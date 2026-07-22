Rai nomina Mauro Giliberti corrispondente da Bruxelles

Mauro Giliberti, classe 1979, in Rai dal 2010 come inviato e poi caposervizio della trasmissione Porta a Porta di Rai 1 condotta da Bruno Vespa, è stato incaricato ieri dall’amministratore delegato della Rai Gianpaolo Rossi di assumere il ruolo di corrispondente da Bruxelles a far data dal primo settembre. E’ quanto riporta il Quotidiano di puglia.

Già direttore di TeleRama e autore per Nuovo Quotidiano di Puglia della rubrica “Oltre la Porta”, laureato con lode in Giurisprudenza, ha conseguito la seconda laurea con lode in Scienze politiche e relazioni internazionali e infine, dopo un master in management, il dottorato di ricerca alla Cattolica del Sacro Cuore.