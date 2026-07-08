UPA, Travaglia: “2026 di svolta con il decollo di Audicom e l’AI. Adv a +1,2%”

Il 2026? Per Upa sarà un anno memorabile, di svolta. Perchè sono successe una serie di cose molto importanti già nel corso dei primi mesi e altre succederanno nei prossimi a venire. Fatti e situazioni che imprimeranno al cambiamento una decisa e ancora più forte accelerazione.

In margine all’assemblea Upa, prima del rito annuale dell’associazione degli spender, il presidente Marco Travaglia ha raccontato alla stampa lo stato dell’arte della industry.

I due grandi temi trattati anche nel corso dell’incontro pomeridiano? “Sicuramente – ha detto Travaglia – la misurazione del digitale e gli sviluppi legati all’intelligenza artificiale; argomento, il secondo, su cui portiamo all’attenzione della nostra industry un punto di vista d’Oltroceano con ogni probabilità più avanzato”.

Audicom? Agcom spinge…

Le misurazioni e l’avanzamento lavori di Audicom? Travaglia è ottimista: “Con la delibera dell’Agcom di aprile si è aperta una strada importante, quella cioè della possibilità di misurare le piattaforme in una modalità server to server. Siamo all’inizio del percorso, però il pronunciamento dell’Authority è stato un fatto decisivo e propedeutico ad allargare l’ambito della misurazione con le garanzie del JIC e metriche crossmediali comparabili”.

Ultime novità sul tema, Travaglia ha spiegato che si sta proprio in queste settimane facendo uno step molto importante. “Entrerà nei prossimi giorni in Audicom l’associazione Anitec Assinform (cui hanno aderito Amazon, Disney, YouTube, Netflix, e di cui fa già parte Dazn), visto che questo JIC funziona attraverso il contributo delle entità associative. Stiamo definendo la revisione dello statuto, entro luglio un’assemblea straordinaria sancirà la partenza della nuova fase, col passaggio a cinque soci”.

Travaglia e company si sono mossi su questo fronte perchè “l’Agcom ci aveva messo come priorità l’ingresso nella governance dell’associazione rappresentativa del mondo delle platform”.

I loro membri entreranno in consiglio direttivo e nel comitato tecnico, dove si farà il percorso che porterà alla misurazione vera e propria. “Abbiamo in generale – ha aggiunto Travaglia – una roadmap molto serrata, con obiettivo una misurazione a ottobre 2026 platform comprese”.

Il quadro delle ricerche ufficiali sulle audience pubblicitarie atteso dagli investitori è ormai abbastanza definito: la condivisione tra UPA, UNA, FCP, e Big Tech, di una definizione di contatto video crossmediale è come detto a buon punto; lo standard ADV-ID (Cusv) per i video pubblicitari è stato adottato da 260 aziende, 123 case di produzione e 16 agenzie media, e copre oggi il 30-40% delle campagne. Travaglia ha lanciato un chiaro appello a editori e piattaforme affinché adeguino i propri sistemi per consentire il tracciamento trasparente della pubblicità negli ambienti digitali.





Misurazione degli investimenti e stime sull’andamento dell’adv

Per Upa però, sul digitale, è prioritario anche un altro argomento. “Uno degli altri temi chiave – ha detto Travaglia – è quello della quantificazione corretta degli investimenti pubblicitari. Per adesso non c’è sufficiente chiarezza e possibilità di leggere la granularità degli investimenti, soprattutto per quelli del digitale”.

A proposito dell’andamento del mercato, Upa ha stimato che nel 2026 crescerà dell’1,2% a quota 9,2 milioni. In trend positivo, tra i settori ci sono automotive, pharma, alimentare; flettono, invece, gestione casa, telco.

Tra i mezzi, si conferma l’andamento costante e la resilienza della Tv, che perde sulla parte lineare ma tende a recuperare sulla tv connessa e addressable (advanced). Soffre la stampa, ha detto il presidente, ma non va dimenticato “il valore dell’informazione di qualità”. In sviluppo ci sono come è noto gli ambiti nuovi dell’influencer marketing e della creator economy, verso i 560 milioni di valore. E il retail media, verso quota 670 milioni.

