La ricchezza e ciò che resta

Di un calciatore sappiamo quasi tutto: quanto guadagna, che automobile guida, l’orologio che porta al polso e, grazie ai social, perfino gli interni dell’aereo con cui raggiunge il ritiro. Di come impieghi davvero la propria fortuna sappiamo molto meno. Il Mondiale, concentrando per qualche settimana sui suoi protagonisti una quantità di attenzione che nessun altro spettacolo eguaglia, rende ancora più evidente la sproporzione: la ricchezza dei campioni è visibilissima, le sue conseguenze molto meno.

A ricordarcelo è una frase attribuita da anni a Sadio Mané. Parla di dieci Ferrari, venti orologi tempestati di diamanti, due aerei privati, e si chiede che cosa tutto questo potrebbe davvero fare per lui e per il mondo. La fonte originaria è difficile da ricostruire e le parole potrebbero essere state tradotte o adattate lungo la loro circolazione in rete. Nel 2022, però, anche Reuters riportava quella dichiarazione raccontando la storia del calciatore senegalese.

La rete compie talvolta un’operazione curiosa: rende incerta una frase e, allo stesso tempo, riporta alla luce i fatti che quella frase dovrebbe riassumere. Nel caso di Mané, la scuola e l’ospedale finanziati a Bambali, il villaggio in cui è cresciuto, non appartengono alla mitologia motivazionale di Instagram. Esistono, così come esiste il contributo mensile (circa settanta euro) che da anni raggiunge ogni famiglia del villaggio, poco più di duemila persone. La reputazione ha retto anche senza la certezza assoluta della citazione, perché a sostenerla non era una didascalia, ma una sequenza di comportamenti verificabili.

È qui che la storia diventa interessante anche fuori dal calcio. Le piattaforme sembrano costruite per mostrare la ricchezza nella sua forma più semplice e immediata. Una Ferrari comunica il successo prima ancora che il video sia cominciato. Un orologio porta con sé il proprio prezzo. Una villa ripresa dall’alto non ha bisogno di spiegazioni. Una scuola, invece, funziona diversamente: non abbaglia, non entra in quindici secondi di reel, e chiede anni per dimostrare il proprio valore. Un ospedale produce meno clic di un’auto sportiva, ma continua a curare quando il post è già sparito dal flusso. Il lusso ha una forza di esposizione superiore; l’utilità sociale ha una durata maggiore.

La ricchezza è diventata un contenuto. La reputazione resta un processo

Naturalmente una donazione non trasforma un campione in un modello, e sarebbe ingenuo stilare una classifica morale dei calciatori. Anche la generosità può essere esibita e diventare uno strumento di marketing. Una fondazione può servire una comunità oppure limitarsi a proteggere l’immagine di chi l’ha creata. La differenza emerge nel tempo: contano la continuità, la proporzione delle risorse impiegate, la possibilità di verificare ciò che è stato realizzato davvero.

Mané, del resto, non è un’eccezione: molti sportivi finanziano ospedali, scuole, interventi contro la povertà educativa. Ma il campione tra automobili, sponsor e abiti costosi è un’immagine immediata e commerciabile, mentre raccontare gli effetti di un investimento sociale richiede più tempo, più dati, più persone a cui dare voce.

I social hanno complicato lo schema. Continuano a premiare ciò che colpisce al primo sguardo, ma hanno allargato il numero di persone capaci di partecipare alla costruzione della biografia pubblica di un atleta. Una fotografia scattata a Bambali, la testimonianza di chi frequenta quell’ospedale o quella scuola, possono riemergere anni dopo su TikTok o su YouTube, essere controllate, contestate, condivise di nuovo. Il risultato non è sempre accurato (lo dimostra la stessa incertezza sulla frase di Mané), ma consente a storie un tempo confinate alla cronaca locale di raggiungere un pubblico globale.

La reputazione si forma proprio in questa tensione. L’algoritmo contribuisce a decidere che cosa vedremo oggi, e privilegia quasi sempre l’immagine più veloce da capire. Non ha però l’ultima parola su ciò che resterà. Gli oggetti certificano la ricchezza; sono i comportamenti ripetuti a dare un senso al successo.

Il Mondiale assegna la Coppa in base ai gol. Fuori dal campo la misura è meno esatta e chiede più tempo. Un’automobile racconta che qualcuno ha avuto successo. Una scuola racconta che cosa ha deciso di farne