Top Manager Reputation: Messina primo, davanti a Berlusconi e Orcel

Il lancio dell’Opas su Mps spinge al vertice della classifica di giugno di Reputation Manager il ceo di Intesa SanPaolo, seguito dall’ad di Mfe e dal ceo di Unicredit
Tanto tuonò che piovve. Irrompe con un’azione a sorpresa Intesa Sanpaolo che lancia l’Opas da 30,6 miliardi su MPS, ridefinendo il campo di gioco. L’ad Carlo Messina (93.65) vola in testa alla Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente di Reputation Manager SpA di giugno: tutto il mondo economico ne parla, riceve il plauso della comunità internazionale.
I contenuti aumentano del 120% rispetto al mese precedente.
Berlusconi e Orcel alle sue spalle
Sale di due al secondo Pier Silvio Berlusconi (91.02). Nel mese della commemorazione del padre e fondatore di Mediaset, la FAZ lo promuove tra “i manager italiani che stanno conquistando la Germania”.
Sul fronte bancario invece il governo tedesco non cede su Commerzbank. Andrea Orcel (90.86) non arresta comunque la sua avanzata e sale a una quota potenziale superiore al 50% del capitale. L’AD di Unicredit è stabile sul terzo gradino del podio.
Il resto della top20
Quarto Claudio Descalzi (87.71), ad di Eni che lancia con Petronas la jv Searah, dando vita alla principale società energetica integrata indipendente del Sud-Est asiatico. Stabile al quinto l’ad di Enel Flavio Cattaneo (80.08) che torna sull’importanza delle rinnovabili e consolida il titolo a Piazza Affari. Al sesto sale di uno Renato Mazzoncini (79.70), ad di A2A che presenta il bilancio di sostenibilità a Bergamo come best in class in Lombardia. Settimo Matteo Del Fante (76.89) di Poste, Urbano Cairo (76.67) stabile all’ottavo.
Al nono sale di tre il ceo di Kering Luca de Meo (73.11), che porta a casa l’accordo tra Gucci e Alpine, incontra il Ministro Urso a Parigi per consolidare la filiera industriale e interviene al Forum Masseria 2026. Stabile al decimo Alessandro Benetton (71.64), seguito da Pietro Labriola (70.88).
Crescono di uno: al dodicesimo l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero (70.85), al tredicesimo l’ad di Acea Fabrizio Palermo (70.13). Balzo di cinque al quattordicesimo per Marina Berlusconi (70.00), che secondo un sondaggio raccoglierebbe il gradimento di oltre il 50% degli elettori di centrodestra. Sale di tre al quindicesimo l’ad di Anas Claudio Andrea Gemme (69.92), seguito da Luca Dal Fabbro (69.89), Cristina Scocchia (69.81), e Gian Maria Mossa (69.64). Entrano in top 20 Giuseppe Castagna (65.82) di Banco BPM che sale di due e Pietro Salini (64.19) di Webuild che sale di tre.
Chi cresce
In Top 100 in crescita: Dario Scannapieco (21°,+10); Marcello Cattani (25°,+4); Luca Cordero di Montezemolo (28°,+10); Joerg Eberhart (30°,+6); in forte ascesa Carlo Cimbri (43°,+16) con Unipol alleata di Intesa alla conquista di MPS; Diego Nepi Molineris (56°,+9); Fabrizio Di Amato (72°,+4); Maurizio Tamagnini (74°,+16).
