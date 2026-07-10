Prime video festeggia 10 anni in Italia. E ora il futuro è rosa

Tra conferme, riadattamenti da format internazionali e nuove produzioni tutte italiane Prime Video ha presentato la sua nuova offerta. Varietà ed emozione le parole chiave per una stagione che punta soprattutto a conquistare il pubblico femminile

Prime Video ha festeggiato a Roma i suoi primi 10 anni in Italia e il settimo compleanno del suo impegno nelle serie originali.

A presentare l’incontro, due donne: Nicole Morganti, responsabile originals per il Sud Europa, e Viktoria Wasilewski, general manager content. Non è un caso: in un management al femminile, si rafforza anche l’interesse per il mondo ‘rosa’, per un pubblico di giovani donne e per un’offerta molto comedy e rom-com.

Nicole Morganti

Dimmi due parole

Due le parole su cui Morganti e Prime Video Italia puntano.

La prima è ‘varietà’: “Ci piace sperimentare nuovi generi e idee”, spiega Nicole.

Ma il crossover non basta se non si riesce a coinvolgere gli spettatori, cosa che tutti i soggetti – televisioni e piattaforme – ripetono sempre più spesso. Quindi, la parola ‘emozione’, perché “il nostro obiettivo è dar vita a storie capaci di creare una vera connessione con il pubblico, e di emozionarlo”.

‘Un’altra madre’

Emozioni in palinsesto

Le emozioni della nuova stagione vanno dal romantico al thriller, fino alla vendetta.

‘Blame It on Rome’ è una rom-com prodotta da Colorado e Nebraska, e diretta da Francesco Carrozzini (il regista figlio di Franca Sozzani), con Gabrielle Union incinta non sa chi. Si vedrà nella prima metà 2027.

‘Un’altra madre’ è un thriller psicologico a base di relazioni familiari morbose. Prodotto da Lucky Red e Genesis, ha per protagonisti Alessandro Borghi e Sabrina Impacciatore, “nel mio primo ruolo da protagonista in un film drammatico”.

‘Come distruggere il mio ex’, che si sta girando in questi giorni, affida a Greta Scarano il ruolo di una donna abbandonata dal fidanzato dopo sette anni e assetata di vendetta.

‘Il giorno perfetto’ è una serie con protagonista una cinica wedding planner , diretta da Michela Andreozzi e interpretata da Diana Del Bufalo. Il set si aprirà a metà settembre.

Largo ai maschi

Stanley Tucci, l’amatissimo Nigel del ‘Diavolo veste Prada’ in collegamento con Roma racconta di essere molto felice di fare l’aspirante ladro della Gioconda in ‘Masterplan’, la cui ideazione ha preceduto il vero furto al Louvre dell’anno scorso. Il film arriverà il 16 ottobre.

Can Yaman, il sexy Sandokan alla turca dell’ultima stagione, sarà invece il fratello inetto con le donne di Giovanni Nasta, in ‘Bro’, prodotto da Lux Vide.

‘LOL – Speciale Halloween’

Dall’Italia nel mondo

In questi anni Prime Video Italia ha realizzate circa 60 produzioni locali, molte delle quali da esportare all’estero.

Per questa ragione, diverse serie vengono girate direttamente in inglese.

Succede per esempio con ‘Postcards from Italy’, prodotta da Gaumont e ambientata in una Palermo di forte appeal per il pubblico americano. Si vedrà nel 2027.

Ma succede anche in senso opposto, con l’adattamento di format internazionali. Dove un titolo come ‘The Traitors’, che si vede in 40 Paesi, nella versione italiana con la ‘castellana cinica’ Alessia Marcuzzi è stato particolarmente apprezzato e premiato. Lo si ritroverà, sempre prodotto da Fremantle, con un ricco cast (fra gli altri, Iolanda Renga, Lorella Cuccarini, Francesca Barra) in novembre con una seconda stagione.

A volte ritornano

E se i ritorni dell’anno sono molti, Nicole Morganti osserva che “questo non succede spesso nello streaming, ma significa che sono stati grandi successi”.

Per esempio, ‘LOL’, il cui ‘Speciale Halloween’ vedrà per la prima volta alla conduzione in video Marco Santin e Giorgio Gherarducci, i ‘Gialappi’, accanto a Lillo. E poi ‘The Traitors 2’, ‘The 50 2’, ‘Pesci piccoli 3’. Ma soprattutto il secondo (si annuncia divertentissimo) ‘Roast in Peace’, dove Michela Giraud metterà sulla graticola Fedez, Asia Argento, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani.

Così come ‘Love Me Love Me’, grandissimo successo dai libri di Stefania S., avrà un seguito e anche un ‘More’, dietro le quinte del film.



‘Roast in Peace’

Conclude Viktoria Wasilewski: “Mai come quet’anno abbiamo alzato l’asticella, con titoli nuovi e con l’ambizione di dare al pubblico italiano un’offerta all’altezza dei migliori streaming del mondo. Prime Video Italia è un vero hub di intrattenimento, che mese dopo mese arricchisce la sua library di nuovi canali”.

Gli iscritti infatti possono aggiungere all’abbonamento Prime quelli a canali come HBO Max, Infinity Selection, Paramount+, MGM+, Apple TV, Discovery+, LaB Channel, Anime Generation e Midnight Factory.

Senza dimenticare lo sport che permette di seguire in diretta esclusiva la miglior partita del mercoledì di Champions League, mentre i patiti del basket per ancora 10 anni potranno accedere alle partite dell’NBA.

E senza dimenticare i più giovani, che tra i 18 e i 24 possono iscriversi con uno sconto del 50%.