La solitudine di Report? Ranucci: “Con replica su Raiplay prima nei Trend Topic”

“Oltre 2,6 milioni di follower, solo su Facebook ha visto il post sulla sospensione delle repliche, di cui 1,6 milioni si tratta di follower non abituali. Ma il dato incredibile è che oltre il 37% sono giovani dai 18 ai 35 anni. Mentre il post sulla denuncia di Fdi contro di me ha raccolto 1,4 milioni di visualizzazioni, con oltre il 30% sotto i 30 anni”. Lo scrive su Facebook Sigfrido Ranucci, in un post dal titolo ‘I numeri della presunta solitudine di Report’.

“Mentre grande risultato ha raccolto l’iniziativa di lanciare le repliche sui social, ne ha beneficiato RaiPlay, che come # è risultata per la prima volta nella sua storia prima nei Trending Topic dove è entrata anche #giulemanidareport – aggiunge il conduttore di Report – Mentre, a proposito di solitudine, l’appuntamento con il mio #DiarioDiUnTrapezista” è “il 20 luglio a Viterbo, dove è registrato il tutto esaurito”.

La redazione di Report aveva reagito con forza alla sospensione delle repliche estive decisa dalla Rai, rivolgendo un appello diretto al pubblico della trasmissione.

Ieri Ranucci ha commentato le anticipazioni di stampa sull’esposto che Fratelli d’Italia si accingerebbe a depositare in Procura, per chiedere ai magistrati di chiarire il rapporto tra Ranucci e Valter Lavitola e i presunti affari di Lavitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. “Non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola – ha sottolineato – Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l’esposto di Fratelli d’Italia si basa su presupposti del tutto errati”.

Lavitola – ricorda Adnkronos – è indagato nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato nell’ottobre scorso davanti all’abitazione di Ranucci.