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Carlo Messina (Foto LaPresse)
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Top Manager Reputation: Messina primo, davanti a Berlusconi e Orcel

di Redazione PrimaOnline
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Il lancio dell’Opas su Mps spinge al vertice della classifica di giugno di Reputation Manager il ceo di Intesa SanPaolo, seguito dall’ad di Mfe e dal ceo di Unicredit

Tanto tuonò che piovve. Irrompe con un’azione a sorpresa Intesa Sanpaolo che lancia l’Opas da 30,6 miliardi su MPS, ridefinendo il campo di gioco. L’ad Carlo Messina (93.65) vola in testa alla Top Manager Reputation, l’Osservatorio permanente di Reputation Manager SpA di giugno: tutto il mondo economico ne parla, riceve il plauso della comunità internazionale.
I contenuti aumentano del 120% rispetto al mese precedente.

Berlusconi e Orcel alle sue spalle

Sale di due al secondo Pier Silvio Berlusconi (91.02). Nel mese della commemorazione del padre e fondatore di Mediaset, la FAZ lo promuove tra “i manager italiani che stanno conquistando la Germania”.
Sul fronte bancario invece il governo tedesco non cede su Commerzbank. Andrea Orcel (90.86) non arresta comunque la sua avanzata e sale a una quota potenziale superiore al 50% del capitale. L’AD di Unicredit è stabile sul terzo gradino del podio.

Il resto della top20

Quarto Claudio Descalzi (87.71), ad di Eni che lancia con Petronas la jv Searah, dando vita alla principale società energetica integrata indipendente del Sud-Est asiatico. Stabile al quinto l’ad di Enel Flavio Cattaneo (80.08) che torna sull’importanza delle rinnovabili e consolida il titolo a Piazza Affari. Al sesto sale di uno Renato Mazzoncini (79.70), ad di A2A che presenta il bilancio di sostenibilità a Bergamo come best in class in Lombardia. Settimo Matteo Del Fante (76.89) di Poste, Urbano Cairo (76.67) stabile all’ottavo.
Al nono sale di tre il ceo di Kering Luca de Meo (73.11), che porta a casa l’accordo tra Gucci e Alpine, incontra il Ministro Urso a Parigi per consolidare la filiera industriale e interviene al Forum Masseria 2026. Stabile al decimo Alessandro Benetton (71.64), seguito da Pietro Labriola (70.88).

Crescono di uno: al dodicesimo l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero (70.85), al tredicesimo l’ad di Acea Fabrizio Palermo (70.13). Balzo di cinque al quattordicesimo per Marina Berlusconi (70.00), che secondo un sondaggio raccoglierebbe il gradimento di oltre il 50% degli elettori di centrodestra. Sale di tre al quindicesimo l’ad di Anas Claudio Andrea Gemme (69.92), seguito da Luca Dal Fabbro (69.89), Cristina Scocchia (69.81), e Gian Maria Mossa (69.64). Entrano in top 20 Giuseppe Castagna (65.82) di Banco BPM che sale di due e Pietro Salini (64.19) di Webuild che sale di tre.

Chi cresce

In Top 100 in crescita: Dario Scannapieco (21°,+10); Marcello Cattani (25°,+4); Luca Cordero di Montezemolo (28°,+10); Joerg Eberhart (30°,+6); in forte ascesa Carlo Cimbri (43°,+16) con Unipol alleata di Intesa alla conquista di MPS; Diego Nepi Molineris (56°,+9); Fabrizio Di Amato (72°,+4); Maurizio Tamagnini (74°,+16).

