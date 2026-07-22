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De Paolini nuovo direttore de Il Gazzettino. Papetti diventa direttore editoriale

di Redazione PrimaOnline
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Fresco di uscita dal Giornale, dal 2 settembre De Paolini assumerà la direzione de Il Gazzentino, rientrando nel gruppo Caltagirone. Papetti rimarrà direttore editoriale, mentre per Boffo e Calia ruoli da vicedirettori.

Era da tempo che si parlava dell’uscita di Roberto Papetti dalla direzione del ‘Gazzettino’ dopo vent’anni di lavoro. Papetti passa il testimone a Osvaldo De Paolini che sarà in carica dal 2 settembre, affiancato da Guido Boffo e  da Antonello Calia, entrambi con l’incarico di vicedirettori. Papetti  rimarrà direttore editoriale. 

De Paolini, che ha appena lasciato la condirezione del ‘Giornale‘ – assunta a dicembre 2025 -, conosce molto bene il gruppo Caltagirone Editore essendo stato vice direttore vicario del Messaggero fino al giugno del 2023. Ha una  una lunga esperienza nel giornalismo economico e politico.

Nel comunicato sulla nomina diffuso da Caltagirone Editore viene raccontato il suo curriculum da quando ha iniziato il lavoro di giornalista nel 1976 a ‘Il Mondo’, per poi passare alla redazione economica di ‘Panorama’.
Nel 1978 è entrato a ‘Il Sole 24 Ore’, dove ha ricoperto incarichi via via più importanti fino a diventare caporedattore centrale. Nel 1988 ha contribuito alla nascita del dorso ‘Finanza & Mercati’. Nel corso della carriera è stato condirettore di ‘Mondo Economico’, direttore di ‘Gente Money’, vicedirettore unico de ‘Il Giornale’ (1997-2001), fondatore e direttore del quotidiano ‘Finanza & Mercati’, direttore di ‘MF-Milano Finanza’ (2007-2012), vicedirettore vicario de ‘Il Messaggero’ e, dal settembre 2023, vicedirettore de ‘Il Giornale’.

Nel comunicato, Caltagirone Editore ringrazia Roberto Papetti “per il lavoro svolto con professionalità e dedizione in questi vent’anni” e augura buon lavoro a De Paolini, ai vicedirettori Boffo e Calia e allo stesso Papetti nel nuovo incarico di direttore editoriale.

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