Classifiche e trend diffusione quotidiani: edicola in rosso, dal digitale qualche sorriso. Il Fatto brilla

Grazie al digitale i dati Ads di maggio fanno registrare qualche timido sorriso rispetto al mese precedente. Il Corriere, in testa, cala, mentre alle sue spalle crescono Gazzetta e Repubblica. Continua il trend positivo del Fatto che va in doppia cifra nel confronto con il 2025 sia per la diffusione che nelle vendite individuali. Profondo rosso in edicola

Classifiche e trend dei quotidiani elaborate sui dati Ads di diffusione della stampa relativi al mese di maggio. Le tabelle sono realizzate per Primaonline da Withub.

Confrontando i dati di diffusione carta + digitale tra maggio e aprile, in testa alla classifica resta Corriere della Sera, con poco più di 203mila copie, in calo dello 0,8%. Alle sue spalle si posiziona la Gazzetta dello Sport, in crescita dello 0,8%, davanti a Repubblica, che nel mese segna un incremento del 2,4% con circa 118mila copie.

Fuori dal podio, tra le 20 testate nazionali che completano la top20, gli incrementi percentuali maggiori sono registrati dal Sole 24 Ore, quarto, in crescita dell’1,8%, e dal messaggero Veneto, 17esimo, con un +1,7%.

Ma nel mese sono stati diversi i quotidiani che, se pur per un pugno di copie, hanno registrato segnali positivi. Tra questi il Fatto Quotidiano (+0,8%), il Resto del Carlino (+0,7), il Messaggero (+0,6%), ma anche Gazzettino (+0,3%) e Unione Sarda (+0,1%)

Sul fronte opposto, il calo più evidente è quello registrato da Il Giornale (-6,6%) e La Verità (-5,5%).

Sempre guardando alla diffusione, ma questa volta raffrontando il dato mensile di maggio 2026 con il corrispettivo 2025 la classifica va in rosso, con l’eccezione del Fatto Quotidiano, una costante degli ultimi mesi, in crescita del 20,3% e di Avvenire, al +2,9%. Tra i cali più marcati, diverse testate vanno in doppia cifra. Tra i cali più marcati si segnalano Gazzetta dello Sport (-18%), Il Mattino (-17,6%) e Corriere dello Sport (-15,8%). Un andamento negativo che per i due sportivi e per la testata partenopea potrebbe essere messo in relazione anche con il fatto che nel 2025 il Napoli vinse lo scudetto.

Come nei mesi scrosi, il Fatto è l’unica testata a restare in terreno positivo nel ranking sul totale vendite individuali – che comprende le vendite individuali cartacee (vendite in edicola e porta a porta), gli abbonamenti individuali cartacei e le vendite copie digitali individuali -, segnando una crescita del 20,2%.

Profondo rosso invece guardando ai soli dati delle vendite individuali cartacee, dove si salva solo l’Edicola.

TOTALE DIFFUSIONE CARTA + DIGITALE

Confronto mese su mese: maggio (stimati) VS aprile (stimati)

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Confronto anno su anno: maggio 2026 (stimati) VS maggio 2025 (contabili)

TOTALE VENDITE INDIVIDUALI

Confronto anno su anno: maggio 2026 (stimati) VS maggio 2025 (contabili)

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

VENDITA INDIVIDUALI CARTACEI

Confronto anno su anno: maggio 2026 (stimati) VS maggio 2025 (contabili)