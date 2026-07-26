Pirlo, la Russia e i primi dieci giorni: il primo vero test per Malagò

Martedì il Consiglio federale dovrebbe ratificare la nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale. Doveva essere il primo passaggio operativo del progetto di rilancio illustrato da Giovanni Malagò dopo l’elezione alla guida della Figc. Invece rischia di trasformarsi nel primo vero esame della nuova gestione.

Il rapporto tra Pirlo e Fonbet, uno dei principali operatori russi di scommesse, non è emerso nelle ultime ore. Era noto da tempo, così come era nota la partecipazione dell’ex centrocampista al Football Day organizzato a Mosca. Per questo molti osservatori si chiedono se il tema fosse già stato valutato dagli uffici federali durante la scelta del nuovo commissario tecnico oppure se ne sia sottovalutato l’impatto pubblico.

La vicenda è rapidamente uscita dall’ambito sportivo. Carlo Calenda ha invitato Malagò a ripensare la scelta, Pina Picierno ha parlato di una nomina politicamente inopportuna. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha mantenuto un profilo più istituzionale, osservando che il giudizio andrà dato sui risultati e lasciando intendere che una trattativa così delicata avrebbe probabilmente richiesto maggiore riservatezza. Ignazio La Russa ha sintetizzato il clima con una battuta: «Che Dio ce la mandi buona», pur ribadendo la propria stima per Malagò, Maldini e Leonardo.

È però sul presidente federale che oggi si concentra l’attenzione. Nel 2022, da presidente del Coni, Malagò sostenne una linea molto rigorosa nei confronti della partecipazione di atleti russi e bielorussi agli Internazionali d’Italia. I contesti sono differenti, ma il confronto è inevitabile. Se allora il tema dell’opportunità istituzionale veniva considerato decisivo, diversi osservatori si domandano perché il rapporto commerciale tra il futuro commissario tecnico della Nazionale e un importante operatore russo non sia stato affrontato prima che diventasse un caso politico.

C’è poi un secondo elemento. Malagò ha sempre rivendicato, durante gli anni al Coni, l’autonomia dello sport dalla politica. Martedì sarà chiamato a dimostrare quanto quella impostazione continui a valere. Se confermerà Pirlo, dovrà spiegare perché una situazione nota da settimane non sia stata ritenuta incompatibile con il ruolo. Se invece dovesse cambiare orientamento dopo le prese di posizione della politica, inevitabilmente qualcuno si chiederà fino a che punto quella autonomia sia rimasta tale.

Anche il capitolo Roberto Mancini ha contribuito ad alimentare il dibattito. Il suo nome è tornato più volte sul tavolo, accompagnato anche da immagini insieme a Malagò durante un evento sportivo. Nulla di anomalo, naturalmente, ma diversi osservatori hanno fatto notare che un eventuale ritorno del tecnico che nel 2023 lasciò la Nazionale rescindendo il contratto avrebbe aperto un’altra discussione sulla coerenza con quei principi di responsabilità istituzionale che Malagò ha spesso richiamato nel corso del suo mandato al Coni.

Nel frattempo anche dal mondo del calcio sono arrivati segnali significativi. Urbano Cairo, pur esprimendo fiducia nella nuova governance, ha osservato che una presidenza si misura soprattutto nei primi cento giorni e ha ironizzato sul fatto che programmi da otto o dieci anni «non vanno bene neanche per l’Unione Sovietica». Una battuta che oggi assume un significato particolare. Più che il piano decennale annunciato all’insediamento, il Consiglio federale sembra destinato a fare il bilancio dei primi dieci giorni.

Come spesso accade quando una nuova governance attraversa una fase delicata, stanno inoltre riemergendo questioni rimaste finora sullo sfondo. Tra queste anche le osservazioni rilanciate da Il Fatto Quotidiano con riferimento al tema del mancato tesseramento di Malago prima della elezione. Tema evidenziato da un ricorso e trattato da diversi organi di giustizia sportiva ma che ancora continua a trapelare come ulteriore elemento di discussione in un avvio che, sotto il profilo della comunicazione, appare più complesso di quanto la nuova Figc avesse immaginato.

Guardando nell’insieme questi primi giorni — dalla lunga rincorsa a Guardiola al ritorno del nome di Mancini, fino al caso Pirlo e alle polemiche politiche — emerge un’impressione condivisa da molti commentatori: la comunicazione della nuova Federazione a differenza del sistema Malago’ ha spesso dato l’idea di inseguire gli eventi più che di governarli. Martedì il Consiglio federale sceglierà il nuovo commissario tecnico, ma forse dirà qualcosa anche sul metodo con cui Giovanni Malagò intende guidare il calcio italiano.