Male Angela, ‘Il racconto di una notte’ batte ancora ‘Noos’

Alberto Angela, su Rai1 con ‘Noos’, alle prese con Canale 5 e la soap turca ‘Racconto di una notte’, è stata la sfida principale della serata tv di domenica 26 luglio. Rai 2 ha trasmesso il docufilm ‘Juventus primo amore’, certamente divisivo, Rai3 una puntata in replica di ‘Che ci faccio io qui’. Lato Cologno, Rete 4 ha riproposto il film cult ‘Compagni di scuola’ e Italia 1 riproposto ‘Le Iene presentano: Il verdetto’. Su La7, infine, andata in onda la pellicola vintage ‘Operazione sottoveste’. Ma vediamo come il lancio delle 10 del mattino di Auditel ha messo in fila le principali proposte.

La Turchia vince in prima serata, Alberto Angela non svetta

Su Canale 5 la soap turca ‘Racconto di una notte’, con Burcu Yazgi Coskun e Burak Denizha avuto 1,685 milioni di spettatori e 16,3% di share.

Su Rai 1 ‘Noos – L’avventura della conoscenza’, con Alberto Angela alla conduzione e in copertina della nuova puntata salute e benessere, ha riscosso 1,432 milioni di spettatori e 12,5% di share.

Su Italia 1 la puntata di ‘Le Iene presentano: Il Verdetto’ (in replica Nina Palmieri ha ripercorso alcune delle più importanti storie di cronaca italiana: il caso di Benno Neumair, quello di Filippo Turetta e il delitto di Villa Pamphili) ha conseguito 825mila spettatori e 7,5% di share.

Su Rete4 il ritorno del restaurato ‘Compagni di scuola’, con Christian De Sica, Nanci Brilli, Carlo Verdone, Pieno Natoli, Natasha Hovey, Massimo Ghini nel cast ha prodotto 781mila spettatori e 6,4% di share.

Su Rai 2 il docufilm ‘Juventus primo amore’, con in primo piano il periodo bianconero 1975/1985 e la squadra della famiglia Agnelli che diventò la prima al mondo a vincere tutti i trofei, ha convogliato 523mila spettatori e 3,8% di share.

Su Rai3 la puntata in replica di ‘Che ci faccio io qui’, con Domenico Iannaccone impegnato a descrivere le storie di chi ha vissuto l’impalpabile confine che spesso separa lo stare in casa da una sorta di reclusione, ha avuto 499mila spettatori e 3,9% di share.

Su La7 la pellicola vintage ‘Operazione Sottoveste’ con la regia di Blake Edwards e Cary Grant e Toni Curtis nel cast, ha avuto 493mila spettatori e 3,9% di share.Sul Nove la seconda parte di ‘Tel chi el telun’, con Aldo, Giovanni e Giacomo, ha conquistato 430mila spettatori e 3,4% di share. Inoltre su Tv8 ‘Italia’s Got Talent’ ha raccolto 372mila spettatori e 2,9% di share.

In access vince facile la Ruota

Su Rai1 ‘L’Eredità Summer’ a 2.468.000 spettatori e 16,9%. Su Canale5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.207.000 spettatori e 22,3%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.105.000 spettatori e 28%.