|#
|Nome
|Azienda
|Punteggio
|1
|Carlo Messina
|Intesa Sanpaolo
|93.65
|2
|Pier Silvio Berlusconi
|Mediaset
|91.02
|3
|Andrea Orcel
|Unicredit
|90.86
|4
|Claudio Descalzi
|Eni
|87.71
|5
|Flavio Cattaneo
|Enel
|80.08
|6
|Renato Mazzoncini
|A2A
|79.70
|7
|Matteo Del Fante
|Poste Italiane
|76.89
|8
|Urbano Cairo
|Cairo Communication
|76.67
|9
|Luca de Meo
|Kering
|73.11
|10
|Alessandro Benetton
|Edizione
|71.64
|11
|Pietro Labriola
|Tim
|70.88
|12
|Pierroberto Folgiero
|Fincantieri
|70.85
|13
|Fabrizio Palermo
|Acea
|70.13
|14
|Marina Berlusconi
|Fininvest
|70.00
|15
|Claudio Andrea Gemme
|Anas
|69.92
|16
|Luca Dal Fabbro
|Iren
|69.89
|17
|Cristina Scocchia
|Illycaffè
|69.81
|18
|Gian Maria Mossa
|Banca Generali
|69.64
|19
|Giuseppe Castagna
|Banco Bpm
|65.82
|20
|Pietro Salini
|WeBuild
|64.19
|21
|Dario Scannapieco
|Cassa Depositi e Prestiti
|63.73
|22
|Renzo Rosso
|OTB
|62.97
|23
|Luigi Lovaglio
|MPS
|62.93
|24
|Gianpiero Strisciuglio
|Trenitalia
|62.66
|25
|Marcello Cattani
|Sanofi Italia
|62.62
|26
|Francesco Milleri
|Luxottica
|62.03
|27
|Enrico Vita
|Amplifon
|61.75
|28
|Luca Cordero di Montezemolo
|Ntv
|61.73
|29
|Antonio Filosa
|Stellantis
|61.70
|30
|Joerg Eberhart
|ITA Airways
|61.67
|31
|Diana Bracco
|Bracco
|61.00
|32
|Miuccia Prada
|Prada
|60.89
|33
|Agostino Scornajenchi
|Snam
|60.62
|34
|Giuseppina Di Foggia
|Eni
|60.16
|35
|Paolo Gallo
|Italgas
|60.15
|36
|Sabrina De Filippis
|FS Logistix
|60.14
|37
|Philippe Donnet
|Assicurazioni Generali
|59.84
|38
|Pasqualino Monti
|Terna
|58.88
|39
|Massimiliano Di Silvestre
|BMW Italia
|58.39
|40
|Stephan Winkelmann
|Lamborghini
|57.97
|41
|Gian Maria Gros-Pietro
|Intesa Sanpaolo
|57.78
|42
|Aldo Isi
|Rfi
|57.67
|43
|Carlo Cimbri
|Unipol
|57.34
|44
|Giovanni Gorno Tempini
|Cassa Depositi e Prestiti
|57.08
|45
|Benedetto Vigna
|Ferrari
|56.90
|46
|Remo Ruffini
|Moncler
|56.74
|47
|Nerio Alessandri
|Technogym
|55.64
|48
|Giovanni Ferrero
|Ferrero
|55.52
|49
|Stefano Domenicali
|Formula 1
|53.08
|50
|Brunello Cucinelli
|Brunello Cucinelli
|53.06
|51
|Aurelio De Laurentiis
|SSC Napoli
|52.78
|52
|Gianni Franco Papa
|Bper Banca
|52.73
|53
|Dario Lo Bosco
|Fs Engineering
|52.10
|54
|Orazio Iacono
|Hera
|51.99
|55
|Diego Della Valle
|Tod's
|51.71
|56
|Diego Nepi Molineris
|Sport Salute S.p.A.
