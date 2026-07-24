Politici in rete: Meloni resta irraggiungibile, ma è Vannacci il vero outsider digitale

La ricerca di Reputation Manager sull’impatto dei leader politici in rete mette in evidenza una doppia tendenza. Mentre da una parte la premier domina per visibilità, volumi e interazioni, dall’altra il generale in pensione si conferma il principale outsider digitale, superando Schlein e avvicinandosi a Conte per capacità di coinvolgimento.

Con una linea comunicativa che ha cambiato il suo registro puntando più sulla costruzione di un immaginario che sul commento, alimentando la partecipazione dei sostenitori

Giorgia Meloni resta la leader politica più visibile e influente della rete italiana, ma Roberto Vannacci si conferma una delle figure con la maggiore capacità di mobilitare l’attenzione degli utenti online.

È quanto emerge da una ricerca di Reputation Manager (www.reputationmanager.it) che ha confrontato la presenza digitale di Giorgia Meloni, Roberto Vannacci, Giuseppe Conte ed Elly Schlein tra il 25 giugno e il 24 luglio 2026.

Leadership netta per Meloni

L’analisi di Reputation Manager fotografa un panorama politico digitale caratterizzato da due dinamiche differenti. Da una parte la leadership consolidata di Giorgia Meloni, che continua a dominare per visibilità, volumi e interazioni. Meloni registra infatti 304.800 contenuti online, 6,8 milioni di interazioni e una reach potenziale superiore a 15 miliardi di contatti, risultando la figura politica più presente e coinvolgente dell’intero campione analizzato.

Dall’altra l’ascesa di Roberto Vannacci. Dietro la premier i numeri registrano una competizione molto più serrata: Giuseppe Conte totalizza 81.900 contenuti e 4,3 milioni di interazioni, mentre Vannacci raggiunge 48.300 contenuti, 3,1 milioni di interazioni e una reach potenziale di 8,8 miliardi di contatti. Il generale riesce così a generare oltre il 70% dell’engagement ottenuto dal leader del Movimento 5 Stelle pur con volumi significativamente inferiori di conversazione.

Numeri che ne fanno un protagonista della conversazione online, e lo posizionano tra i fenomeni reputazionali più rilevanti della politica italiana.

Il leader di Futuro Nazionale si è ormai consolidato come uno dei principali poli del dibattito politico online, superando Schlein, che nel periodo analizzato registra 42.500 contenuti e circa 1,2 milioni di interazioni.

Vannacci genera quindi oltre il doppio dell’engagement della segretaria del Partito Democratico e conquista uno spazio crescente nella conversazione pubblica digitale.

Come è cambiata la comunicazione di Vannacci

“Stiamo assistendo a un vero e proprio shift narrativo nella comunicazione politica”, ha rilevato Andrea Barchiesi, Fondatore e ceo di Reputation Manager.

“Vannacci si sta progressivamente allontanando dal linguaggio del leader politico tradizionale per costruire una rappresentazione sempre più simbolica, conflittuale e identitaria di sé stesso. Nelle ultime settimane la comunicazione del generale ha assunto caratteristiche nuove. I contenuti non si limitano più a commentare l’attualità o a prendere posizione su temi politici, ma costruiscono un immaginario. La politica diventa racconto, rappresentazione, scenografia. È una trasformazione che aumenta la capacità di catturare attenzione e di alimentare coinvolgimento. Un esempio evidente è rappresentato dagli ultimi contenuti realizzati con l’intelligenza artificiale, nei quali Vannacci viene raffigurato come una sorta di imperatore romano all’interno di un universo simbolico dominato da riferimenti alla forza, alla sfida e alla contrapposizione”.



“In queste rappresentazioni gli avversari politici smettono di essere semplicemente competitor e diventano personaggi di una narrazione più ampia, quasi epica, nella quale il leader assume il ruolo di protagonista assoluto. Questa costruzione narrativa contribuisce a spiegare perché Vannacci riesca a generare livelli di engagement così elevati rispetto ai propri volumi di conversazione. Le persone non reagiscono soltanto a una dichiarazione politica, ma a un racconto che utilizza simboli immediatamente riconoscibili e fortemente polarizzanti. È una comunicazione che punta meno sull’argomentazione e più sull’immaginario, meno sulla persuasione razionale e più sull’attivazione emotiva”.



“Dal punto di vista reputazionale, ha aggiunto Barchiesi, il fenomeno è particolarmente interessante perché mostra come l’Intelligenza Artificiale stia diventando uno strumento di costruzione identitaria e non soltanto di produzione di contenuti. Vannacci sembra aver compreso che nell’economia dell’attenzione contemporanea la capacità di generare simboli condivisi può essere persino più potente della capacità di produrre messaggi. È anche per questo che, pur avendo volumi inferiori rispetto a Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, riesce a occupare una quota rilevante della conversazione pubblica online”.

Temi e contenuti più rilevanti

Secondo l’analisi di Reputation Manager, il successo digitale di Vannacci non deriva tanto dalla quantità di contenuti quanto dalla capacità di attivare il dibattito. I suoi contenuti generano infatti un coinvolgimento particolarmente elevato rispetto alla dimensione

mediatica complessiva, confermando una forte capacità di mobilitare sostenitori e detrattori.

Un dato che emerge chiaramente osservando i post più performanti del periodo. Il contenuto con il maggiore engagement associato a Vannacci è stato pubblicato da la Repubblica su Instagram e racconta l’episodio avvenuto a Viareggio, dove un gruppo musicale ha intonato Bella Ciao al passaggio del leader di Futuro Nazionale: il post ha generato 134.800 interazioni, diventando il contenuto più coinvolgente dell’intero universo reputazionale del generale nel periodo monitorato.



Al secondo posto si colloca un contenuto pubblicato su X dall’account RadioGenoa, dedicato alle posizioni di Vannacci sull’Islam e sull’integrazione culturale. Il post ha raggiunto 121.500 interazioni, inclusi oltre 21.000 repost e circa 98.000 like, dimostrando la forte capacità di amplificazione internazionale dei temi più identitari e divisivi associati al generale.



Grande attenzione hanno ottenuto anche i confronti televisivi. Due clip tratte dalla trasmissione In Onda su La7, dedicate rispettivamente al confronto con Marianna Aprile e al tema dei rimpatri, hanno generato 120.000 e 84.800 interazioni, confermando come il confronto mediatico rappresenti uno dei principali motori della presenza online di Vannacci.

Tra i contenuti più condivisi figurano inoltre un video pubblicato da Corriere della Sera relativo a un intervento politico in Liguria (114.500 interazioni) e un post riguardante un attacco vandalico alla sede di Futuro Nazionale a Firenze (67.700 interazioni). Anche contenuti legati ai temi della sicurezza urbana hanno superato le 68 mila interazioni, contribuendo ad alimentare una conversazione costante e ad alta intensità.

I temi maggiormente associati alla figura del generale riguardano immigrazione, sicurezza, identità nazionale, leadership politica, centrodestra e prospettive future di Futuro Nazionale.

Sono questi argomenti a generare i principali picchi di attenzione e i contenuti con il più elevato livello di engagement.

Chi sono i ‘Vannacciani’

Dal punto di vista del pubblico, la community che discute di Vannacci è composta prevalentemente da uomini (66,5%) e vede una forte concentrazione nella fascia di età 25-34 anni, che rappresenta quasi la metà delle conversazioni analizzate.

Più della metà delle menzioni proviene dall’Italia (52,2%), ma il fenomeno presenta una rilevante dimensione internazionale con conversazioni provenienti anche da Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.