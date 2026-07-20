Osvaldo De Paolini lascia il Giornale

L’uscita del giornalista economico arriva a ridosso del debutto in edicola della testata in una nuova veste. Il numero del 21 luglio sarà il suo ultimo

A ridosso del debutto in edicola della nuova grafica, Osvaldo De Paolini prepara il suo addio al Giornale.

Approdato alla testata degli Angelucci nell’estate del 2023, dopo l’uscita – non senza polemica – dal Messaggero, De Paolini ne era diventato vicedirettore prima e, dallo scorso dicembre, condirettore affiancando Tommaso Cerno.

Sotto la sua guida per la testata nell’aprile del 2024 era arrivato anche il lancio del settimanale economico ‘Moneta’. Il numero, in edicola sabato scorso, è stato anche l’ultimo firmato dal giornalista.

Dietro l’addio la sensazione che sia arrivata la fine di un percorso, in cui De Paolini pensa di aver dato il suo contributo, sotto vari punti di vista: dal riposizionamento della testata, almeno per le pagine dedicate all’economia come prodotto adatto alla borghesia moderata, all’impegno sugli eventi e al rapporto con il mondo degli investitori.

Un percorso che tra l’altro ha visto il Giornale dopo anni di passivo arrivare a break even.