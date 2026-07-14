NEM acquisisce il 100% di Post Eventi che rinomina Eventi NEM: Pizzi AD, Possamai presidente

Dopo Telefriuli, Nord Est Multimedia (NEM) annuncia l’acquisizione del 100% di POST EVENTI, che contestualmente assume la nuova denominazione di EVENTI NEM, completando dunque il passaggio integrale della proprietà dal gruppo ItalyPost.

Alessandra Pizzi

Rinnovata la governance: nel CdA Alessandra Pizzi (amministratore delegato), Marco Bogni e Giuseppe Cerbone. Paolo Possamai (presidente).

Giuseppe Cerbone

L’operazione rafforza la presenza del gruppo nel settore degli eventi e dei festival con una società pienamente integrata nell’ecosistema editoriale e multimediale, e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del gruppo, consolidando la strategia di sviluppo delle attività dedicate all’ideazione, organizzazione e gestione di eventi, festival e iniziative speciali. La nascita di EVENTI NEM consentirà di integrare ancora più efficacemente queste attività con il sistema editoriale e multimediale del gruppo, valorizzando competenze, contenuti e relazioni con il territorio.

Enrico Marchi (foto Ansa)

«L’assunzione del controllo totale su Eventi Nem -sottolinea Enrico Marchi, presidente del Gruppo – risponde all’obiettivo di liberare più compiutamente lo sviluppo della strategia sul versante degli eventi, in una logica pienamente integrata con gli altri media di Nem. In questo senso, gli eventi contribuiscono alla definizione del piano editoriale nel suo complesso e alla coltivazione di rapporti con le comunità dei territori in cui Nem è leader. Abbiamo maturato dunque un altro passo verso una multimedia company capace di essere la voce del Nord Est»

Una nuova sede per EVENTI NEM

La società avrà la propria sede in Via Tommaseo 90 a Padova, di fronte alla storica redazione de Il Mattino di Padova. Una collocazione che rafforza il legame operativo e strategico con le testate e le attività editoriali del gruppo, favorendo una stretta collaborazione tra informazione, produzione di contenuti ed eventi.

L’acquisizione è stata realizzata con il supporto di Banca Finint, che ha affiancato Nord Est Multimedia anche nella precedente operazione di acquisizione di Telefriuli, confermando il proprio ruolo di advisor nelle operazioni di sviluppo e crescita del gruppo.

Con il nuovo assetto societario, spiega una nota, EVENTI NEM si propone come la piattaforma del Gruppo dedicata all’ideazione, alla progettazione e alla gestione di eventi, pienamente integrata con il sistema media di Nord Est Multimedia.

La società opererà valorizzando le sinergie editoriali, commerciali e produttive tra le diverse realtà del Gruppo, con l’obiettivo di creare format innovativi, rafforzare il rapporto con aziende, istituzioni e territori e ampliare ulteriormente l’offerta di eventi proprietari.

Eventi NEM, piattaforma degli eventi del Gruppo

Eventi NEM (già Post Eventi) è la società del Gruppo NEM dedicata all’ideazione, alla progettazione e all’organizzazione di eventi culturali, economici e scientifici. Tra le principali manifestazioni figurano il Galileo Festival della Scienza e Innovazione di Padova, il Festival Città Impresa di Treviso, Trieste Next – Festival della Ricerca Scientifica, oltre ai festival itineranti WeFood, dedicato alla valorizzazione del mondo agroalimentare, e Open Factory, incentrato sul capitale umano e sulla cultura manifatturiera.

La società sviluppa inoltre gli eventi di proprietà del Gruppo NEM, tra cui lo Sport Business Forum e il Link Media Festival, oltre a un articolato calendario di forum e conferenze dedicati ai grandi temi dello sviluppo economico e sociale del Paese e del Nord Est. Tra questi figurano appuntamenti di grande partecipazione dedicati alle infrastrutture, all’energia, alla transizione ecologica, all’innovazione e alla competitività delle imprese, nonché format consolidati come i Top 100 e i Top 500, che valorizzano le eccellenze imprenditoriali dei territori, e il ciclo di incontri dedicato ai distretti manifatturieri, incentrato sull’analisi delle principali filiere produttive dei territori. Attraverso queste iniziative, Eventi NEM contribuisce a creare occasioni di confronto tra imprese, istituzioni, università, mondo della ricerca e società civile.

Ogni anno Eventi NEM realizza circa un centinaio di giornate di eventi, in collaborazione con le Università di Padova, Verona, Venezia Ca’ Foscari, Udine e Trieste e con autorevoli centri di ricerca e think tank nazionali, favorendo il trasferimento della conoscenza e il dialogo tra il mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Nel corso degli anni le manifestazioni hanno ospitato Premi Nobel, scienziati, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle istituzioni, affermandosi come punti di riferimento nel panorama nazionale degli eventi dedicati alla conoscenza, all’innovazione e allo sviluppo.

Chi è NEM



NEM Nord Est Multimedia è una società promossa da Banca Finint e partecipata, oltre che da Finint stessa, anche da numerose delle principali famiglie imprenditoriali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il disegno d’impresa, a partire dall’acquisizione delle sei testate Gedi a Nord Est, consiste nella costruzione di un gruppo multimediale attivo anche nel campo televisivo, radiofonico, digitale, degli eventi. A tale disegno hanno aderito Alessandro Banzato (Acciaierie Venete), Giampietro Benedetti (Danieli Group), famiglia Carraro (Finaid), Confindustria e Ance Udine, famiglia Curti (Bluenergy), Fondazione CRTrieste, Angelo Mandato (Bioman), famiglia Nalini (Carel Group), VideoMedia (Confindustria Vicenza), Carlo Pizzocaro (Fidia farmaceutici), famiglia Canella (supermercati Alì), Federico De Stefani (Sit), famiglia Zanatta (Tecnica Group), famiglia Cattaruzza (Ocean Group), famiglia Samer (Samer Group), Fondazione CariVerona.

foto apertura: Paolo Possamai