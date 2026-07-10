Torino racconta duemila anni di storia per progettare il futuro

Un film di 18 minuti commissionato dal Comune a Punto Rec Studios apre il confronto tra il sindaco Lo Russo, Università e Politecnico. La comunicazione diventa parte della strategia con cui la città costruisce la propria identità e il proprio posizionamento.

Prima il racconto della città, poi la discussione sul suo futuro. Non è una scelta casuale quella compiuta dal Comune di Torino, che ha aperto il confronto pubblico sulla trasformazione della città con la proiezione del film “Torino: la storia della città, da Augusta Taurinorum a oggi”, realizzato da Punto Rec Studios, e presentato nella bella sede di Galleria d’Italia ospiti di Intesa Sanpaolo.



Commissionato dall’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Lo Russo, con la collaborazione della Camera di Commercio di Torino, e la sponsorship di Iren, il film condensa oltre duemila anni di storia in diciotto minuti: dalla fondazione romana alla capitale sabauda, dal Risorgimento alla prima capitale d’Italia, dalla Torino industriale fino alla città dell’innovazione e della conoscenza.



Più che un documentario celebrativo, è un manifesto narrativo. Il messaggio è chiaro: Torino ha attraversato nei secoli profonde trasformazioni economiche e sociali senza perdere la propria identità, trovando ogni volta una nuova vocazione. Ed è proprio questa capacità di reinventarsi che oggi viene proposta come la principale risorsa della città.

La conversazione che è seguita, moderata dalla giornalista Chiara Pottini, con il sindaco Lo Russo, la rettrice dell’Università di Torino Cristina Prandi e il rettore del Politecnico Stefano Corgnati, si è sviluppata esattamente lungo questo filo conduttore. Quasi tutti gli interventi hanno ripreso i temi introdotti dal film: il cambiamento come condizione permanente, il ruolo della conoscenza, il capitale umano, la sostenibilità, l’attrazione internazionale e la capacità di costruire una nuova fase di sviluppo.

A sinistra Cristina Prandi, Rettrice Università di Torino, il Sindaco Stefano Lo Russo e Stefano Paolo Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino.

La città dei saperi

Il primo tema emerso dal confronto riguarda il ruolo degli atenei. Torino può contare su due università che insieme raccolgono circa 130 mila studenti e rappresentano uno dei principali motori della trasformazione urbana. Per Lo Russo la “città universitaria” non è soltanto un insieme di sedi accademiche, ma un progetto di sviluppo che coinvolge residenze, trasporti, servizi, cultura e qualità della vita.

Cristina Prandi ha insistito sul concetto di “umanesimo scientifico”: la formazione del futuro nasce dall’integrazione tra discipline tecnologiche e umanistiche, con una didattica sempre più esperienziale e orientata alla formazione continua. La sfida, ha spiegato, è innovare senza perdere il valore della conoscenza.

Stefano Corgnati ha invece proposto una lettura storica dello sviluppo industriale della città. Se alla fine dell’Ottocento l’automobile rappresentava il massimo concentrato di tecnologia e conoscenza, oggi quella densità si è spostata verso l’intelligenza artificiale, l’aerospazio, l’energia, il digitale e il biomedicale.

Torino, secondo il rettore del Politecnico, dispone di un enorme patrimonio di competenze che deve trasformarsi da “energia potenziale” a “energia cinetica”.

Attrarre talenti prima ancora che studenti

Entrambi i rettori hanno insistito su un punto: oggi gli studenti possono scegliere qualsiasi università europea. Se scelgono Torino, lo fanno consapevolmente. Conta naturalmente la qualità degli atenei, ma conta altrettanto la città: una dimensione urbana vivibile, servizi efficienti, spazi verdi, impianti sportivi, collegamenti rapidi, una forte vita culturale e la possibilità di vivere un’esperienza

internazionale.

Il riconoscimento ottenuto da Torino come migliore città europea per gli studenti Erasmus è stato indicato come la conferma di questa attrattività.

L’obiettivo, però, non è soltanto attirare studenti, ma trasformarli in cittadini temporanei o permanenti, costruendo una comunità capace di accogliere e integrare.

La crisi dell’automotive e la nuova identità

Lo Russo non ha eluso il tema più delicato. La crisi dell’automotive continua a rappresentare il principale elemento di debolezza dell’economia torinese. Ma, secondo il sindaco, è una crisi europea, non soltanto cittadina.

Se si escludesse questo comparto, ha osservato, Torino mostrerebbe indicatori in crescita praticamente ovunque: turismo, valori immobiliari, trasformazione urbana, università, aerospazio, grandi eventi e attrattività internazionale.

La vera sfida diventa quindi rafforzare questi punti di forza senza rinunciare alla tradizione manifatturiera che ha costruito la storia della città.

Sostenibilità, demografia e inclusione

Accanto alla trasformazione economica, il dibattito ha affrontato i temi della qualità ambientale e della sostenibilità.

Lo Russo ha ricordato gli investimenti sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la valorizzazione dei parchi e dei fiumi e il ruolo del paesaggio come elemento competitivo. Per i giovani, ha osservato, la qualità della vita pesa ormai quanto l’offerta formativa.



Più articolato il ragionamento sulla demografia. Torino ha interrotto il lungo calo dei residenti, ma resta alle prese con una forte riduzione delle nascite. Da qui il tema dell’immigrazione, affrontato dal sindaco con una prospettiva storica.

Torino, ha ricordato, è sempre stata una città costruita dalle migrazioni: prima quelle dalle campagne piemontesi, poi dal Mezzogiorno, successivamente dall’Europa orientale, dal Nord Africa e dall’Asia. Ogni trasformazione ha prodotto conflitti, ma anche nuova ricchezza sociale ed economica.

Anche le università hanno sottolineato il proprio ruolo nell’integrazione delle comunità internazionali, chiamate sempre più spesso a convivere anche quando provengono da Paesi coinvolti in tensioni geopolitiche.

La comunicazione come politica urbana

Nelle battute finali il dibattito si è spostato quasi naturalmente sul tema della comunicazione.

Alla domanda su quale fosse la formula che meglio descrive oggi Torino, Lo Russo ha scelto “tradizione e innovazione”; Corgnati ha risposto semplicemente “futuro”; Prandi ha richiamato il valore dell’accoglienza.

Ma è stata soprattutto la conclusione del sindaco a spiegare il senso dell’intera iniziativa. La città, ha osservato, non coincide con il Comune: è un sistema composto da istituzioni, università, imprese, fondazioni e cittadini. E anche i media hanno una responsabilità nel costruirne la reputazione.



È probabilmente questo il messaggio più interessante dell’incontro. Il film di Punto Rec non è stato soltanto un’introduzione audiovisiva. È diventato il dispositivo narrativo attraverso cui Torino prova a raccontare se stessa e a costruire il proprio posizionamento. In una fase in cui le città competono sempre di più sulla capacità di attrarre persone, talenti e investimenti, la comunicazione non è più un elemento accessorio dell’azione amministrativa: diventa una vera politica urbana.