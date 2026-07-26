Andrea Castanini direttore ad interim al Secolo XIX

Dopo la separazione tra MSC e il direttore Michele Brambilla, nelle ultime settimane si sono moltiplicate indiscrezioni e ipotesi sui possibili successori. Tra i nomi circolati figurano Mario Sechi, Luca Ubaldeschi – e secondo il ligure Primocanale – anche un ex direttore de La Stampa e una delle firme più autorevoli del Corriere della Sera, Marco Imarisio. Da Ginevra.

Il cambio al vertice arriva dopo mesi di rapporti particolarmente tesi tra il Secolo XIX e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, culminati in uno scontro pubblico nel quale è intervenuto anche Gianluigi Vago, genero del comandante Gianluigi Aponte e presidente di Blu Media, società editrice controllata da MSC.

Sullo sfondo resta il caso dei messaggi WhatsApp che coinvolsero Brambilla, Bucci e Vago, seguito dal caso del cosiddetto “vademecum elettorale”, di cui Primaonline ha riportato qui e qui.

Nel frattempo Brambilla ha lasciato Genova e il Secolo XIX sta attraversando una fase di transizione. La gestione del quotidiano è stata affidata ad interim ad Andrea Castanini, giornalista di grande esperienza, profondo conoscitore della città e delle dinamiche della redazione.

Andrea Castanini, scrive Primocanale, conosce il giornale, la redazione, il territorio e gli equilibri cittadini, elementi che potrebbero garantire una continuità gestionale immediata. Secondo quanto filtra, una sua eventuale nomina troverebbe consenso non solo all’interno del quotidiano, ma anche in diversi ambienti istituzionali ed economici.