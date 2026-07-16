Lombardia, 7 milioni alle imprese per assumere ricercatori: contributi fino a 56 mila euro

Regione Lombardia punta sul trasferimento delle competenze dalla ricerca alle imprese e mette sul piatto 7 milioni di euro per favorire l’assunzione di personale altamente qualificato.

Si sono aperti i termini per partecipare al bando ‘Talenti – Trasferimento delle conoscenze’, destinato alle piccole e medie imprese lombarde che intendono rafforzare i propri processi di innovazione attraverso l’inserimento di ricercatori.



La misura, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, di concerto con l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, finanzia l’assunzione di profili in possesso di un dottorato di ricerca che abbiano concluso da non oltre dodici mesi una collaborazione con un organismo di ricerca nell’ambito di attività scientifiche.

L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari al 70% del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, fino a un massimo di 56.000 euro per un periodo di 24 mesi. Per i contratti a tempo determinato il contributo copre il 60% del costo, con un tetto di 48.000 euro e una durata massima di 12 mesi.



Ogni impresa potrà beneficiare dell’incentivo per una sola assunzione, a condizione che il contratto sia stato sottoscritto dopo l’entrata in vigore della misura. Possono partecipare le PMI regolarmente costituite e attive con almeno una sede operativa in Lombardia.

L’obiettivo è favorire il trasferimento di conoscenze e tecnologie dal mondo della ricerca al sistema produttivo, sostenendo l’ingresso nelle aziende di competenze in grado di accelerare i processi di innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica.

“Questa è una misura nuova con cui Regione Lombardia continua a investire sui giovani talenti e sulla competitività delle imprese. Vogliamo fare incontrare il patrimonio di competenze sviluppato dalla ricerca con le esigenze del sistema produttivo, rafforzando il

ruolo della Regione come ponte tra giovani talenti e le aziende che trasformano innovazione in crescita e sviluppo”, afferma l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi.



Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi. La procedura è a sportello: le richieste saranno esaminate in ordine cronologico fino all’esaurimento delle risorse disponibili.