Classifica programmi d’informazione social: il Tg1 si conferma. Gruber con Vannacci e Nuzzi top del mese

Un caldissimo mese di giugno è stato il contesto della sfida – fuori dalla stagione commerciale, con tra i favoriti in pista ovviamente più i tg che programmi di approfondimento – tra i brand tv d’informazione. Tra numeri in caso, per visulizzazioni e interazioni, dietro la confermata leadership del Tg1 spiccano le performance del giornalista di Mediaset, in classifica con 2 programmi e della giornalista di La7, spinta sopratutto dall’intervista con il generale in pensione.

La Top 15 dei programmi d’informazione più attivi sui social, realizzata per Primaonline da Sensemakers, fa registrare a giugno un significativo calo dei volumi rispetto all’exploit del mese precedente, con una contrazione di circa il 40% sia nelle interazioni sia nelle video views. E questo nonostante un quadro generale della cronaca nazionale internazionale decisamente hot.



Annunciata varie volte e poi realmente verificatasi, è finalmente arrivata la tregua tra Iran e Usa. Roberto Vannacci ha fatto il suo partito ed è andato ospite dal ‘nemico’, a La7 da Lilly Gruber, a raccontare le sue intenzioni. La cronaca nera si è infittita di altre storie agghiaccianti, ma con in primo piano sempre Garlasco. Donald Trump ha preso malamente di mira Giorgia Meloni, ma hanno conquistato i media e le piattaforme anche le contestazioni ambientaliste ad Edi Rama in Albania.

Il tutto, insieme al caldo già fortemente fuori misura in tutta Europa e nel nostro Paese.

La graduatoria, oltre la conferma di Chiocci…

Anche a giugno il Tg1 rimane in vetta nettamente sia per video views (127,2 milioni) che per interazioni (4,7 milioni). Lato video, spicca la conquista del podio da parte di Gianluigi Nuzzi, secondo con ‘Dentro la Notizia’ (in flessione, comunque) e terzo con ‘Quarto Grado’.

Tra i contenuti che hanno generato il maggiore coinvolgimento emergono due casi di cronaca: la morte della piccola Beatrice, di appena due anni, vittima dei maltrattamenti da parte della madre e del suo compagno. E quindi la vicenda delle due sorelline scomparse da una casa-famiglia in Abruzzo e ritrovate il 21 giugno a Formia.



La distribuzione delle performance risulta piuttosto equilibrata tra i contenuti pubblicati, mentre la maggior parte delle video views è concentrata su Facebook e TikTok, che si confermano le principali piattaforme per la diffusione dei contenuti del programma. Il mix di performance tra due anime social così differenti dimostra la programmatica eterogeneità delle audience del programma.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Contro tendenza la crescita di Gruber

Nella graduatoria per interazioni, invece, al secondo posto si colloca il Tg3 ed al terzo ‘Otto e Mezzo’, comunque capace di conseguire pure la sesta posizione per video views.

In controtendenza rispetto al quadro generale, il programma di Lilli Gruber registra una crescita significativa, con volumi di interazioni e video views più che triplicati rispetto a maggio.

A trainare le performance è stata la partecipazione del fondatore di Futuro Nazionale, che ha dato origine a numerosi botta e risposta tra Lilly ed il generale, successivamente spillolati e rilanciati sui social.



La centralità del tema emerge con chiarezza anche dall’analisi dei contenuti: oltre il 70% delle video views complessive del mese è stato generato da post che riportavano il nome “Vannacci” nella didascalia, evidenziando il forte potere di attrazione della figura all’interno della conversazione social.



Fermi o fermati molti dei programmi di approfondimento, a giugno sono entrati in classifica tanti tg, con una significativa presenza dei telegiornali regionali della Rai, con Lombardia e Toscana in grande spolvero grazie anche alla ‘localizzazione’ delle problematiche legate al cambiamento climatico e al turismo.

Mediaset e Rai quasi in pareggio

In tema scuderie di brand, nel ranking per video views la Rai stavolta quasi pareggia le sette presenze di Mediaset e ‘brilla’ con il primo posto del Tg1, il quarto del Tg3, il quindicesimo del Tg2, e nelle sei presenze complessive l’ottavo posto di Report (prima che arrivassero le notizie e si accendessero le polemiche sull’attentato a Sigfrido Ranucci).

Per La7 le altre due collocazioni in classifica, con Enrico Mentana a fianco di Gruber. Nel ranking per interazioni, invece, sei presenze Rai (tutte in top ten), cinque Mediaset e quattro de La7.

Best performing post: Albania su FB, Gruber su Instagram

Nelle classifiche di giugno dei ‘best post’ – la top tre di Facebook, Instagram, X e TikTok – vince la Rai. Il Tg1 prevale su due piattaforme, con un video su TikTok che fa il numero di ‘interaction overall’ più ampio e un reel di Instagram sull’esame di maturità. Mentre il Tg3 è in cima al podio di Facebook dedicandosi all’Albania e ‘Report’ a quella di X parlando del Decreto Lavoro.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

L’analisi del ranking evidenzia una riduzione delle performance rispetto al mese precedente. Anche le property ai vertici del ranking su singola piattaforma, registrano volumi di interazioni pressoché dimezzati.

In questo contesto, Instagram rappresenta l’unica piattaforma che mantiene livelli di performance in linea con maggio, mostrandosi, nel mese, il canale più resiliente nella capacità di generare engagement.