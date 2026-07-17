Pierangelo Giovanetti è il nuovo portavoce del Garante della Privacy

Dal primo settembre Pierangelo Giovanetti, attuale portavoce dell’Autorità nazionale Anticorruzione, sarà il nuovo direttore del Servizio comunicazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati.

Giovanetti, trentino d’origine, ex direttore del quotidiano ‘L’Adige’ di Trento e inviato speciale di ‘Avvenire’, autore di libri e saggi di attualità e una lunga esperienza nel giornalismo, è arrivato primo nella graduatoria di merito e di titoli della selezione avviata dal Garante lo scorso dicembre.

A settembre lascerà dunque l’Anac, dopo oltre cinque anni nel ruolo di portavoce.

fonte Ansa