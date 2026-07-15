Sito di news interamente realizzato con Ai: partono segnalazione ed esposto ad Agcom

“Dopo aver ascoltato la Relazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e averne apprezzato, in particolare, il riferimento alla urgente necessità di salvaguardare la qualità dell’informazione, ho segnalato al Presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella, il sito di notizie we-news.com realizzato completamente con l’intelligenza artificiale”. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini.

we-news.com

“Si tratta – spiega – di una piattaforma web che si dichiara ‘una testata di informazione in tempo reale che copre l’Italia e il mondo’, mentre a ben guardare gli articoli di ogni settore, dalla Politica alla Cronaca, dall’Economia alla Salute, sono redatti solo da agenti dichiaratamente AI. In sostanza non risulta impiegato nessun giornalista e lo stesso direttore non risulta essere un giornalista. La minaccia all’informazione da parte di siti come questo riguarda le fondamenta stesse della democrazia”.

Anche la Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato giornalisti del Trentino-Alto Adige – riporta Ansa – hanno inviato un esposto all’Agcom “per segnalare come anche in Italia ormai società straniere (questa ha sede a Hong Kong) si stiano impadronendo dello spazio digitale per fare pseudo-informazione, certamente non professionale, che falsa il dibattito pubblico e mette a rischio la vita democratica del Paese”.

“Abbiamo bisogno di leggi chiare perché la globalizzazione non può in questo caso coincidere con la globalizzazione dell’informazione e il saccheggio delle notizie prodotte da chi vive di informazione pura e indipendente – prosegue la nota Fnsi -. In questo caso non si tratta di trovare un equilibrio tra libertà d’impresa e diritto d’autore, come sta provando a fare l’Europa. Qui si deve semplicemente impedire a soggetti stranieri di spacciare per informazione le fake news e di asservire le notizie al verosimile. Come sindacato dei giornalisti continuiamo a chiedere che l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore venga regolamentato”.