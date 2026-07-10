Nasce Italy Now, magazine internazionale che racconta il Bel Paese in 10 lingue

Raccontare il bello dell’Italia e degli italiani, dando voce alle storie che sempre più spesso non trovano voce. E’ l’idea alla base del portale in 10 lingue da poco lanciato da due giornaliste italiane, venterane delle news internazionali e oggi sostenuto da un incubatore inglese legato alla Cambridge University

Da qualche settimana, precisamente dal 10 giugno, alle voci che raccontano l’Italia si è aggiunto il portale Italy Now. Il nome e il dominio – co.uk – parlano inglese, ma la sua anima è profondamente italiana.

A crearlo sono state Alina Trabattoni e Sabina Castelfranco, due giornaliste italiane cresciute professionalmente all’estero, con alle spalle più di 30 anni di lavoro sul campo per alcune delle più importanti testate internazionali, per le quali hanno raccontato il nostro paese. Non per le sue bellezze, ma per le sue criticità – dalla politica ai fatti di cronaca.

Un’idea nata per gioco

Il lancio di Italy Now, raccontano a Prima Comunicazione, arriva quasi per gioco, dopo un press tour in Veneto. “Ormai le notizie sull’Italia non si riescono a raccontare come si dovrebbe. La maggioranza delle testate, se non tutte, non hanno l’interesse a spendere soldi per mandare giornalisti a vedere le cose come si deve e quindi molte cose non si riescono a raccontare”.

Da lì l’idea di creare una rivista dove poter accogliere tutto quello che c’è in Italia che non riesce più a trovare spazio nelle pubblicazioni mainstream. “Capovolgendo lo spirito del giornalismo che si focalizza sulla brutta notizia”.

Ne è nato un portale in 10 lingue che vuole parlare del paese attraverso le sue bellezze: dall’arte, all’enogastronomia, passando per paesaggi e artigianato, ma soprattutto dando spazio a quelle storie che altrove non trovano voce. Lo sintetizza anche il claim scelto per la homepage: “Le storie dell’Italia raramente raccontate”.

Non un blog di viaggio

Non un travel blog, sottolineano le fondatrici, ma una pubblicazione giornalistica che offrire ai lettori una panormica dell’Italia contemporanea. “Con questo prodotto abbiamo riempito un vuoto di mercato, perché non c’era una pubblicazione giornalistica fatta da giornalisti che racconta tutto quello che c’è in Italia”, continuano. “Esistono delle riviste che fanno viaggi e cultura, ma ad ora non c’era una pubblicazione che cercasse di darti un’infarinatura o un’idea per andare a visitare un posto o vedere un artigiano in particolare”, spiegano. “Qualcosa che ti che ti fornisse almeno un’idea, tutto messo in una pubblicazione”.



Alla base c’è anche una riflessione sull’evoluzione dell’economia. “Noi vogliamo posizionarci in questo spazio, perché è il futuro dell’Italia”. “Sappiamo benissimo che fra 5-7 anni l’industria come la conosciamo oggi non esisterà più nella sua forma attuale. Quello che resterà per l’Italia sarà la sua vera vocazione, fatta di arte, cultura, turismo, enogastronomia, artigianato. E di eccellenze: non solo Ferrari, ma anche l’artigiano che fa la ceramica”.

“Il fatto è che nessun paese al mondo ha da offrire quello che ha l’Italia. E noi vogliamo proprio fare leva su questo fatto”.



Un obiettivo che, secondo le fondatrici, richiede una maggiore capacità di fare sistema. “Noi stiamo cercando di fare sistema: con le istituzioni, e con tutte le realtà che copriamo, perché se fa l’Italia fa sistema è imbattibile”.

“Il problema è che in generale l’Italia e gli italiani non fanno sistema”, rimarcano sottolineando il controsenso di pensare – e spesso lasciare – che a raccontare bene il nostro paese possano essere solo gli stranieri. “Dovremmo essere noi i primi a saperlo raccontare bene”, superando – rilevano – gli aspetti più scontati e noti, per scovare quelle rarità che possono diventare sorpresa anche per chi italiano lo è.

Una rete di collaboratori in tutto il mondo

Al momento il sito offre all’incirca 140 articoli, indicizzati tra le varie sezioni, con la possibilità di fare ricerche per regioni. Con Trabattoni e Castelfranco ci sono una ventina di collaboratori – tra giornalisti e professionisti dei singoli settori – sparpagliati per il mondo. “Seguiamo non solo l’Italia, il bello dell’Italia, ma anche il bello degli italiani all’estero”.



Nell’offerta anche video e podcast – con brevi interviste, domanda e risposta fuori su Apple, Spotify, Amazon – il tutto rilanciato sui canali social. L’accesso è su registrazione, ma non a pagamento, solo per la raccolta dati e l’invio di newsletter. Una scelta precisa in un momento in cui molte città e paesi stanno discutendo su come aumentare i costi sul turismo.

Oltre al contributo della redazione, per scoprire le storie le due co-editors in chief possono contare sulla fitta rete di contatti costruita nei loro anni di esperienza in Italia, dagli uffici stampa alle aziende, passando anche per la politica o le associazioni di settore.

Ma sulla scelta dei contenuti a vincere su tuto è il criterio giornalistico, premiando le storie che possono diventare rilevanti per un’audience in 10 lingue.



“I nostri articoli non sono molto lunghi, perché il nostro concetto è che ormai la gente non ama leggere tanto. Vogliono sapere qualcosa per poi fare una loro ricerca in caso di interesse. Un po’ come succede su Instagram o Tik Tok. I social media funzionano perché la gente vede una cosa, prende spunto e poi se vuole sapere di più a fare più ricerca”.

Incubato a Cambridge

Il sito vive di pubblicità, ma non ci sono contenuti sponsorizzati, così come non c’è sostegno economico da parte di enti e istituzioni che hanno dimostrato interesse per il progetto. Non a caso, alla presentazione del 10 giugno a Roma, a Palazzo Grazioli alla sede della stampa estera sono intervenuti la presidente dell”e’Enit Alessandra Priante e da Mauro Battocchi, direttore generale per la crescita e promozione dell’export alla Farnesina.

“Ora siamo in una fase di startup, molto delicata e prima di vendere pubblicità serve avere il prodotto. Noi stiamo cercando di costruire qualcosa di molto solido che regga nel tempo, anche dando delle opportunità a delle aziende a fare delle pubblicità non a costi esorbitanti”, spiegano.

Un aiuto per pensare a come sarà il futuro arriva anche dall’essere stati accettati da Spark 2.0, incubatore del Kings College della Cambridge University, supportato da Belderton Capital, un grande venture capital britannico, che ha anche lanciato la banca Revolut. “Il finanziamento dipende dallo sviluppo del buisiness plan. L’idea è di rafforzarci e anche possibilmente espandere ad altri paesi l’esperienza italiana, magari cominciando dall’Europa”. L’input dall’incubatore è di muoversi in quella direzione. “Noi siamo caute, non vogliamo fare il passo più lungo della gamba”. “Però – chiudono con un sorriso – è anche una risposta al giornalismo che non si concentra solo sulle notizie negative e sa fare impresa”.