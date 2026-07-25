Sabato, domenica e lunedì. Musica, festival, spettacoli

‘Sandokan’ protagonista del Magna Graecia Film Festival. Elettra Lamborghini nella Notte dei serpenti. Jacopo Veneziani fa spettacolo al Castello di Milano. E altri appuntamenti del weekend
Sandokan in Calabria
Si apre sabato a Soverato (Cz) la 23esima edizione del Magna Graecia Film Festival, diretto da Gianvito Casadonte. Nella serata inaugurale il ‘Sandokan’ Can Yaman riceverà il premio Colonna d’oro e si racconterà al publbico, assieme al giornalista Antonio Capellupo. Al festival parteciperà anche, come ospite d’nore, Kevin Spacey.
Elettra e i serpenti
Sabato, allo Stadio del mare di Pescara si svolgerà la quarta ‘Notte dei serpenti‘. Il concertone, ideato e diretto da Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la musica tradizionale abruzzese, sarà condotto da Elettra Lamborghini e vedrà succedersi sul palco – oltre a un centinaio di artisti abruzzesi – anche Baby K, Patty Pravo, Clementino e tanti altri.
I Modena in Monferrato
Si conclude domenica l’11° Monferrato on Stage, che affianca musica e cultura locale alla enogastronomia piemontese Al Campo da tamburello di Piea (At) si esibiranno i Modena City Ramblers, con il loro ‘combat folk’.
Imbruttito FRAleMURA
Il ‘Milanese imbruttto’, alias Germano Lanzoni, ha inaugurato il nuovo appuntamento di FRAleMURA, festival che per tre giorni (fino a domenica) richiama nel suggestivo borgo ligure di Framura pubblico (con accesso gratuito) e attori/musicisti per parlare di teatro, musica, giornalismo, comicità. Diretto dalla giornalista Livia Grossi, il festival avrà come ospiti anche Aice De André e Camilla Barbarito.
La pipa di Veneziani
Lunedì, al Castello Sforzesco di Milano, lo storico e divulgatore d’arte Jacopo Veneziani presenterà la conferenza spettacolo ‘Questa non è una pipa. L’illusione nell’arte dal Rinascimento a Magritte‘. Veneziani, che il pubblico di Rai 3 conosce per il programma ‘Vita da artista’, in teatro aveva già debuttato con ‘Parigi’.
Spettacolo made in Sicilia
Da kunedì, a Castellammare del Golfo (Tp) debutta la prima edizione di CFSF – Cinema Film & Series Festival. Fra gli ospiti attesi in Sicilia, Donatella Finocchiaro, Iva Zanicchi, Anna Falchi, Giusy Buscemi. Per cinque serate, la manifestazione diretta da Annamaria Alaimo e Antonio Enea proporrà appuntamenti di cinema, televisione, musica del territorio siciliano, con un’attenzione particolare ai giovani talenti.