Arteparco 2026: dal progetto artistico al festival diffuso

Si è aperta a Pescasseroli la nona edizione di ARTEPARCO, il progetto — nato nel 2018 nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise — che quest’anno cambia formato: da intervento artistico site-specific a festival multidisciplinare, con musica, letteratura e teatro accanto alle installazioni.

L’apertura ha coinciso con l’inaugurazione di Santa Rosalia, scultura in rame di Hilario Isola dedicata alla Rosalia alpina, coleottero raro delle faggete vetuste del Parco. Prima tappa del programma, il live acustico dei Santi Francesi.

Partner del progetto fin dalla prima edizione è BMW Italia, che rinnova il sostegno attraverso SpecialMente #drivenbypeople, il programma di corporate citizenship del Gruppo in Italia. Per BMW è uno dei fronti italiani di un impegno culturale internazionale che comprende le Art Cars (Warhol, Koons, Holzer, Mehretu), le collaborazioni con Tate Modern, Tate Britain, il MOCA di Los Angeles, Art Basel e BOZAR Bruxelles.

Il calendario, a Prato della Corte fino al 14 agosto, prevede: Letteratura: Paolo Kessisoglu (29 luglio), Tommaso Sacchi (2 agosto), Ivan Cotroneo (5 agosto), Alcide Pierantozzi, finalista Premio Strega 2026 (6 agosto), Pappi Corsicato (9 agosto), Paride Vitale (14 agosto); Musica: I Solisti Aquilani con Le Quattro Stagioni di Vivaldi (3 agosto); Giovanni Caccamo (10 agosto); Teatro: Vito Vicino, da Flaiano (11 agosto); Iaia Forte, da L’Isola di Arturo di Elsa Morante (13 agosto).

L’area del festival è concessa dalla Fondazione Erminio e Zel Sipari ETS.