# Nome Azienda Punteggio
1 Carlo Messina Intesa Sanpaolo 93.65
2 Pier Silvio Berlusconi Mediaset 91.02
3 Andrea Orcel Unicredit 90.86
4 Claudio Descalzi Eni 87.71
5 Flavio Cattaneo Enel 80.08
6 Renato Mazzoncini A2A 79.70
7 Matteo Del Fante Poste Italiane 76.89
8 Urbano Cairo Cairo Communication 76.67
9 Luca de Meo Kering 73.11
10 Alessandro Benetton Edizione 71.64
11 Pietro Labriola Tim 70.88
12 Pierroberto Folgiero Fincantieri 70.85
13 Fabrizio Palermo Acea 70.13
14 Marina Berlusconi Fininvest 70.00
15 Claudio Andrea Gemme Anas 69.92
16 Luca Dal Fabbro Iren 69.89
17 Cristina Scocchia Illycaffè 69.81
18 Gian Maria Mossa Banca Generali 69.64
19 Giuseppe Castagna Banco Bpm 65.82
20 Pietro Salini WeBuild 64.19
21 Dario Scannapieco Cassa Depositi e Prestiti 63.73
22 Renzo Rosso OTB 62.97
23 Luigi Lovaglio MPS 62.93
24 Gianpiero Strisciuglio Trenitalia 62.66
25 Marcello Cattani Sanofi Italia 62.62
26 Francesco Milleri Luxottica 62.03
27 Enrico Vita Amplifon 61.75
28 Luca Cordero di Montezemolo Ntv 61.73
29 Antonio Filosa Stellantis 61.70
30 Joerg Eberhart ITA Airways 61.67
31 Diana Bracco Bracco 61.00
32 Miuccia Prada Prada 60.89
33 Agostino Scornajenchi Snam 60.62
34 Giuseppina Di Foggia Eni 60.16
35 Paolo Gallo Italgas 60.15
36 Sabrina De Filippis FS Logistix 60.14
37 Philippe Donnet Assicurazioni Generali 59.84
38 Pasqualino Monti Terna 58.88
39 Massimiliano Di Silvestre BMW Italia 58.39
40 Stephan Winkelmann Lamborghini 57.97
41 Gian Maria Gros-Pietro  Intesa Sanpaolo 57.78
42 Aldo Isi Rfi 57.67
43 Carlo Cimbri Unipol 57.34
44 Giovanni Gorno Tempini Cassa Depositi e Prestiti 57.08
45 Benedetto Vigna Ferrari 56.90
46 Remo Ruffini Moncler 56.74
47 Nerio Alessandri Technogym 55.64
48 Giovanni Ferrero Ferrero 55.52
49 Stefano Domenicali Formula 1 53.08
50 Brunello Cucinelli Brunello Cucinelli 53.06
51 Aurelio De Laurentiis SSC Napoli 52.78
52 Gianni Franco Papa Bper Banca 52.73
53 Dario Lo Bosco Fs Engineering 52.10
54 Orazio Iacono Hera 51.99
55 Diego Della Valle Tod's 51.71
56 Diego Nepi Molineris Sport Salute S.p.A. 51.35
57 Marco Tronchetti Provera Pirelli 51.13
58 Massimo Antonio Doris Mediolanum 50.29
59 Patrizio Bertelli Prada 50.10
60 Oscar Farinetti Eataly 49.95
61 Alessandro Melzi d’Eril Mediobanca 49.92
62 Francesco Mutti Mutti 49.59
63 Alessandro Araimo Warner Bros. Discovery 49.56
64 Giuseppe Marotta Inter 49.14
65 Andrea Sironi Assicurazioni Generali 49.12
66 Luigi Cantamessa Treni Turistici Italiani 49.06
67 Maura Latini Coop 48.89
68 Benedetto Levi Iliad 48.56
69 Stefano Azzi Dazn Italia 48.09
70 Tommaso Tanzilli Ferrovie dello Stato 48.02
71 Walter Renna Fastweb+Vodafone 47.93
72 Fabrizio Di Amato Maire 47.82
73 Ermenegildo Zegna Gruppo Ermenegildo Zegna 47.81
74 Maurizio Tamagnini Fondo Fsi 46.99
75 Mario Moretti Polegato Geox 46.99
76 Andrea Duilio Sky Italia 46.77
77 Vinicio Mosè Vigilante GSE 46.64
78 Stefano Cuzzilla Terna 46.63
79 Roberto Alesse Agenzia delle Dogane 46.40
80 Nicola Monti Edison Spa 46.31
81 Antonio Percassi Atalanta 46.25
82 Monica Iacono Engie Italia 46.01
83 Francesca Moriani Var Group 45.99
84 Marco Nocivelli Epta Group 45.98
85 Yuri Santagostino Cap Holding 45.67
86 Luca Ferrari Bending Spoons 45.64
87 Gianluca Bufo Iren 45.33
88 Lorenzo Mariani Leonardo SPA 45.21
89 John Elkann Stellantis 45.17
90 Igor De Biasio Enav 45.00
91 Arrigo Giana Autostrade per l'Italia 44.99
92 Alessandro Foti FinecoBank 44.91
93 Giuseppe Gola Open Fiber 44.81
94 Teodoro Lio Accenture 44.72
95 Elena Goitini Bnl Bnp Paribas 44.71
96 Alfonso Dolce D&G 44.62
97 Roberto Tasca A2A 44.56
98 Paolo Scaroni Enel 44.40
99 Giorgio Busnelli Amazon Italia 44.34
100 Giuseppe Lavazza Lavazza 44.25
101 Sestino Giacomoni Consap 44.05
102 Massimo Battaini Prysmian 43.92