Marco Travaglia

I super poteri dell’AI

L’AI? “Oggi – ha detto il presidente – in assemblea con uno degli interventi ci verrà ricordato che, come prima cosa, alle aziende serve una base dati solida e credibile di riferimento. Perché altrimenti è difficile agganciare su un sostrato debole qualunque strategia. Un altro punto molto chiaro è quello della visibilità delle marche nei motori di ricerca che stanno guidano questa trasformazione, che pongono temi diversi da quelli che poneva la search tradizionale. Alle aziende – ha continuato Travaglia sull’AI – serviranno nuove conoscenze teoriche e pratiche, anche su come sviluppare i contenuti. Altro punto importante, guardare bene dentro tutti i sottoprocessi aziendali, vedendo come usare gli Agenti per migliorare alcune fasi”.

Norme e regole

Altro argomento, affrontato al pomeriggio, quello di norme e regole che non aiutano il mercato. Upa si sta spendendo con le sue commissioni sugli aspetti normativi di natura più generale che possono avere riflessi negativi in alcuni ambiti del mercato pubblicitario, a partire dal ‘ddl beneficenza’ che entrerà in vigore il 21 luglio.

“C’è tutta una parte legislativa positiva e di chiarimento ma anche un’area scritta all’insegna del sospetto, e che complica le cose e potrebbe frenare l’azione degli spender in questo campo, con una stima di riduzione possibile del 20/30%, impattando sul terzo settore e la società” ha osservato Travaglia. Altro punto critico il ‘digital omnibus’, che se presentato come è adesso – non considerando i cookies come ‘tecnici’ “porterebbe delle conseguenze molto negative”.

Al pomeriggio

Al centro della relazione pomeridiana di Travaglia e degli ospiti di questa edizione, subito dopo, presso il Salone d’Onore della Triennale di Milano, lo scenario di profonda trasformazione per l’ecosistema pubblicitario italiano.

Koen Pauwels, Distinguished Professor of Marketing della Northeastern University di Boston, ha tenuto un keynote speech spiegando come “La maggior parte delle organizzazioni utilizza l’IA nel marketing, ma meno di una su quattro ha iniziato a implementarla su larga scala”. Ha inoltre dimostrato che tre convinzioni ampiamente diffuse – l’IA sostituisce il marketer; più contenuti equivalgono a maggiore rilevanza; e, i contenuti generati dall’IA hanno prestazioni pari a quelle del lavoro umano autentico – sono già state smentite. Ed ha proposto un suo modello pratico per gli inserzionisti: “investire in infrastrutture dati, monitorare la visibilità del proprio brand nelle risposte generate dall’IA e implementare un’IA agentica per l’esecuzione; resistendo alla fantasia della completa automazione e ai progetti pilota senza ROI”.

Marco Travaglia



Davide Zanolini, Chief Marketing Officer Piaggio Group, ha raccontato gli 80 anni di Vespa sottolineando come: “Ci sono marchi che segnano un’epoca e marchi che definiscono chi siamo. In un mondo dove l’autenticità sta tornando ad essere un valore importante, è altrettanto fondamentale gestire con saggezza e creatività il delicato equilibrio tra storia, presente e futuro. Vespa compie ottant’anni senza essere mai invecchiata, è questo il piccolo segreto per diventare un’icona senza tempo”.

Piera Gallo, VP Global Marketing Italian Brands Stellantis, nel suo intervento ha dichiarato: “Personalmente, vedo l’AI come il robot da cucina di uno chef stellato: un abilitatore straordinario che amplifica capacità e velocità, ma che non sostituisce né il talento creativo né la visione. L’IA può democratizzare la creatività; ciò che fa davvero la differenza resta l’essere umano: la capacità di leggere la cultura, interpretare i bisogni delle persone, prendere decisioni e trasformare le idee in risultati. La tecnologia accelera. L’intelligenza umana guida. La rilevanza culturale fa la differenza. Perché in un mondo in cui tutti possono creare contenuti, il vero vantaggio competitivo non è solo creare di più, ma generare significato ed emozionare. Crafted by humans, accelerated by AI è la filosofia che ci guida!”.