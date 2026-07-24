Usa, si chiude la class action su Helbiz Coin. Definitiva la vittoria giudiziaria di Salvatore Palella, editore de La Sicilia

Respinta in via definitiva la richiesta di certificazione della class action avviata nel 2020 sulla criptovaluta Helbiz Coin. I ricorrenti non hanno presentato appello.

Si chiude negli Stati Uniti uno dei contenziosi più rilevanti che negli ultimi anni hanno coinvolto l’imprenditore italiano Salvatore Palella, noto nel nostro paese per l’ingresso nel settore editoriale con l’acquisizione, tramite Palella Holdings, della società editrice del quotidiano La Sicilia di Catania.

Secondo quanto comunicato da micromobility.com Inc., società di micromobilità elettrica nota per il marchio Helbiz e partecipata da Palella Holdings, il Tribunale Federale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York ha respinto la richiesta di certificazione della class action promossa nei confronti di Salvatore Palella e della società nell’ambito del contenzioso relativo alla criptovaluta Helbiz Coin, lanciata nel 2018.

La decisione, emessa l’8 luglio 2026, è divenuta definitiva dopo che i ricorrenti non hanno presentato appello entro i termini previsti dalla legge. Secondo la società, ciò pone fine al tentativo di portare avanti la causa come azione collettiva dopo oltre sei anni di procedimento.

“Si tratta di un momento estremamente importante per me, per la società e per tutti coloro che hanno continuato a credere nella correttezza del nostro operato”, ha dichiarato Salvatore Palella. “Per oltre sei anni il mio nome e quello della società sono stati associati a una class action che oggi non esiste più”.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’amministratore delegato di micromobility.com, Gian Luca Spriano, che ha definito la decisione “un traguardo estremamente significativo» e ha affermato che la società potrà ora concentrarsi «sull’esecuzione del piano industriale, sulla crescita del business e sulla creazione di valore per gli azionisti”.

La chiusura definitiva del contenzioso statunitense elimina così uno dei principali fronti giudiziari che avevano accompagnato l’attività imprenditoriale del manager negli ultimi anni.