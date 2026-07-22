Un’agenzia indipendente nella nuova legge cinema

Dopo un laborioso lavoro di “composizione” tra le diverse proposte, arriva in commissione cultura il testo unificato che introduce nel settore una significativa rivoluzione.

Lo stato di avanzamento della nuova legge sul cinema e l’audiovisivo che apporterà una significativa rivoluzione nelle modalità del sostegno statale al settore, è a buon punto.

Viene confermato a Prima da ambienti bene informati, che oggi il testo unificato delle varie proposte arriva all’approvazione della Commissione VII della Camera, con la discussione in Aula già calendarizzata per venerdì 31 luglio.



Il Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, è riuscito nell’intento di arrivare al “testo unificato” tra le diverse proposte di legge sul cinema e audiovisivo (prima firmataria Elly Schlein per il Pd, Gaetano Amato per il M5s, Valentina Grippo per Italia Viva e – da ultimo – Giorgia Latini per la Lega) e la delega piena al governo prevista dalla proposta dello Mollicone (Fdi).

Un’agenzia sul modello francese

Alla base della nuova legge, confermata dalle stesse fonti, c’è l’istituzione di una “Agenzia” autonoma, fortemente ispirata al modello del CNC francese (Centre national du cinéma et de l’image animée), che dovrebbe incorporare le attività finora svolte dalla Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con una “governance” indipendente e in particolare un direttore

grande esperto del settore. Anche la composizione delle nuove commissioni ministeriali che dovranno valutare le istanze di sostegno al settore dovranno garantire autonomia, incompatibilità e trasparenza.



Attualmente la normativa italiana di riferimento è la Legge 14 novembre 2016, n. 220, nota come Legge Cinema e Audiovisivo. Questa legge ha istituito un Fondo annuale per lo sviluppo del settore (oltre 700 milioni di euro stanziati) e un sistema di agevolazioni fiscali (Tax Credit) fino al 40% per le imprese di produzione.

I recenti dibattiti parlamentari, i ritardi ministeriali e le polemiche sulla gestione dei fondi pubblici e dello “splafonamento” del Tax Credit, hanno accelerato una nuova riforma complessiva del settore cinema e audiovisivo, il più possibile sganciata dalla politica.

In particolare sulle orme del modello francese la nuova legge prevede di scorporare la gestione dei fondi dal Ministero della Cultura, affidandola a un ente terzo, l’Agenzia, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria, sebbene sotto la vigilanza dello Stato.

La nascita dell’Agenzia punta a standardizzare i controlli, prevenire l’allocazione scorretta delle risorse e rendere automatici i paletti anti-speculazione già parzialmente introdotti con i decreti ministeriali sui tetti massimi al Tax Credit.

Come cambia il Tax Credit

Mentre il Parlamento lavora alla convergenza politica sul testo della nuova legge il Ministero della cultura e il Ministero dell’Economia hanno già varato decreti correttivi urgenti per inserire tetti massimi di credito d’imposta per singola impresa, gettando le basi normative che la nuova Agenzia si troverà a gestire.

Il nuovo Tax Credit, ridisegnato dal decreto interministeriale MIC – MEF punta a ridurre i costi per lo Stato, stringere i controlli e bloccare le speculazioni. L’aliquota ordinaria rimane al 40% solo per i produttori indipendenti, ma vengono introdotti rigidi tetti massimi e forti penalizzazioni per chi non è autonomo.

Per i Produttori non indipendenti l’aliquota scende drasticamente al 25% e il tetto massimo per opera, fiissato a 9 milioni di euro,

può salire a 18 milioni solo se almeno il 30% delle risorse arriva da investimenti esteri fuori dall’Italia.

La presentazione delle domande avviene esclusivamente online.



Infine per evitare le vecchie distorsioni del mercato (come i film girati solo per incassare il bonus), le regole attuative impongono: certificazione obbligatoria dei costi,limiti per i compensi ai registi e attori (Star System), e obbligo di uscita nelle sale cinematografiche.

In apertura: Federico Mollicone ed Elly Schlein (collage con foto Ansa)