|51.35
|57
|Marco Tronchetti Provera
|Pirelli
|51.13
|58
|Massimo Antonio Doris
|Mediolanum
|50.29
|59
|Patrizio Bertelli
|Prada
|50.10
|60
|Oscar Farinetti
|Eataly
|49.95
|61
|Alessandro Melzi d’Eril
|Mediobanca
|49.92
|62
|Francesco Mutti
|Mutti
|49.59
|63
|Alessandro Araimo
|Warner Bros. Discovery
|49.56
|64
|Giuseppe Marotta
|Inter
|49.14
|65
|Andrea Sironi
|Assicurazioni Generali
|49.12
|66
|Luigi Cantamessa
|Treni Turistici Italiani
|49.06
|67
|Maura Latini
|Coop
|48.89
|68
|Benedetto Levi
|Iliad
|48.56
|69
|Stefano Azzi
|Dazn Italia
|48.09
|70
|Tommaso Tanzilli
|Ferrovie dello Stato
|48.02
|71
|Walter Renna
|Fastweb+Vodafone
|47.93
|72
|Fabrizio Di Amato
|Maire
|47.82
|73
|Ermenegildo Zegna
|Gruppo Ermenegildo Zegna
|47.81
|74
|Maurizio Tamagnini
|Fondo Fsi
|46.99
|75
|Mario Moretti Polegato
|Geox
|46.99
|76
|Andrea Duilio
|Sky Italia
|46.77
|77
|Vinicio Mosè Vigilante
|GSE
|46.64
|78
|Stefano Cuzzilla
|Terna
|46.63
|79
|Roberto Alesse
|Agenzia delle Dogane
|46.40
|80
|Nicola Monti
|Edison Spa
|46.31
|81
|Antonio Percassi
|Atalanta
|46.25
|82
|Monica Iacono
|Engie Italia
|46.01
|83
|Francesca Moriani
|Var Group
|45.99
|84
|Marco Nocivelli
|Epta Group
|45.98
|85
|Yuri Santagostino
|Cap Holding
|45.67
|86
|Luca Ferrari
|Bending Spoons
|45.64
|87
|Gianluca Bufo
|Iren
|45.33
|88
|Lorenzo Mariani
|Leonardo SPA
|45.21
|89
|John Elkann
|Stellantis
|45.17
|90
|Igor De Biasio
|Enav
|45.00
|91
|Arrigo Giana
|Autostrade per l'Italia
|44.99
|92
|Alessandro Foti
|FinecoBank
|44.91
|93
|Giuseppe Gola
|Open Fiber
|44.81
|94
|Teodoro Lio
|Accenture
|44.72
|95
|Elena Goitini
|Bnl Bnp Paribas
|44.71
|96
|Alfonso Dolce
|D&G
|44.62
|97
|Roberto Tasca
|A2A
|44.56
|98
|Paolo Scaroni
|Enel
|44.40
|99
|Giorgio Busnelli
|Amazon Italia
|44.34
|100
|Giuseppe Lavazza
|Lavazza
|44.25
|101
|Sestino Giacomoni
|Consap
|44.05
|102
|Massimo Battaini
|Prysmian
|43.92
|103
|Stefano De Alessandri
|Ansa
|43.91
|104
|Aldo Bisio
|Engineering
|43.71
|105
|Patrizia Grieco
|Anima Holding
|43.57
|106
|Michele Sciscioli
|Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
|43.47
|107
|Mauro Pastore
|BCC Iccrea
|43.41
|108
|Valentino Confalone
|Novartis
|43.30
|109
|Sergio Marullo di Condojanni
|Angelini Industries
|43.11
|110
|Gian Luca Artizzu
|Sogin
|43.09
|111
|Fabio De'Longhi
|De'Longhi
|42.81
|112
|Sandro Pappalardo
|Enav
|42.68
|113
|Mara Panajia
|Henkel Italia
|42.56
|114
|Giovanni Bossi
|Cherry Bank
|42.39
|115
|Bernardo Mattarella
|Invitalia
|42.32
|116
|Nino Tronchetti Provera
|Ambienta
|42.18
|117
|Alessandro Moricca
|Consap
|42.04
|118
|Luigi Corradi
|Fs International
|42.02
|119
|Stefano Beraldo
|Ovs
|41.99
|120
|Andrea Bonomi
|Investindustrial
|41.87
|121
|Ernesto Fürstenberg Fassio
|Banca Ifis
|41.69
|122
|Giampaolo Rossi
|Rai
|41.49
|123
|Michele Pignotti
|Sace
|41.42
|124
|Fabrizio Testa
|Borsa Italiana
|41.27
|125
|Giorgio Tomassetti
|Octopus Energia
|41.17
|126
|Francesco Caltagirone Jr
|Cementir Italia
|41.05
|127
|Bruno Scaroni
|Zurich Italia
|40.90
