Sabato, domenica e lunedì. Musica, festival, spettacoli

‘Sandokan’ protagonista del Magna Graecia Film Festival. Elettra Lamborghini nella Notte dei serpenti. Jacopo Veneziani fa spettacolo al Castello di Milano. E altri appuntamenti del weekend

Can Yaman

Sandokan in Calabria

Si apre sabato a Soverato (Cz) la 23esima edizione del Magna Graecia Film Festival, diretto da Gianvito Casadonte. Nella serata inaugurale il ‘Sandokan’ Can Yaman riceverà il premio Colonna d’oro e si racconterà al publbico, assieme al giornalista Antonio Capellupo. Al festival parteciperà anche, come ospite d’nore, Kevin Spacey.

Elettra Lamborghini

Elettra e i serpenti

Sabato, allo Stadio del mare di Pescara si svolgerà la quarta ‘Notte dei serpenti‘. Il concertone, ideato e diretto da Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la musica tradizionale abruzzese, sarà condotto da Elettra Lamborghini e vedrà succedersi sul palco – oltre a un centinaio di artisti abruzzesi – anche Baby K, Patty Pravo, Clementino e tanti altri.

Modena City Ramblers

I Modena in Monferrato

Si conclude domenica l’11° Monferrato on Stage, che affianca musica e cultura locale alla enogastronomia piemontese Al Campo da tamburello di Piea (At) si esibiranno i Modena City Ramblers, con il loro ‘combat folk’.

Germano Lanzoni

Imbruttito FRAleMURA

Il ‘Milanese imbruttto’, alias Germano Lanzoni, ha inaugurato il nuovo appuntamento di FRAleMURA, festival che per tre giorni (fino a domenica) richiama nel suggestivo borgo ligure di Framura pubblico (con accesso gratuito) e attori/musicisti per parlare di teatro, musica, giornalismo, comicità. Diretto dalla giornalista Livia Grossi, il festival avrà come ospiti anche Aice De André e Camilla Barbarito.

Jacopo Veneziani

La pipa di Veneziani

Lunedì, al Castello Sforzesco di Milano, lo storico e divulgatore d’arte Jacopo Veneziani presenterà la conferenza spettacolo ‘Questa non è una pipa. L’illusione nell’arte dal Rinascimento a Magritte‘. Veneziani, che il pubblico di Rai 3 conosce per il programma ‘Vita da artista’, in teatro aveva già debuttato con ‘Parigi’.

Donatella Finocchiaro

Spettacolo made in Sicilia

Da kunedì, a Castellammare del Golfo (Tp) debutta la prima edizione di CFSF – Cinema Film & Series Festival. Fra gli ospiti attesi in Sicilia, Donatella Finocchiaro, Iva Zanicchi, Anna Falchi, Giusy Buscemi. Per cinque serate, la manifestazione diretta da Annamaria Alaimo e Antonio Enea proporrà appuntamenti di cinema, televisione, musica del territorio siciliano, con un’attenzione particolare ai giovani talenti.