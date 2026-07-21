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Cipresso abbattuto sulla Nave di Puglia
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Cipresso abbattuto sulla Nave di Puglia

di Redazione PrimaOnline
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il Ministro della Cultura Alessandro Giuli il 20 luglio si è recato a Il Vittoriale degli Italiani per un sopralluogo con il presidente Giordano Bruno Guerri e il personale tecnico della Fondazione, dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi l’Alto Garda.

La tempesta ha provocato la caduta di numerosi cipressi e gravi danni, tra cui il cedimento dell’albero maestro della Nave Puglia. Per fortuna la Prioria, l’abitazione del Poeta, è rimasta intatta. Nel corso della visita, il Ministro Giuli ha potuto visitare l’intero Vittoriale, compreso il nuovo Auditorium appena restaurato, che ospita il biplano SVA del volo su Vienna e in questi mesi anche la mostra del grande fotografo Lorenzo Cappellini.

Il Vittoriale degli Italiani, uno dei luoghi simbolo della cultura italiana e dell’eredità di Gabriele d’Annunzio, che ogni anno accoglie oltre 300.000 visitatori provenienti da tutto il mondo, prosegue le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino, con l’obiettivo di restituire nel più breve tempo possibile la piena fruizione di ogni area del vasto Parco dannunziano. Nonostante i danni causati dal maltempo, il Vittoriale non ha mai chiuso le proprie porte e continua ad accogliere i visitatori con il biglietto d’ingresso a tariffa ridotta.

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