|128
|Bernardo Mingrone
|Nexi
|40.84
|129
|Dan Friedkin
|Roma
|40.67
|130
|Nazzarena Franco
|DHL
|40.64
|131
|Leonardo Ferragamo
|Salvatore Ferragamo
|40.63
|132
|Livio Proli
|Missoni
|40.58
|133
|Alberto Vacchi
|Ima Group
|40.34
|134
|Guido Barilla
|Barilla
|40.17
|135
|Francesco Gaetano Caltagirone
|Caltagirone
|40.14
|136
|Antonio Valitutti
|Isybank
|40.09
|137
|Gaetano Miccichè
|Engineering
|39.89
|138
|Matteo Tiraboschi
|Brembo
|39.87
|139
|Renato Ravanelli
|F2I SGR
|39.84
|140
|Floriano Masoero
|Siemens Italia
|39.71
|141
|Federico Protto
|Cellnex
|39.59
|142
|Stefano Granella
|Gruppo Dolomiti Energia
|39.55
|143
|Vincenzo Carbone
|Agenzia delle entrate-Riscossione
|39.55
|144
|Giuseppe Marsocci
|Armani
|39.54
|145
|Antonio Porro
|Gruppo Mondadori
|39.49
|146
|Marco Travaglia
|Nestlé Italia
|39.47
|147
|Cristiano Cannarsa
|Sogei
|39.20
|148
|Riccardo Bellini
|Valentino
|39.12
|149
|Alessandro Rivera
|Acea
|39.05
|150
|Alessandro Fabbroni
|SeSa
|38.94
|151
|Alessandro Bernini
|Maire
|38.73
|152
|Alessandro Binello
|Quadrivio
|38.58
|153
|Davide Bordoni
|RAM
|38.53
|154
|Ugo Salerno
|Rina
|38.46
|155
|Errico Stravato
|Sogesid
|37.87
|156
|Marco De Benedetti
|Carlyle
|37.81
|157
|Simone Dominici
|Kiko
|37.58
|158
|Pierluigi Tosato
|Segafredo-Zanetti
|37.46
|159
|Paolo Luigi Merli
|ERG SPA
|37.32
|160
|Rodolfo De Benedetti
|CIR- Compagnie Industriali Riunite
|36.94
|161
|Nicola Riello
|Riello Investimenti
|36.76
|162
|Marco Marazia
|Widiba
|36.74
|163
|Elisabetta Franchi
|Elisabetta Franchi
|36.64
|164
|Roberto Giacchi
|ItaliaOnline
|36.61
|165
|Alessandro Puliti
|Saipem
|36.60
|166
|Marina Caprotti
|Esselunga
|36.39
|167
|Claudio Carserà
|Eur
|36.27
|168
|Andrea Missori
|Ericsson Italia
|36.25
|169
|Gianluca Ferrero
|Juventus Football Club
|36.23
|170
|Elisabetta Serafin
|Saipem
|36.05
|171
|Alfredo Maria Becchetti
|GSE
|35.92
|172
|Monia Ferrari
|Capgemini
|35.80
|173
|Gianluca Lilli
|ABB Italia
|35.77
|174
|Matteo Manfredi
|Sampdoria
|35.75
|175
|Fabrizio Fabbri
|Ansaldo Energia
|35.52
|176
|Simona Agnes
|Rai
|35.32
|177
|Nico Losito
|IBM Italia
|35.22
|178
|Giuseppe Marra
|Adnkronos
|35.17
|179
|Vincenzo Esposito
|Microsoft Italia
|35.17
|180
|Marco Buraglio
|Ford Italia
|35.11
|181
|Martin Brandenburger
|Lidl Italia
|34.97
|182
|Joseph Commisso
|Fiorentina
|34.96
|183
|Andrea Munari
|Amco
|34.72
|184
|Fabrizio Ruggiero
|Edenred
|34.71
|185
|Simon Hunt
|Campari
|34.65
|186
|Gianandrea Perco
|Dea Capital
|34.64
|187
|Gerd Pircher
|HSBC
|34.48
|188
|Alessandro Zehentner
|Snam
|34.29
|189
|Andrea Persegati
|Nintendo
|33.65
|190
|Pietro Busnardo
|Gradiente
|33.36
|191
|Denis Amadori
|Amadori
|33.08
|192
|Wilson Wang
|Huawei
|32.93
|193
|Filippo Gaggini
|Progressio
|32.63
|194
|Paolo Gambarini
|Wise
|32.58
|195
|Riccardo Garrè
|Pizzarotti
|32.40
|196
|Alessandro Russo
|Magis
|32.01
|197
|Luigi Ballanti
|Mefop
|32.00
|198
|Andrea Mangoni
|Mundys
|31.94
|199
|Matteo Cordero di Montezemolo
|Charme
|31.14
|200
|Nicolò Saidelli
|Ardian
|30.88