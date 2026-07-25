Corriere della Sera, trattative con Bellasio

Un post telegrafico di Marco Capisani (ItaliaOggi) ha acceso sabato mattina l’ambiente dei due maggiori quotidiani milanesi, Il Corriere della Sera e il Sole 24 ore: “Corriere della Sera, Bellasio verso la guida del settimanale L’Economia”.

Il giornale Italia Oggi ha poi articolato la notizia, scrivendo che il vice direttore del Sole lascerà in ottobre “per approdare alla guida dell’inserto economico di via Solferino, oggi diretto da Massimo Fracaro”.



La ricostruzione coglie solo in parte la realtà. Daniele Bellasio è effettivamente in colloqui con la direzione del Corriere, ma per ruoli ancora da definire – che non riguardano il settimanale L’Economia. Il direttore Luciano Fontana sta infatti studiando una riorganizzazione del giornale che tenga conto delle linee del piano strategico che ha presentato qualche settimana fa.



Il supplemento L’Economia, dovrà comunque trovare una nuova guida in autunno per il pensionamento di Fraccaro: le due vicende, al momento, corrono su binari distinti.

Sullo sfondo, il disappunto dei diretti interessati per la circolazione anticipata di trattative ancora aperte.

In apertura: Daniele Bellasio (foto ImagoEconomica)