103 Stefano De Alessandri Ansa 43.91
104 Aldo Bisio Engineering 43.71
105 Patrizia Grieco Anima Holding 43.57
106 Michele Sciscioli Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 43.47
107 Mauro Pastore BCC Iccrea 43.41
108 Valentino Confalone Novartis 43.30
109 Sergio Marullo di Condojanni Angelini Industries 43.11
110 Gian Luca Artizzu Sogin 43.09
111 Fabio De'Longhi De'Longhi 42.81
112 Sandro Pappalardo Enav 42.68
113 Mara Panajia Henkel Italia 42.56
114 Giovanni Bossi Cherry Bank 42.39
115 Bernardo Mattarella Invitalia 42.32
116 Nino Tronchetti Provera Ambienta 42.18
117 Alessandro Moricca Consap 42.04
118 Luigi Corradi Fs International 42.02
119 Stefano Beraldo Ovs 41.99
120 Andrea Bonomi Investindustrial 41.87
121 Ernesto Fürstenberg Fassio Banca Ifis 41.69
122 Giampaolo Rossi Rai 41.49
123 Michele Pignotti Sace 41.42
124 Fabrizio Testa Borsa Italiana 41.27
125 Giorgio Tomassetti Octopus Energia 41.17
126 Francesco Caltagirone Jr Cementir Italia 41.05
127 Bruno Scaroni Zurich Italia 40.90
128 Bernardo Mingrone Nexi 40.84
129 Dan Friedkin Roma 40.67
130 Nazzarena Franco DHL 40.64
131 Leonardo Ferragamo Salvatore Ferragamo 40.63
132 Livio Proli Missoni 40.58
133 Alberto Vacchi Ima Group 40.34
134 Guido Barilla Barilla 40.17
135 Francesco Gaetano Caltagirone Caltagirone 40.14
136 Antonio Valitutti Isybank 40.09
137 Gaetano Miccichè Engineering 39.89
138 Matteo Tiraboschi Brembo 39.87
139 Renato Ravanelli F2I SGR 39.84
140 Floriano Masoero Siemens Italia 39.71
141 Federico Protto Cellnex 39.59
142 Stefano Granella Gruppo Dolomiti Energia 39.55
143 Vincenzo Carbone Agenzia delle entrate-Riscossione 39.55
144 Giuseppe Marsocci Armani 39.54
145 Antonio Porro Gruppo Mondadori 39.49
146 Marco Travaglia Nestlé Italia 39.47
147 Cristiano Cannarsa Sogei 39.20
148 Riccardo Bellini Valentino 39.12
149 Alessandro Rivera Acea 39.05
150 Alessandro Fabbroni SeSa 38.94
151 Alessandro Bernini Maire 38.73
152 Alessandro Binello Quadrivio 38.58
153 Davide Bordoni RAM 38.53
154 Ugo Salerno Rina 38.46
155 Errico Stravato Sogesid 37.87
156 Marco De Benedetti Carlyle 37.81
157 Simone Dominici Kiko 37.58
158 Pierluigi Tosato Segafredo-Zanetti 37.46
159 Paolo Luigi Merli ERG SPA 37.32
160 Rodolfo De Benedetti CIR- Compagnie Industriali Riunite 36.94
161 Nicola Riello Riello Investimenti 36.76
162 Marco Marazia Widiba 36.74
163 Elisabetta Franchi Elisabetta Franchi 36.64
164 Roberto Giacchi ItaliaOnline 36.61
165 Alessandro Puliti Saipem 36.60
166 Marina Caprotti Esselunga 36.39
167 Claudio Carserà Eur 36.27
168 Andrea Missori Ericsson Italia 36.25
169 Gianluca Ferrero Juventus Football Club 36.23
170 Elisabetta Serafin Saipem 36.05
171 Alfredo Maria Becchetti GSE 35.92
172 Monia Ferrari Capgemini 35.80
173 Gianluca Lilli ABB Italia 35.77
174 Matteo Manfredi Sampdoria 35.75
175 Fabrizio Fabbri Ansaldo Energia 35.52
176 Simona Agnes Rai 35.32
177 Nico Losito IBM Italia 35.22
178 Giuseppe Marra Adnkronos 35.17
179 Vincenzo Esposito Microsoft Italia 35.17
180 Marco Buraglio Ford Italia 35.11
181 Martin Brandenburger Lidl Italia 34.97
182 Joseph Commisso Fiorentina 34.96
183 Andrea Munari Amco 34.72
184 Fabrizio Ruggiero Edenred 34.71
185 Simon Hunt Campari 34.65
186 Gianandrea Perco Dea Capital 34.64
187 Gerd Pircher HSBC 34.48
188 Alessandro Zehentner Snam 34.29
189 Andrea Persegati Nintendo 33.65
190 Pietro Busnardo Gradiente 33.36
191 Denis Amadori Amadori 33.08
192 Wilson Wang Huawei 32.93
193 Filippo Gaggini Progressio 32.63
194 Paolo Gambarini Wise 32.58
195 Riccardo Garrè Pizzarotti 32.40
196 Alessandro Russo Magis 32.01
197 Luigi Ballanti Mefop 32.00
198 Andrea Mangoni Mundys 31.94
199 Matteo Cordero di Montezemolo Charme 31.14
200 Nicolò Saidelli Ardian 30.88

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