel

Il lancio dell’Opas su Mps spinge al vertice della classifica di giugno di Reputation Manager il ceo di Intesa SanPaolo, seguito dall’ad di Mfe e dal ceo di Unicredit

Tanto tuonò che piovve. Irrompe con un’azione a sorpresa Intesa Sanpaolo che lancia l’Opas da 30,6 miliardi su MPS, ridefinendo il campo di gioco. L’ad Carlo Messina (93.65) vola in testa alla Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente di Reputation Manager SpA di giugno: tutto il mondo economico ne parla, riceve il plauso della comunità internazionale.

I contenuti aumentano del 120% rispetto al mese precedente.

Berlusconi e Orcel alle sue spalle

Sale di due al secondo Pier Silvio Berlusconi (91.02). Nel mese della commemorazione del padre e fondatore di Mediaset, la FAZ lo promuove tra “i manager italiani che stanno conquistando la Germania”.

Sul fronte bancario invece il governo tedesco non cede su Commerzbank. Andrea Orcel (90.86) non arresta comunque la sua avanzata e sale a una quota potenziale superiore al 50% del capitale. L’AD di Unicredit è stabile sul terzo gradino del podio.

Il resto della top20

Quarto Claudio Descalzi (87.71), ad di Eni che lancia con Petronas la jv Searah, dando vita alla principale società energetica integrata indipendente del Sud-Est asiatico. Stabile al quinto l’ad di Enel Flavio Cattaneo (80.08) che torna sull’importanza delle rinnovabili e consolida il titolo a Piazza Affari. Al sesto sale di uno Renato Mazzoncini (79.70), ad di A2A che presenta il bilancio di sostenibilità a Bergamo come best in class in Lombardia. Settimo Matteo Del Fante (76.89) di Poste, Urbano Cairo (76.67) stabile all’ottavo.

Al nono sale di tre il ceo di Kering Luca de Meo (73.11), che porta a casa l’accordo tra Gucci e Alpine, incontra il Ministro Urso a Parigi per consolidare la filiera industriale e interviene al Forum Masseria 2026. Stabile al decimo Alessandro Benetton (71.64), seguito da Pietro Labriola (70.88).

Crescono di uno: al dodicesimo l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero (70.85), al tredicesimo l’ad di Acea Fabrizio Palermo (70.13). Balzo di cinque al quattordicesimo per Marina Berlusconi (70.00), che secondo un sondaggio raccoglierebbe il gradimento di oltre il 50% degli elettori di centrodestra. Sale di tre al quindicesimo l’ad di Anas Claudio Andrea Gemme (69.92), seguito da Luca Dal Fabbro (69.89), Cristina Scocchia (69.81), e Gian Maria Mossa (69.64). Entrano in top 20 Giuseppe Castagna (65.82) di Banco BPM che sale di due e Pietro Salini (64.19) di Webuild che sale di tre.

Chi cresce

In Top 100 in crescita: Dario Scannapieco (21°,+10); Marcello Cattani (25°,+4); Luca Cordero di Montezemolo (28°,+10); Joerg Eberhart (30°,+6); in forte ascesa Carlo Cimbri (43°,+16) con Unipol alleata di Intesa alla conquista di MPS; Diego Nepi Molineris (56°,+9); Fabrizio Di Amato (72°,+4); Maurizio Tamagnini (74°,+16).