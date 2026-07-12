A Repubblica dal 2016, vicedirettore dal 2024, il giornalista resterà alla guida del giornale fino alla nomina del nuovo direttore

Il Gruppo Gedi ha nominato di Stefano Cappellini come direttore responsabile ad interim di la Repubblica, con effetto immediato.

La scelta è stata annunciata dopo giorni molto tesi in redazione, successivi alla notizia dell’uscita di Mario Orfeo – che da settembre ricoprirà il ruolo di direttore editoriale a Qn Media. La comunicazione ha aperto lo scontro tra lo stesso Orfeo e i giornalisti, culminata con il voto di sfiducia di venerdì sera.

Giornalista, autore televisivo e saggista, è autore di numerosi libri dedicati alla politica e alla società italiana, Cappellini, 51 anni, dal 2024 era vicedirettore del quotidiano.

A Repubblica dal 2016, a Largo Fochetti ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, affermandosi come una delle firme di riferimento nell’analisi politica e nell’attualità. In precedenza è stato Direttore de Il Riformista e Caporedattore de Il Messaggero.

Profondo conoscitore del giornale e della redazione, si precisa nella nota, Cappellini avrà la responsabilità della direzione editoriale della testata fino al completamento definitivo del processo di nomina del Direttore Responsabile.